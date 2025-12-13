Ливерпуль - Брайтон, 13 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
16-й тур АПЛ откроет встреча чемпиона Англии «Ливерпуля» с «Брайтоном». На первый взгляд, достаточно будничная игра - если не знать диспозиции в таблице…
Турнир: Английская премьер-лига, 16-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|23
|12
|8
|94-55
|«Брайтон»
|8
|12
|23
|55-94
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.12.2025
|«Интер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|06.12.2025
|«Лидс»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.12.2025
|«Ливерпуль»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|26.11.2025
|«Ливерпуль»
1:4
ПСВ
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Брайтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.12.2025
|«Брайтон»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|03.12.2025
|«Брайтон»
3:4
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.11.2025
|«Ноттингем Форест»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
|22.11.2025
|«Брайтон»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
|09.11.2025
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Брайтон»
АПЛ
После 15 туров «Ливерпуль» занимает только десятое место в таблице АПЛ. «Брайтон» стоит на две ступени выше.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. Манчестер Сити
|15
|10
|1
|4
|35-16
|31
|3. Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22-15
|30
|4. Кристал Пэлас
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|5. Челси
|15
|7
|4
|4
|25-15
|25
|6. Манчестер Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|26-22
|25
|7. Эвертон
|15
|7
|3
|5
|18-17
|24
|8. Брайтон
|15
|6
|5
|4
|25-21
|23
|9. Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18-17
|23
|10. Ливерпуль
|15
|7
|2
|6
|24-24
|23
|11. Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25-18
|22
|12. Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|13. Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21-24
|20
|14. Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21-24
|19
|15. Фулхэм
|15
|5
|2
|8
|20-24
|17
|16. Лидс
|15
|4
|3
|8
|19-29
|15
|17. Ноттингем Форест
|15
|4
|3
|8
|14-25
|15
|18. Вест Хэм
|15
|3
|4
|8
|17-29
|13
|19. Бернли
|15
|3
|1
|11
|16-30
|10
|20. Вулверхэмптон
|15
|0
|2
|13
|8-33
|2
После трех поражений подряд «Ливерпуль» четыре матча не проигрывает. Но до полной нормализации обстановки внутри и вокруг клуба еще далеко. Конфликт Мохамеда Салаха с главным тренером и всем клубом до сих пор не урегулирован. Тем удивительнее свежая победа чемпионов Англии в Милане над «Интером».
«Брайтон» в последнее время выступает плюс-минус так же, как и «Ливерпуль». Да, в декабре парни Фабиана Хюрцелера набрали только одно очко из шести возможных, но осень закрыли тремя победами и одной ничьей.
Разумеется, «Ливерпуль» даже при всех своих проблемах остается фаворитом в паре. Но на своем поле он периодически допускает срывы. Из последнего можно вспомнить 0:3 от «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», 1:4 с ПСВ. Даже «Сандерленд» недавно на гол в Ливерпуле наиграл (1:1). «Брайтон» - точно не хуже. Поэтому и обмен голами тут выглядит вполне вероятным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики ВК.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Энжо, Гакпо, Байчетич, Леони (все - травмы), Салах (отстранение)
«Брайтон»: Марч, Уэбстер (оба - травмы)
Коэффициент 1.67 на победу «Ливерпуля» в PARI соответствует почти 60% вероятности. Котировки на ничью и, особенно, победу гостей выглядят более интересно - 4.20 и 4.60 соответственно.
На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 8.50 - зафиксирован на победу фаворита - 2:1.
АПЛ не транслируется на территории РФ. Следить за играми АПЛ остается только по зарубежным каналам, доступным в IP-TV сервисах, а также сайтам БК и пабликам ВК.
Еще недавно коэффициент на повторный триумф «Ливерпуля» в PARI составляет 20.00. За пару недель он рухнул до 30.00. Главным фаворитом сезона эксперты по-прежнему считают «Арсенал», чье чемпионство оценивается котировкой 1.70.