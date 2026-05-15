Крылья Советов - Акрон, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В воскресенье, 17 мая, в Самаре грядет областное дерби. «Крылья Советов» с «Акроном» побьются в рамках 30-го тура РПЛ. С турнирной мотивацией у обеих команд полный порядок. Выбираем ставку на противостояние географических и турнирных соседей.
Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|3
|1
|3
|9-10
|«Акрон»
|3
|1
|3
|10-9
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Оренбург»
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|01.05.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|25.04.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2026
|«Акрон»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
За тур до конца сезона земляков разделяют в таблице два очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|52-19
|65
|2
|Краснодар
|29
|19
|6
|4
|57-23
|63
|3
|Локомотив
|29
|14
|11
|4
|53-36
|53
|4
|Спартак
|29
|15
|6
|8
|47-39
|51
|5
|ЦСКА
|29
|14
|6
|9
|41-32
|48
|6
|Балтика
|29
|11
|13
|5
|37-19
|46
|7
|Рубин
|29
|11
|9
|9
|27-28
|42
|8
|Динамо Москва
|29
|11
|9
|9
|49-39
|42
|9
|Ахмат
|29
|9
|9
|11
|34-38
|36
|10
|Ростов
|29
|8
|9
|12
|25-31
|33
|11
|Оренбург
|29
|7
|8
|14
|29-41
|29
|12
|Крылья Советов
|29
|7
|8
|14
|31-49
|29
|13
|Акрон
|29
|6
|9
|14
|34-49
|27
|14
|Динамо Махачкала
|29
|5
|10
|14
|19-37
|25
|15
|Пари НН
|29
|6
|4
|19
|24-48
|22
|16
|Сочи
|29
|6
|3
|20
|28-59
|21
Расклад в самарском дерби предельно ясен: победитель избежит стыковых матчей, проигравший - в них отправится. Номинальным хозяевам достаточно одного очка, гостям нужны три. Исходя из этих нехитрых расчетов тренеры и будут выстраивать стратегию на заключительный матч чемпионата.
«Акрон» в этом году в Самаре еще не побеждал - только в Калининграде «Балтику». «Крылья» на этой же арене четыре тура не проигрывают; мало того - последовательно обыграли «Локомотив» и «Спартак».
В любом случае областной междусобойчик обещает быть крайне упорным, а следовательно, не слишком результативным. Решающие игры редко выходят красивыми и богатыми голами.
«Бетбум» дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5. Считайте это редакционным прогнозом на игру.
«Матч ТВ» объединит все восемь матчей тура в одной большой трансляции.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Ахметов, Чинеду (оба - травмы)
«Акрон»: Дзюба, Бистрович (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Акрон»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|15. Рассказов
|71. Пестряков
|Защитник
|Защитник
|23. Чернов
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|5. Ороз
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|2. Печенин
|80 Хосонов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Витюгов
|8. Марадишвили
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Олейников
|69. Дмитриев
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Баньяц
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Рахманович
|11. Беншимол
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Булатов
|Заур Тедеев
|Главный тренер
«Бетбум» установил высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.21 на победу хозяев, 3.25 - на гостей и 3.66 - на ничью.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.80 - установлен на ничью 1:1.
