Ливерпуль — Ноттингем Форест, прогноз на 22 апреля: ставки и коэффициенты на АПЛ

Кто победит в матче «Ливерпуль» - «Ноттингем»?

В первом круге «Ноттингем» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, но сейчас букмекеры абсолютно не верят в гостей. Даже на ничью котировки огромны.

Будет ли бесплатная трансляция?

Нынешний сезон АПЛ не показывается на российском телевидении.

Кто станет чемпионом Англии?

Розыгрыш АПЛ рассчитан на 38 туров. На данный момент лидирует «Арсенал», который на четыре очка опережает «Манчестер Сити». Однако «канониры» сыграли на один матч больше. Другие команды на золото не претендуют.