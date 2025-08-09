Крылья Советов - Балтика, 9 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в РПЛ откроет любопытнейший матч в Самаре. На арене ЧМ-2018 сразятся команды-открытия стартового отрезка сезона. Попробуем предугадать развитие событий в противостоянии «Крыльев Советов» и «Балтики». Статистика и выкладки букмекеров нам в помощь.
Турнир: чемпионат России по футболу, 4-й тур
Стадион: «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|8
|4
|6
|23-19
|«Балтика»
|6
|4
|8
|19-23
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Спартак»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
Крайне непривычно видеть в топ-3 таблицы сразу и «Крылья», и «Балтику», но после трех туров это удивительная реальность.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|2. Крылья Советов
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Балтика
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|4. Рубин
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5. Краснодар
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|5. Акрон
|3
|1
|2
|0
|6-2
|5
|6. Зенит
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|7. ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9. Динамо Махачкала
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Динамо Москва
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Спартак
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|12. Оренбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|13. Ахмат
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|14. Ростов
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|15. Пари НН
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|16. Сочи
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что от обеих команд такого бодрого старта сезона мало кто ожидал. В Самаре после завершения «эры Осинькина» еще продолжается перестройка команды. «Балтика» и вовсе только-только вышла из низшего дивизиона. Тем удивительнее их свежие успехи. Самарцы при Адиеве еще не проигрывали ни в чемпионате, ни в Кубке. Калининградцы собрали на старте РПЛ семь очков из девяти возможных - притом, что начинали сезон двойным выездом в Москву.
Команды у Магомеда Адиева и Андрея Талалаева отчасти похожи. Обе играющие, забивные. И те, и другие поражали чужие ворота во всех матчах сезона. Прогноз на «обе забьют» именно в этом противостоянии представляется вполне обоснованным и перспективным.
Прямой эфир матча в Самаре - на кабельном канале «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляцию бесплатно смотрите на сайте Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: нет
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Балтика»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Балтика»
|Вратарь
|30. Песьяков
|67. Бориско
|Защитник
|70. Лепский
|16. Андраде
|Защитник
|92. Божин
|2. Варатынов
|Защитник
|5. Ороз
|4. Гассама
|Защитник
|25. Печенин
|10. Петров
|Полузащитник
|6. Бабкин
|8. Мендель
|Полузащитник
|22. Костанца
|23. Бевеев
|Полузащитник
|29. Сутормин
|17. Саусь
|Нападающий
|9. Хубулов
|73. Петров
|Нападающий
|11. Рахманович
|22. Титков
|Нападающий
|7. Раков
|91. Хиль
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Андрей Талалаев
Аналитики БК FONBET установили высокие и достаточно близкие коэффициенты на победу обеих команд: 2.60 на хозяев поля и 2.90 - на гостей. Ничья в конторе котируется за 3.05.
Котировки букмекеров предвещают упорный матч с равными шансами на успех. Предыдущая встреча команд в Самаре состоялась два года назад и принесла успех хозяевам - 2:1.
Проще всего приобрести билет через официальный сайт самарского клуба. Минимальная цена начинается от 300 рублей. Верхний порог - 4 000.