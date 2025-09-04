Ведомости
Мухамед Коков — Дави Рамос, 5 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Интригующий реванш
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Соглавным событием турнира ACA 191 станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,8 кг) между россиянином Мухамедом Коковым и бразильцем Дави Рамосом. Чем завершится этот реванш?

Статистика

Свернуть

Коков

 

Рамос

Россия

Страна

Бразилия

32

Возраст

38

30

Бои

19

20 (1 / 11 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (2 / 7 / 3)

10 (2 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (0 / 0 / 7)

6

Место в рейтинге легкого дивизиона ACA

9

172

Рост (см)

172

177

Размах рук (см)

176

Мухамед Коков

Свернуть

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — кабардинец. В профессиональных MMA выступает с 2013 года. Большую часть карьеры провел в ACA, в том числе во время, когда промоушен назывался ACB. Шел на серии из трех поражений, но в последнем поединке в октябре победил Дави Рамоса раздельным решением судей.

Дави Рамос

Свернуть

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. С 2017-го по 2020-й бился в UFC, где одержал четыре победы при трех поражениях, в том числе от Ислама Махачева и Армана Царукяна. Затем перешел в ACA, где уступил в дебютном бою, выиграл два следующих, но затем вышел на серию из двух поражений. В последнем поединке в октябре раздельным решением судей уступил Мухамеду Кокову.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КоковаПобеда РамосаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,672,224,051,20

Прогноз на бой

Свернуть

Рамос — опытный боец, который умеет вести поединки и зрелищно, и рационально. Не стесняется иногда зарубаться в стойке и хорошо держит удар, однако его главный козырь — джитсерская база. Коков тоже делает ставку на работу в партере, не слишком выделяясь на верхнем этаже.

Неудивительно, что прошлый поединок этих спортсменов получился не самым содержательным и интенсивным. В стойке они вели себя осторожно, Рамос прессинговал чаще. В борьбе же предпочтительнее выглядел Коков, который в итоге и победил по очкам.

Полагаем, высока вероятность того, что и реванш продлится все три раунда. 

Полный кард, где смотреть бой Коков — Рамос II

Свернуть

Турнир АСА 191 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 5 сентября, в 18:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому соглавный бой Коков Рамос стоит ожидать около 22:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:55 мск.

Основной кард

  • Альберт Туменов (Россия) Винисиус Круз (Бразилия). Полусредний вес;
  • Мухамед Коков (Россия) — Дави Рамос (Бразилия). Легкий вес;
  • Андрей Кошкин (Россия) — Элиас Сильверио (Бразилия). Полусредний вес;
  • Никола Дипчиков (Болгария) — Ибрагим Магомедов (Россия). Средний вес;
  • Адам Богатырев (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния). Легкий вес;

Прелимы

  • Айк Казарян (Армения) — Чарльз Энрике (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ислам Мешев (Россия) — Гегам Манавазян (Армения). Полулегкий вес;
  • Амазасп Мартиросян (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия). Полусредний вес;
  • Алексей Мешков (Россия) — Вадим Огарь (Россия). Тяжелый вес;
  • Висхад Кадиров (Россия) — Луис Рафаэль (Бразилия). Полулегкий вес.

