Джефф Нил – Урош Медич, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нил бьется с топовой оппозицией, но результаты всё же затормозили его продвижение в рейтинге. Похоже, в UFC готовы пожертвовать местом американца в топ-15, чтобы туда ворвался Медич. Серб – более яркий боец, все поединки которого завершились досрочно. Ему только предстоят солидные вызовы, тогда как потолок американца уже понятен.

Но значит ли это, что Нил проиграет во второй раз подряд и действительно покинет топ-15 полусреднего дивизиона? Конечно, нет. Опыт и навыки американца вовсе делают его фаворитом в глазах букмекера. Нил умеет работать и первым, и вторым номером, действовать и агрессивно, и рационально. Медич – более односторонний боец, который предпочитает быстро взвинчивать темп и не стесняется идти в размены.

Резюмируя, видим главные шансы серба в стартовом натиске. Если Нил это выдержит и добавит поединку вязкости, то вполне может перехватить инициативу. Рискнем предположить, что как минимум до второго раунда соперники в итоге доберутся.