Никита Крылов – Модестас Букаускас, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде турнира UFC 324 Никита Крылов, представляющий Россию, будет отстаивать место в топ-15 полутяжелого дивизиона (до 93 кг). Соперничать ему предстоит с литовцем Модестасом Букаускасом. Сумеет ли балтийский спортсмен продлить серию побед?
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Крылов
Букаускас
Россия
Страна
Литва
33
Возраст
31
41
Бои
25
30 (12 / 16 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (11 / 3 / 5)
11 (3 / 6 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (4 / 1 / 1)
13
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
–
190,5
Рост (см)
190,5
197
Размах рук (см)
193
113
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 11 боев и уступил в девяти. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в июле проиграл Богдану Гуськову нокаутом в первом раунде. Имеет украинский паспорт, но представляет в UFC Россию.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Был чемпионом FSC и Cage Warriors в полутяжелом весе. В 2020-м перешел в UFC, где выиграл первый бой, но затем потерпел три поражения подряд, после чего был уволен. Вновь стал чемпионом Cage Warriors в полутяжелом весе и вернулся в сильнейший промоушен. С 2023-го в UFC выиграл пять боев и уступил в одном. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Пола Крейга в первом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Крылов после длительного простоя, связанного с травмами, проиграл оба поединка и выглядит бледной тенью себя. Похоже, в UFC уже не особо рассчитывают на россиянина, поэтому делают из него своеобразный трамплин в топ-15 для Букаускаса. Литовец набрал прекрасный ход и заработал серию из четырех побед, в том числе трех досрочных.
Букаускас активно прессингует, забирает инициативу и предлагает высокий темп боя. Удар у него очень плотный, а челюсть Крылова все менее крепкая. Согласимся с букмекерами в том, что поединок наверняка завершится быстро. И с высокой вероятностью исход будет в пользу литовца.
Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Бой Крылов – Букаускас стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы