Ливерпуль - Брайтон, 13 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

После трех поражений подряд «Ливерпуль» четыре матча не проигрывает. Но до полной нормализации обстановки внутри и вокруг клуба еще далеко. Конфликт Мохамеда Салаха с главным тренером и всем клубом до сих пор не урегулирован. Тем удивительнее свежая победа чемпионов Англии в Милане над «Интером».

«Брайтон» в последнее время выступает плюс-минус так же, как и «Ливерпуль». Да, в декабре парни Фабиана Хюрцелера набрали только одно очко из шести возможных, но осень закрыли тремя победами и одной ничьей.

Разумеется, «Ливерпуль» даже при всех своих проблемах остается фаворитом в паре. Но на своем поле он периодически допускает срывы. Из последнего можно вспомнить 0:3 от «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», 1:4 с ПСВ. Даже «Сандерленд» недавно на гол в Ливерпуле наиграл (1:1). «Брайтон» - точно не хуже. Поэтому и обмен голами тут выглядит вполне вероятным исходом.