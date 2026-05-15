Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Акрон, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Обновлено:
Проигравший в дерби отправится в «стыки»
Валентин Васильев
BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В воскресенье, 17 мая, в Самаре грядет областное дерби. «Крылья Советов» с «Акроном» побьются в рамках 30-го тура РПЛ. С турнирной мотивацией у обеих команд полный порядок.  Выбираем ставку на противостояние географических и турнирных соседей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

17.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.21

Х - 3.66

П2 - 3.25

Турнир: чемпионат России по футболу, 30-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов» 3139-10
«Акрон» 31310-9

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Оренбург»

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

01.05.2026«Крылья Советов»

2:1

«Спартак»

РПЛ

25.04.2026«Крылья Советов»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

21.04.2026«Сочи»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2026«Акрон»

1:3

«Ростов»

РПЛ

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до конца сезона земляков разделяют в таблице два очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит29198252-1965
2Краснодар29196457-2363
3Локомотив291411453-3653
4Спартак29156847-3951
5ЦСКА29146941-3248
6Балтика291113537-1946
7Рубин29119927-2842
8Динамо Москва29119949-3942
9Ахмат29991134-3836
10Ростов29891225-3133
11Оренбург29781429-4129
12Крылья Советов29781431-4929
13Акрон29691434-4927
14Динамо Махачкала295101419-3725
15Пари НН29641924-4822
16Сочи29632028-5921

Прогноз на матч

Свернуть

Расклад в самарском дерби предельно ясен: победитель избежит стыковых матчей, проигравший - в них отправится. Номинальным хозяевам достаточно одного очка, гостям нужны три. Исходя из этих нехитрых расчетов тренеры и будут выстраивать стратегию на заключительный матч чемпионата. 

«Акрон» в этом году в Самаре еще не побеждал - только в Калининграде «Балтику». «Крылья» на этой же арене четыре тура не проигрывают; мало того - последовательно обыграли «Локомотив» и «Спартак». 

В любом случае областной междусобойчик обещает быть крайне упорным, а следовательно, не слишком результативным. Решающие игры редко выходят красивыми и богатыми голами. 

 «Бетбум» дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5. Считайте это редакционным прогнозом на игру. 

Приветственный фрибет от «Бетбум»

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» объединит все восемь матчей тура в одной большой трансляции. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Крылья Советов»: Ахметов, Чинеду (оба - травмы)

«Акрон»: Дзюба, Бистрович (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Акрон»:

Позиция«Крылья Советов»«Акрон»Позиция
Вратарь30. Песьяков88. ГудиевВратарь
Защитник15. Рассказов71. ПестряковЗащитник
Защитник23. Чернов24. НеделчаруЗащитник
Защитник47. Божин26. ЭшковалЗащитник
Защитник5. Ороз21. ФернандесЗащитник
Полузащитник2. Печенин80 ХосоновПолузащитник
Полузащитник 8. Витюгов8. МарадишвилиПолузащитник 
Полузащитник22. Костанца35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник19. Олейников69. ДмитриевПолузащитник
Полузащитник14. Баньяц91. БолдыревПолузащитник
Нападающий11. Рахманович11. БеншимолНападающий
Главный тренерСергей БулатовЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«Бетбум» установил высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.21 на победу хозяев, 3.25 - на гостей и 3.66 - на ничью.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Акрон»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 5.80 - установлен на ничью 1:1. 

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Акрон»?

«Матч ТВ» покажет все ключевые эпизоды тура в телевизионной перекличке из восьми городов. 

Что случилось с Дзюбой?

Лучший бомбардир российского футбола получил мышечную травму и почти наверняка пропустит последний тур сезона.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading