Даниил Медведев — Бенжамен Бонзи, 25 августа: прогноз на матч US Open

Матчи с Бонзи — своеобразный злой рок для Медведева. В обоих случаях россиянин вылетал от француза на старте турниров Большого шлема. Причем если на «Ролан Гаррос» восемь лет Медведев снялся по ходу четвертого сета, уступив в двух подряд, то на минувшем Уимблдоне потерпел, скажем так, ещё более увесистое поражение.

При этом и без такой статистики матчи россиянина в нынешнем сезоне тяжелы для прогнозирования. Он утратил стабильность и былую уверенность, а потому всё чаще проигрывает тем, кому по статусу не должен.

Не приходится ждать, что и на US Open Медведев стартует надежно. Вдобавок на последнем «Мастерсе» в Цинциннати он вылетел сразу, а вот Бонзи дошел до четвертого круга. Играем плюсовую фору по геймам через француза.