Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 декабря 13:45ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Брайтон, 13 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Брайтон» - выше чемпиона в турнирной таблице!

16-й тур АПЛ откроет встреча чемпиона Англии «Ливерпуля» с «Брайтоном».  На первый взгляд, достаточно будничная игра - если не знать диспозиции в таблице…

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» 

13.12.2025, Сб

18:00 МСК

«Брайтон» 

П1 - 1.67

Х - 4.20

П2 - 4.60

Турнир: Английская премьер-лига, 16-й тур

Стадион: «Энфилд»   (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»2312894-55
«Брайтон» 8122355-94

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.12.2025«Интер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

06.12.2025«Лидс»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

03.12.2025«Ливерпуль»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

30.11.2025«Вест Хэм»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

26.11.2025«Ливерпуль»

1:4

ПСВ

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Брайтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.12.2025«Брайтон» 

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

03.12.2025«Брайтон» 

3:4

«Астон Вилла»

АПЛ

30.11.2025«Ноттингем Форест»

0:2

«Брайтон» 

АПЛ

22.11.2025«Брайтон» 

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

09.11.2025«Кристал Пэлас»

0:0

«Брайтон» 

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 15 туров «Ливерпуль» занимает только десятое место в таблице АПЛ. «Брайтон» стоит на две ступени выше. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал15103228-933
2. Манчестер Сити15101435-1631
3. Астон Вилла1593322-1530
4. Кристал Пэлас1575320-1226
5. Челси1574425-1525
6. Манчестер Юнайтед1574426-2225
7. Эвертон1573518-1724
8. Брайтон1565425-2123
9. Сандерленд1565418-1723
10. Ливерпуль1572624-2423
11. Тоттенхэм1564525-1822
12. Ньюкасл1564521-1922
13. Борнмут1555521-2420
14. Брентфорд1561821-2419
15. Фулхэм1552820-2417
16. Лидс1543819-2915
17. Ноттингем Форест1543814-2515
18. Вест Хэм1534817-2913
19. Бернли15311116-3010
20. Вулверхэмптон1502138-332

Прогноз на матч

Свернуть

После трех поражений подряд «Ливерпуль» четыре матча не проигрывает. Но до полной нормализации обстановки внутри и вокруг клуба еще далеко. Конфликт Мохамеда Салаха с главным тренером и всем клубом до сих пор не урегулирован. Тем удивительнее свежая победа чемпионов Англии в Милане над «Интером».

«Брайтон» в последнее время выступает плюс-минус так же, как и «Ливерпуль». Да, в декабре парни Фабиана Хюрцелера набрали только одно очко из шести возможных, но осень закрыли тремя победами и одной ничьей. 

Разумеется, «Ливерпуль» даже при всех своих проблемах остается фаворитом в паре. Но на своем поле он периодически допускает срывы. Из последнего можно вспомнить 0:3 от «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», 1:4 с ПСВ. Даже «Сандерленд» недавно на гол в Ливерпуле наиграл (1:1). «Брайтон» - точно не хуже. Поэтому и обмен голами тут выглядит вполне вероятным исходом. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики ВК.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Энжо, Гакпо, Байчетич, Леони (все - травмы), Салах (отстранение)

«Брайтон»: Марч, Уэбстер (оба - травмы) 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент 1.67 на победу «Ливерпуля» в PARI соответствует почти 60% вероятности. Котировки на ничью и, особенно, победу гостей выглядят более интересно - 4.20 и 4.60 соответственно. 

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Брайтон»?

Свернуть

На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 8.50 - зафиксирован на победу фаворита - 2:1.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Брайтон»?

Свернуть

АПЛ не транслируется на территории РФ. Следить за играми АПЛ остается только по зарубежным каналам, доступным в IP-TV сервисах, а также сайтам БК и пабликам ВК.

«Ливерпуль» станет снова чемпионом?

Еще недавно коэффициент на повторный триумф «Ливерпуля» в PARI составляет 20.00. За пару недель он рухнул до 30.00. Главным фаворитом сезона эксперты по-прежнему считают «Арсенал», чье чемпионство оценивается котировкой 1.70.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer49 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer383 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer383 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer18 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё