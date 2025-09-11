Ведомости
21 апреля 9:32

Ливерпуль — Ноттингем Форест, прогноз на 22 апреля: ставки и коэффициенты на АПЛ

Гости не могут выиграть уже 10 матчей подряд
Александр Бокулёв

В субботу, 22 апреля, «Ливерпуль» в рамках 32-го тура чемпионата Англии по футболу примет на своем поле «Ноттингем Форест». Продлится ли черная серия гостей? Анализируем расклады и выбираем ставку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

22.04.2023, Сб

17:00 МСК

«Ноттингем Форест»

П1 - 1,18

Х - 8,00

П2 - 16,00

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 32-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Судьи: Майкл Оливер (главный арбитр), Стюарт Берт, Дэниел Кук (ассистенты)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»573031188-113
«Ноттингем Форест»313057113-188

Последние пять игр «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2023«Лидс»

1:6

«Ливерпуль»

АПЛ

09.04.2023«Ливерпуль»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

04.04.2023«Челси»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

01.04.2023«Манчестер Сити»

4:1

«Ливерпуль»

АПЛ

15.03.2023«Реал»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2023«Ноттингем Форест»

 0:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

08.04.2023«Астон Вилла»

2:0

«Ноттингем Форест»

АПЛ

04.04.2023«Лидс»

2:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

01.03.2023«Ноттингем Форест»

1:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

17.03.2023«Ноттингем Форест»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

По итогам пятницы, 21 апреля, турнирная таблица Английской премьер-лиги выглядит так:

Клуб

И

В

Н

П

Голы

Очки

1. Арсенал

32

23

6

3

77-34

75

2. Манчестер Сити

30

22

4

4

78-28

70

3. Манчестер Юнайтед

30

18

5

7

46-37

59

4. Ньюкасл

30

15

11

4

48-24

56

5. Тоттенхэм

31

16

5

10

57-45

53

6. Астон Вилла

31

15

5

11

44-40

50

7. Брайтон

29

14

7

8

54-37

49

8. Ливерпуль

30

13

8

9

56-36

47

9. Брентфорд

31

10

13

8

47-42

43

10. Фулхэм

30

12

6

12

42-41

42

11. Челси

31

10

9

12

30-33

39

12. Кристал Пэлас

31

9

9

13

31-40

36

13. Вулверхэмптон

31

9

7

15

26-42

34

14. Борнмут

31

9

6

16

31-59

33

15. Вест Хэм

30

8

7

15

29-41

31

16. Лидс

31

7

8

16

40-60

29

17. Эвертон

31

6

9

16

24-46

27

18. Ноттингем Форест

31

6

9

16

24-56

27

19. Лестер

31

7

4

20

41-55

25

20. Саутгемптон

32

6

6

20

27-56

24

Прогноз на матч

Свернуть

Чудовищная форма «Ноттингема» (10 матчей без побед: три ничьи и семь поражений) и огромный список травмированных ставят гостей в незавидное положение. При всей нестабильности «Ливерпулю» должно хватить как минимум общего класса и кадрового ресурса для победы. Вероятно, максимально явно это преимущество отразится после перерыва, особенно если хозяева поймают кураж по ходу матча, как это было в прошлой встрече с «Лидсом». Предлагаем рассмотреть ставку на минусовую фору «Ливерпуля» во втором тайме с возможностью возврата - Ф1 (-1).

Трансляции

Свернуть

На российском телевидении сезон-2022/23 в АПЛ не транслируется. Смотреть матч «Ливерпуль» - «Ноттингем Форест» можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Vital Sport»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Олимп»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Рэмси, Байчетич, Кейта, Фирмино (все - травмы), Конате, Гомес (оба - под вопросом)

«Ноттингем Форест»: Куяте, Скарпа, Орье, Йейтс, Вуд, Боли, Хендерсон, Ричардс, Бьянконе (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»:

Позиция«Ливерпуль»«Ноттингем»Позиция
Вратарь1. Алиссон12. НавасВратарь
Защитник4. Ван Дейк38. ФелипеЗащитник
Защитник3. Фабиньо19. НьякатЗащитник
Защитник66. Александер-Арнольд26. МаккеннаЗащитник
Защитник26. Робертсон32. ЛодиЗащитник
Полузащитник14. Хендерсон7. УильямсЗащитник
Полузащитник 17. Джонс23. ФройлерПолузащитник 
Полузащитник6. Алькантара28. ДанилоПолузащитник
Нападающий20. Жота10. Гиббс-УайтПолузащитник
Нападающий18. Гакпо20. ДжонсонНападающий
Нападающий11. Салах9. АвонийиНападающий
Главный тренерЮрген КлоппСтивен КуперГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
 Победа «Ливерпуля»НичьяПобеда «Ноттингема»
«Олимп»1,188,0016,00
«Бетсити»1,207,8015,50
«Марафон»1,177,5015,25
«Мелбет»1,197,6015,50
Winline1,187,6015,00

Лучшие букмекеры на матч «Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»

Свернуть

Котировки на простую ставку П1 скромны: 1,20+ мы обнаружили только в «Бетсити». Рискнув и поставив на два других исхода, можно сорвать куш в случае успеха. Лучшие коэффициенты на ничью и победу «Ноттингема» - в «Олимпе».

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ливерпуль» - «Ноттингем»?

В первом круге «Ноттингем» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, но сейчас букмекеры абсолютно не верят в гостей. Даже на ничью котировки огромны.

Будет ли бесплатная трансляция?

Нынешний сезон АПЛ не показывается на российском телевидении. Однако смотреть матч «Ливерпуля» и «Ноттингема» бесплатно можно на сервисах букмекерских контор (например, в Winline) и в социальных сетях.

Где лучшие коэффициенты на матч?

Выше мы привели котировки от нескольких букмекеров. Преимущества и недостатки каждой конторы вы можете с помощью нашего рейтинга.

Кто станет чемпионом Англии?

Розыгрыш АПЛ рассчитан на 38 туров. На данный момент лидирует «Арсенал», который на четыре очка опережает «Манчестер Сити». Однако «канониры» сыграли на один матч больше. Другие команды на золото не претендуют. 

Сейчас «Бетсити» считает главным фаворитом АПЛ «Манчестер Сити». Ставки на его чемпионство принимаются с коэффициентом 1,47, а на «Арсенал» - с кэфом 2,80.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка принесла возврат. «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2 благодаря дублю Диогу Жоты и голу Мохамеда Салаха. У «Ноттингема» отличились Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт. Все мячи были забиты во втором тайме.

