Ливерпуль — Ноттингем Форест, прогноз на 22 апреля: ставки и коэффициенты на АПЛ

В субботу, 22 апреля, «Ливерпуль» в рамках 32-го тура чемпионата Англии по футболу примет на своем поле «Ноттингем Форест». Продлится ли черная серия гостей? Анализируем расклады и выбираем ставку.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль»
22.04.2023, Сб
17:00 МСК
«Ноттингем Форест»
|П1 - 1,18
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 32-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Судьи: Майкл Оливер (главный арбитр), Стюарт Берт, Дэниел Кук (ассистенты)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|57
|30
|31
|188-113
|«Ноттингем Форест»
|31
|30
|57
|113-188
Последние пять игр «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2023
|«Лидс»
1:6
«Ливерпуль»
АПЛ
|09.04.2023
|«Ливерпуль»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|04.04.2023
|«Челси»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.04.2023
|«Манчестер Сити»
4:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|15.03.2023
|«Реал»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2023
|«Ноттингем Форест»
0:2
|«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|08.04.2023
|«Астон Вилла»
2:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|04.04.2023
|«Лидс»
2:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|01.03.2023
|«Ноттингем Форест»
1:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|17.03.2023
|«Ноттингем Форест»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
По итогам пятницы, 21 апреля, турнирная таблица Английской премьер-лиги выглядит так:
|Клуб
И
В
Н
П
Голы
Очки
|1. Арсенал
32
23
6
3
77-34
75
|2. Манчестер Сити
30
22
4
4
78-28
70
|3. Манчестер Юнайтед
30
18
5
7
46-37
59
|4. Ньюкасл
30
15
11
4
48-24
56
|5. Тоттенхэм
31
16
5
10
57-45
53
|6. Астон Вилла
31
15
5
11
44-40
50
|7. Брайтон
29
14
7
8
54-37
49
|8. Ливерпуль
30
13
8
9
56-36
47
|9. Брентфорд
31
10
13
8
47-42
43
|10. Фулхэм
30
12
6
12
42-41
42
|11. Челси
31
10
9
12
30-33
39
|12. Кристал Пэлас
31
9
9
13
31-40
36
|13. Вулверхэмптон
31
9
7
15
26-42
34
|14. Борнмут
31
9
6
16
31-59
33
|15. Вест Хэм
30
8
7
15
29-41
31
|16. Лидс
31
7
8
16
40-60
29
|17. Эвертон
31
6
9
16
24-46
27
|18. Ноттингем Форест
31
6
9
16
24-56
27
|19. Лестер
31
7
4
20
41-55
25
|20. Саутгемптон
32
6
6
20
27-56
24
Чудовищная форма «Ноттингема» (10 матчей без побед: три ничьи и семь поражений) и огромный список травмированных ставят гостей в незавидное положение. При всей нестабильности «Ливерпулю» должно хватить как минимум общего класса и кадрового ресурса для победы. Вероятно, максимально явно это преимущество отразится после перерыва, особенно если хозяева поймают кураж по ходу матча, как это было в прошлой встрече с «Лидсом». Предлагаем рассмотреть ставку на минусовую фору «Ливерпуля» во втором тайме с возможностью возврата - Ф1 (-1).
На российском телевидении сезон-2022/23 в АПЛ не транслируется. Смотреть матч «Ливерпуль» - «Ноттингем Форест» можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Vital Sport»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Олимп»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ливерпуль»: Рэмси, Байчетич, Кейта, Фирмино (все - травмы), Конате, Гомес (оба - под вопросом)
«Ноттингем Форест»: Куяте, Скарпа, Орье, Йейтс, Вуд, Боли, Хендерсон, Ричардс, Бьянконе (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ноттингем Форест»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Ноттингем»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алиссон
|12. Навас
|Вратарь
|Защитник
|4. Ван Дейк
|38. Фелипе
|Защитник
|Защитник
|3. Фабиньо
|19. Ньякат
|Защитник
|Защитник
|66. Александер-Арнольд
|26. Маккенна
|Защитник
|Защитник
|26. Робертсон
|32. Лоди
|Защитник
|Полузащитник
|14. Хендерсон
|7. Уильямс
|Защитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|23. Фройлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Алькантара
|28. Данило
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Жота
|10. Гиббс-Уайт
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|20. Джонсон
|Нападающий
|Нападающий
|11. Салах
|9. Авонийи
|Нападающий
|Главный тренер
|Юрген Клопп
|Стивен Купер
|Главный тренер
В первом круге «Ноттингем» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, но сейчас букмекеры абсолютно не верят в гостей. Даже на ничью котировки огромны.
Нынешний сезон АПЛ не показывается на российском телевидении. Однако смотреть матч «Ливерпуля» и «Ноттингема» бесплатно можно на сервисах букмекерских контор (например, в Winline) и в социальных сетях.
Розыгрыш АПЛ рассчитан на 38 туров. На данный момент лидирует «Арсенал», который на четыре очка опережает «Манчестер Сити». Однако «канониры» сыграли на один матч больше. Другие команды на золото не претендуют.
Сейчас «Бетсити» считает главным фаворитом АПЛ «Манчестер Сити». Ставки на его чемпионство принимаются с коэффициентом 1,47, а на «Арсенал» - с кэфом 2,80.
Наша ставка принесла возврат. «Ливерпуль» одержал победу со счетом 3:2 благодаря дублю Диогу Жоты и голу Мохамеда Салаха. У «Ноттингема» отличились Неко Уильямс и Морган Гиббс-Уайт. Все мячи были забиты во втором тайме.