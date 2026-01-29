Ведомости
Никита Крылов – Модестас Букаускас, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Представитель России отстаивает место в топ-15
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В предварительном карде турнира UFC 324 Никита Крылов, представляющий Россию, будет отстаивать место в топ-15 полутяжелого дивизиона (до 93 кг). Соперничать ему предстоит с литовцем Модестасом Букаускасом. Сумеет ли балтийский спортсмен продлить серию побед?

Статистика

Свернуть

Крылов

 

Букаускас

Россия

Страна

Литва

33

Возраст

31

41

Бои

25

30 (12 / 16 / 2)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (11 / 3 / 5)

11 (3 / 6 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (4 / 1 / 1)

13

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

190,5

Рост (см)

190,5

197

Размах рук (см)

193

113

Размах ног (см)

106,5

Никита Крылов

Свернуть

Уроженец Красного Луча Луганской области. В десятилетнем возрасте начал заниматься кекусинкай, затем освоил смешанные единоборства. В профессиональных ММА выступает с 2012 г. В UFC дебютировал в 2013-м, но в 2016-м покинул лигу. Вернулся в нее после того, как стал чемпионом Fight Nights Global. Всего в UFC выиграл 11 боев и уступил в девяти. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в июле проиграл Богдану Гуськову нокаутом в первом раунде. Имеет украинский паспорт, но представляет в UFC Россию.

Модестас Букаускас

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2015 г. Был чемпионом FSC и Cage Warriors в полутяжелом весе. В 2020-м перешел в UFC, где выиграл первый бой, но затем потерпел три поражения подряд, после чего был уволен. Вновь стал чемпионом Cage Warriors в полутяжелом весе и вернулся в сильнейший промоушен. С 2023-го в UFC выиграл пять боев и уступил в одном. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в сентябре нокаутировал Пола Крейга в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КрыловаПобеда БукаускасаДосрочное завершениеПолный бой
WINLINE2,321,631,154,55

Прогноз на бой

Свернуть

Крылов после длительного простоя, связанного с травмами, проиграл оба поединка и выглядит бледной тенью себя. Похоже, в UFC уже не особо рассчитывают на россиянина, поэтому делают из него своеобразный трамплин в топ-15 для Букаускаса. Литовец набрал прекрасный ход и заработал серию из четырех побед, в том числе трех досрочных.

Букаускас активно прессингует, забирает инициативу и предлагает высокий темп боя. Удар у него очень плотный, а челюсть Крылова все менее крепкая. Согласимся с букмекерами в том, что поединок наверняка завершится быстро. И с высокой вероятностью исход будет в пользу литовца.

Полный кард, где смотреть бой Крылов Букаускас

Свернуть

Турнир UFC 324 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Бой Крылов Букаускас стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

