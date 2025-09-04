Мухамед Коков — Дави Рамос, 5 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием турнира ACA 191 станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,8 кг) между россиянином Мухамедом Коковым и бразильцем Дави Рамосом. Чем завершится этот реванш?
Коков
Рамос
Россия
Страна
Бразилия
32
Возраст
38
30
Бои
19
20 (1 / 11 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (2 / 7 / 3)
10 (2 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (0 / 0 / 7)
6
Место в рейтинге легкого дивизиона ACA
9
172
Рост (см)
172
177
Размах рук (см)
176
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — кабардинец. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Большую часть карьеры провел в ACA, в том числе во время, когда промоушен назывался ACB. Шел на серии из трех поражений, но в последнем поединке в октябре победил Дави Рамоса раздельным решением судей.
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. С 2017-го по 2020-й бился в UFC, где одержал четыре победы при трех поражениях, в том числе от Ислама Махачева и Армана Царукяна. Затем перешел в ACA, где уступил в дебютном бою, выиграл два следующих, но затем вышел на серию из двух поражений. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей уступил Мухамеду Кокову.
Рамос — опытный боец, который умеет вести поединки и зрелищно, и рационально. Не стесняется иногда зарубаться в стойке и хорошо держит удар, однако его главный козырь — джитсерская база. Коков тоже делает ставку на работу в партере, не слишком выделяясь на верхнем этаже.
Неудивительно, что прошлый поединок этих спортсменов получился не самым содержательным и интенсивным. В стойке они вели себя осторожно, Рамос прессинговал чаще. В борьбе же предпочтительнее выглядел Коков, который в итоге и победил по очкам.
Полагаем, высока вероятность того, что и реванш продлится все три раунда.
Турнир АСА 191 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 5 сентября, в 18:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому соглавный бой Коков — Рамос стоит ожидать около 22:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:55 мск.