Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи, 25 августа: прогноз на матч US Open

В ночь на понедельник, 25 августа, по московскому времени Даниил Медведев начнет выступление на последнем в сезоне турнире Большого шлема. В первом круге US Open вторая ракетка России встретится с французом Бенжаменом Бонзи, от которого вылетел на старте недавнего Уимблдона. Будет ли реванш?
Дата / Время: 25.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Мариано Навоне (Аргентина) — Маркос Гирон (США).
29 лет, 13-я ракетка мира, 13-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до финала в Галле, полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе, Дубае, Мадриде и Вашингтоне. На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержал 26 побед при 17 поражениях. В прошлом сезоне на US Open дошел до четвертьфинала.
29 лет, 51-я ракетка мира
Не поднимался выше 42-й позиции в мировом рейтинге. На уровне ATP выиграл один титул в одиночном разряде — в прошлом году в Метце на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Аделаиде. На Australian Open вылетел в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержал 10 побед при 16 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2023-м, когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел во втором раунде квалификации.
Соперники провели два официальных очных матча. И на «Ролан Гаррос» в 2017 году, и на Уимблдоне в 2025 году Бонзи обыгрывал Медведева в первом круге.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,24 на его победу и 4,10 на успех француза.
Недавний очный матч спортсменов на Уимблдоне продлился четыре сета и 43 гейма. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (36,5) и 1,93 на ТМ (36,5).
Матчи с Бонзи — своеобразный злой рок для Медведева. В обоих случаях россиянин вылетал от француза на старте турниров Большого шлема. Причем если на «Ролан Гаррос» восемь лет Медведев снялся по ходу четвертого сета, уступив в двух подряд, то на минувшем Уимблдоне потерпел, скажем так, ещё более увесистое поражение.
При этом и без такой статистики матчи россиянина в нынешнем сезоне тяжелы для прогнозирования. Он утратил стабильность и былую уверенность, а потому всё чаще проигрывает тем, кому по статусу не должен.
Не приходится ждать, что и на US Open Медведев стартует надежно. Вдобавок на последнем «Мастерсе» в Цинциннати он вылетел сразу, а вот Бонзи дошел до четвертого круга. Играем плюсовую фору по геймам через француза.