KSI — Томми Фьюри, 14 октября: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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Блогер и музыкант Оладжиде Олатунджи (KSI) в субботу, 14 октября, выступит в рамках собственного промоушена - Misfits Boxing. Соперником англичанина будет его соотечественник, профессиональный боксер Томми Фьюри. Кому достанется пояс лиги в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)?
KSI
Фьюри
Великобритания
Страна
Великобритания
30
Возраст
24
5
Бои
9
4 (3)
Победы (нокаутом)
9 (4)
0
Поражения (нокаутом)
0
1
Без результата
0
183
Рост (см)
183
193
Размах рук (см)
203
Правша
Стойка
Правша
Блогер, музыкант, бизнесмен и актер. В 2018 году дебютировал в боксе, выиграв медийный поединок против Джо Веллера. Следующий бой с Логаном Полом свел вничью. Реванш стал дебютом для обоих в профессиональном боксе и завершился победой KSI. Последний поединок Олатунджи провел в мае с Джо Фурнье, нокаутировав соперника во втором раунде. Однако позднее бой признали несостоявшимся из-за использования чемпионом запрещенного удара локтем.
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Младший брат чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. В 2018 году дебютировал в профессиональном боксе, однако вскоре взял паузу в карьере для съемок в реалити-шоу. Вернувшись на ринг, продолжил одерживать победы. В последнем поединке в феврале Фьюри раздельным решением судей одолел Джейка Пола.
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Предсказывать исход противостояний такого жанра непросто. KSI серьезно увлекся боксом, поэтому недооценивать его нельзя - особенно когда он бьется под эгидой собственного промоушена. Но согласимся с букмекерами, что Фьюри - фаворит. У него более качественный опыт выступлений на профессиональном ринге, существенное превосходство в размахе рук. А прошлый поединок с другим блогером-боксером, пожалуй, убедил британца, что настраиваться на такие бои нужно с максимальной отдачей.
При этом Джейк Пол провел с Фьюри все восемь раундов, а предстоящее противостояние рассчитано на шесть. Полагаем, KSI способен если не на сенсацию, то как минимум на прохождение всей дистанции. Тем более что его соперник большую часть побед одержал именно по очкам. А для перестраховки остановимся даже на более аккуратном маркете - ТБ (4,5).
Турнир стартует на «AO Arena» в Манчестере (Англия, Великобритания) в субботу, 14 октября, в 21:00 по московскому времени. Главное событие вечера, бой KSI и Томми Фьюри, стоит ожидать не ранее полуночи.
В России не будет организована легальная прямая трансляция шоу.