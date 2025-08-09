Крылья Советов - Балтика, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что от обеих команд такого бодрого старта сезона мало кто ожидал. В Самаре после завершения «эры Осинькина» еще продолжается перестройка команды. «Балтика» и вовсе только-только вышла из низшего дивизиона. Тем удивительнее их свежие успехи. Самарцы при Адиеве еще не проигрывали ни в чемпионате, ни в Кубке. Калининградцы собрали на старте РПЛ семь очков из девяти возможных - притом, что начинали сезон двойным выездом в Москву.

Команды у Магомеда Адиева и Андрея Талалаева отчасти похожи. Обе играющие, забивные. И те, и другие поражали чужие ворота во всех матчах сезона. Прогноз на «обе забьют» именно в этом противостоянии представляется вполне обоснованным и перспективным.