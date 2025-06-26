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12 октября 13:18ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваРейтинговые бои по боксу

KSI — Томми Фьюри, 14 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Брат Тайсона Фьюри погружается в бои с блогерами
Александр Бокулёв
Источник: Misfits Boxing
Источник: Misfits Boxing

Блогер и музыкант Оладжиде Олатунджи (KSI) в субботу, 14 октября, выступит в рамках собственного промоушена - Misfits Boxing. Соперником англичанина будет его соотечественник, профессиональный боксер Томми Фьюри. Кому достанется пояс лиги в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)?

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Статистика

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KSI

 

 Фьюри

Великобритания

Страна

Великобритания

30

Возраст

24

5

Бои

9

4 (3)

Победы (нокаутом)

9 (4)

0

Поражения (нокаутом)

0

1

Без результата

0

183

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

203

Правша

Стойка

Правша

Оладжиде Олатунджи

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Блогер, музыкант, бизнесмен и актер. В 2018 году дебютировал в боксе, выиграв медийный поединок против Джо Веллера. Следующий бой с Логаном Полом свел вничью. Реванш стал дебютом для обоих в профессиональном боксе и завершился победой KSI. Последний поединок Олатунджи провел в мае с Джо Фурнье, нокаутировав соперника во втором раунде. Однако позднее бой признали несостоявшимся из-за использования чемпионом запрещенного удара локтем.

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Томми Фьюри

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Младший брат чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. В 2018 году дебютировал в профессиональном боксе, однако вскоре взял паузу в карьере для съемок в реалити-шоу. Вернувшись на ринг, продолжил одерживать победы. В последнем поединке в феврале Фьюри раздельным решением судей одолел Джейка Пола.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа KSIПобеда ФьюриДосрочное завершениеПолный бой
PARI5,601,211,851,85

Прогноз на бой

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Предсказывать исход противостояний такого жанра непросто. KSI серьезно увлекся боксом, поэтому недооценивать его нельзя - особенно когда он бьется под эгидой собственного промоушена. Но согласимся с букмекерами, что Фьюри - фаворит. У него более качественный опыт выступлений на профессиональном ринге, существенное превосходство в размахе рук. А прошлый поединок с другим блогером-боксером, пожалуй, убедил британца, что настраиваться на такие бои нужно с максимальной отдачей.

При этом Джейк Пол провел с Фьюри все восемь раундов, а предстоящее противостояние рассчитано на шесть. Полагаем, KSI способен если не на сенсацию, то как минимум на прохождение всей дистанции. Тем более что его соперник большую часть побед одержал именно по очкам. А для перестраховки остановимся даже на более аккуратном маркете - ТБ (4,5).

Прямая трансляция, где смотреть бой KSI - Фьюри

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Турнир стартует на «AO Arena» в Манчестере (Англия, Великобритания) в субботу, 14 октября, в 21:00 по московскому времени. Главное событие вечера, бой KSI и Томми Фьюри, стоит ожидать не ранее полуночи.

В России не будет организована легальная прямая трансляция шоу.

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