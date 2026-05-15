Крылья Советов - Акрон, 17 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Расклад в самарском дерби предельно ясен: победитель избежит стыковых матчей, проигравший - в них отправится. Номинальным хозяевам достаточно одного очка, гостям нужны три. Исходя из этих нехитрых расчетов тренеры и будут выстраивать стратегию на заключительный матч чемпионата.

«Акрон» в этом году в Самаре еще не побеждал - только в Калининграде «Балтику». «Крылья» на этой же арене четыре тура не проигрывают; мало того - последовательно обыграли «Локомотив» и «Спартак».

В любом случае областной междусобойчик обещает быть крайне упорным, а следовательно, не слишком результативным. Решающие игры редко выходят красивыми и богатыми голами.

«Бетбум» дает коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5. Считайте это редакционным прогнозом на игру.