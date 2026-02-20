Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 февраля 15:12ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Джефф Нил – Урош Медич, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Все поединки серба завершились досрочно
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием ближайшего турнира UFC будет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Джеффом Нилом и сербом Ярошем Медичем. Сумеет ли представитель США отстоять свое место в топ-15 дивизиона?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Нил

 

Медич

США

Страна

Сербия

35

Возраст

32

23

Бои

15

16 (10 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (10 / 2 / 0)

7 (2 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 2 / 0)

12

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

170

Рост (см)

167,5

185,5

Размах рук (см)

173

99

Размах ног (см)

99

Джефф Нил

Свернуть

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2017-м бился за пояс XKO в среднем весе, но уступил. Вскоре выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в августе уступил Карлосу Пратесу техническим нокаутом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Урош Медич

Свернуть

В четырехлетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил оранжевый пояс. Также владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл шесть раз и уступил трижды. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Муслима Салихова за минуту.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа НилаПобеда МедичаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,442,881,135,50

Прогноз на бой

Свернуть

Нил бьется с топовой оппозицией, но результаты всё же затормозили его продвижение в рейтинге. Похоже, в UFC готовы пожертвовать местом американца в топ-15, чтобы туда ворвался Медич. Серб – более яркий боец, все поединки которого завершились досрочно. Ему только предстоят солидные вызовы, тогда как потолок американца уже понятен.

Но значит ли это, что Нил проиграет во второй раз подряд и действительно покинет топ-15 полусреднего дивизиона? Конечно, нет. Опыт и навыки американца вовсе делают его фаворитом в глазах букмекера. Нил умеет работать и первым, и вторым номером, действовать и агрессивно, и рационально. Медич – более односторонний боец, который предпочитает быстро взвинчивать темп и не стесняется идти в размены.

Резюмируя, видим главные шансы серба в стартовом натиске. Если Нил это выдержит и добавит поединку вязкости, то вполне может перехватить инициативу. Рискнем предположить, что как минимум до второго раунда соперники в итоге доберутся.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Нил – Медич

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00, поэтому бой Нил – Медич стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Чиди Нжокуани (США) – Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Оде Осборн (Ямайка) – Алиби Идрис (Казахстан). Наилегчайший вес;
  • Олден Кория (США) – Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Нора Корнолл (Франция) – Жозелин Эдвардс (Панама). Женский наилегчайший вес;
  • Рамиз Брахимай (США) – Пунахеле Сориано (США). Полусредний вес;
  • Филип Роу (США) – Жан-Пол Лебоснояни (США). Полусредний вес;
  • Джордан Лавитт (США) – Ядье дель Валле (Куба). Полулегкий вес;
  • Джулианна Миллер (США) – Карли Джудис (США). Женский наилегчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer130 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer39 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer314 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё