Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



6 августа 10:40ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Балтика, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Встреча сенсационных лидеров
Валентин Васильев

Субботний игровой день в РПЛ откроет любопытнейший матч в Самаре. На арене ЧМ-2018 сразятся команды-открытия стартового отрезка сезона. Попробуем предугадать развитие событий в противостоянии «Крыльев Советов» и «Балтики». Статистика и выкладки букмекеров нам в помощь. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

09.08.2025, Сб

13:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.60

Х - 3.05

П2 - 2.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур

Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»84623-19
«Балтика»64819-23

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

FONBET Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Спартак»

0:3

«Балтика»

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

Крайне непривычно видеть в топ-3 таблицы сразу и «Крылья», и «Балтику», но после трех туров это удивительная реальность.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив33008-39
2. Крылья Советов32107-27
3. Балтика32107-37
4. Рубин32106-37
5. Краснодар32015-26
5. Акрон31206-25
6. Зенит31205-45
7. ЦСКА31203-25
9. Динамо Махачкала31112-24
10. Динамо Москва31112-24
11. Спартак31112-44
12. Оренбург30213-42
13. Ахмат30031-50
14. Ростов30032-70
15. Пари НН30032-80
16. Сочи30031-90

Прогноз на матч

Свернуть

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что от обеих команд такого бодрого старта сезона мало кто ожидал. В Самаре после завершения «эры Осинькина» еще продолжается перестройка команды. «Балтика» и вовсе только-только вышла из низшего дивизиона. Тем удивительнее их свежие успехи. Самарцы при Адиеве еще не проигрывали ни в чемпионате, ни в Кубке. Калининградцы собрали на старте РПЛ семь очков из девяти возможных - притом, что начинали сезон двойным выездом в Москву. 

Команды у Магомеда Адиева и Андрея Талалаева отчасти похожи. Обе играющие, забивные. И те, и другие поражали чужие ворота во всех матчах сезона. Прогноз на «обе забьют» именно в этом противостоянии представляется вполне обоснованным и перспективным.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир матча в Самаре - на кабельном канале «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляцию бесплатно смотрите на сайте Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Крылья Советов»:  нет

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Балтика»:

Позиция«Крылья Советов»«Балтика»
Вратарь30. Песьяков67. Бориско
Защитник70. Лепский16. Андраде
Защитник92. Божин2. Варатынов
Защитник5. Ороз4. Гассама
Защитник25. Печенин10. Петров
Полузащитник6. Бабкин8. Мендель
Полузащитник 22. Костанца23. Бевеев 
Полузащитник29. Сутормин17. Саусь
Нападающий9. Хубулов73. Петров
Нападающий11. Рахманович22. Титков
Нападающий7. Раков91. Хиль
Главный тренерМагомед АдиевАндрей Талалаев

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET установили высокие и достаточно близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.60 на хозяев поля и 2.90 - на гостей. Ничья в конторе котируется за 3.05.

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Крылья Советов» - «Балтика»?

Котировки букмекеров предвещают упорный матч с равными шансами на успех. Предыдущая встреча команд в Самаре состоялась два года назад и принесла успех хозяевам - 2:1.

Где бесплатно смотреть матч «Крылья Советов» - «Балтика»?

Winline сотрудничает с Российской Премьер-лигой и проводит трансляции матчей в интернете. Любой желающий может посмотреть игру РПЛ на платформе БК, не платя деньги.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Балтика»? 

Проще всего приобрести билет через официальный сайт самарского клуба. Минимальная цена начинается от 300 рублей. Верхний порог - 4 000.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer174 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer129 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer508 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё