KSI — Томми Фьюри, 14 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Предсказывать исход противостояний такого жанра непросто. KSI серьезно увлекся боксом, поэтому недооценивать его нельзя - особенно когда он бьется под эгидой собственного промоушена. Но согласимся с букмекерами, что Фьюри - фаворит. У него более качественный опыт выступлений на профессиональном ринге, существенное превосходство в размахе рук. А прошлый поединок с другим блогером-боксером, пожалуй, убедил британца, что настраиваться на такие бои нужно с максимальной отдачей.

При этом Джейк Пол провел с Фьюри все восемь раундов, а предстоящее противостояние рассчитано на шесть. Полагаем, KSI способен если не на сенсацию, то как минимум на прохождение всей дистанции. Тем более что его соперник большую часть побед одержал именно по очкам. А для перестраховки остановимся даже на более аккуратном маркете - ТБ (4,5).