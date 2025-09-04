Ведомости
Каролина Мухова — Наоми Осака, 4 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Японка вернулась на топовый уровень
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака дошла уже до четвертьфинала Открытого чемпионата США 2025 года. Путевку на следующую стадию японка оспорит с чешкой Каролиной Муховой. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 04.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Каролина Мухова (29 лет, 13-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: Винус Уильямс (США) — 6:3, 2:6, 6:1
  • 2-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) — 7:6 (7:0), 6:7 (3:7), 6:4
  • 3-й круг: Линда Носкова (Чехия, 21) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2
  • 4-й круг: Марта Костюк (Украина, 27) — 6:3, 6:7 (0:7), 6:3

Наоми Осака (27 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: Гретье Миннен (Бельгия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Хейли Баптист (США) — 6:3, 6:1
  • 3-й круг: Дарья Касаткина (Австралия, 15) — 6:0, 4:6, 6:2
  • 4-й круг: Коко Гауфф (США, 3) — 6:3, 6:2

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 27) — Каролина Мухова (Чехия, 11)

Наоми Осака

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде и Монреале. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 30 побед при 12 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела во втором круге.

Каролина Мухова

Свернуть

Единственный титул на уровне WTA взяла на харде в Сеуле-2019. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала в Линце и Дубае. На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 20 побед при 12 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2023-м и 2024-м, когда доходила до полуфинала.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча. Единственную встречу на грунте выиграла Мухова. На харде она одержала одну победу, Осака — две.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают японку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,44 на её победу и 3,00 на успех чешки.

Ставки на тоталы

Свернуть

Все очные матчи спортсменок продлились не менее 22 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,82 на ТБ (21,5) и 1,98 на ТМ (21,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МуховойПобеда ОсакиТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE3,001,441,821,98

Прогноз и ставка

Свернуть

Муховой было очень тяжело физически в разгар прошлого матча с Костюк, но она сумела вновь довести дело до победы. Однако теперь всё больше вопросов к ресурсам чешки, которая все четыре встречи выиграла в трех сетах, в среднем проводя по одному тай-брейку за матч.

У Осаки путь по сетке получился гораздо менее изнурительным. Она близка к лучшей версии себя, играет уверенно, вариативно и агрессивно. Вероятно, за счет интенсивности японка всё же превзойдет Мухову, хотя чешка явно отдаст все силы. Неслучайно все четыре их очных матча длились минимум 22 гейма. Играем аккуратную фору по геймам через Осаку.

