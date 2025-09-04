Каролина Мухова — Наоми Осака, 4 сентября: прогноз на четвертьфинал US Open

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака дошла уже до четвертьфинала Открытого чемпионата США 2025 года. Путевку на следующую стадию японка оспорит с чешкой Каролиной Муховой. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 04.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)