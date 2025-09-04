Мухамед Коков — Дави Рамос, 5 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Рамос — опытный боец, который умеет вести поединки и зрелищно, и рационально. Не стесняется иногда зарубаться в стойке и хорошо держит удар, однако его главный козырь — джитсерская база. Коков тоже делает ставку на работу в партере, не слишком выделяясь на верхнем этаже.

Неудивительно, что прошлый поединок этих спортсменов получился не самым содержательным и интенсивным. В стойке они вели себя осторожно, Рамос прессинговал чаще. В борьбе же предпочтительнее выглядел Коков, который в итоге и победил по очкам.

Полагаем, высока вероятность того, что и реванш продлится все три раунда.