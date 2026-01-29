Никита Крылов – Модестас Букаускас, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Крылов после длительного простоя, связанного с травмами, проиграл оба поединка и выглядит бледной тенью себя. Похоже, в UFC уже не особо рассчитывают на россиянина, поэтому делают из него своеобразный трамплин в топ-15 для Букаускаса. Литовец набрал прекрасный ход и заработал серию из четырех побед, в том числе трех досрочных.

Букаускас активно прессингует, забирает инициативу и предлагает высокий темп боя. Удар у него очень плотный, а челюсть Крылова все менее крепкая. Согласимся с букмекерами в том, что поединок наверняка завершится быстро. И с высокой вероятностью исход будет в пользу литовца.