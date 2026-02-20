Джефф Нил – Урош Медич, 22 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира UFC будет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Джеффом Нилом и сербом Ярошем Медичем. Сумеет ли представитель США отстоять свое место в топ-15 дивизиона?
Нил
Медич
|США
Страна
Сербия
|35
Возраст
32
|23
Бои
15
|16 (10 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (10 / 2 / 0)
|7 (2 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 2 / 0)
|12
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
–
|170
Рост (см)
167,5
|185,5
Размах рук (см)
173
|99
Размах ног (см)
99
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2017-м бился за пояс XKO в среднем весе, но уступил. Вскоре выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при пяти поражениях. В последнем поединке в августе уступил Карлосу Пратесу техническим нокаутом в первом раунде.
В четырехлетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил оранжевый пояс. Также владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В 2020-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл шесть раз и уступил трижды. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Муслима Салихова за минуту.
Нил бьется с топовой оппозицией, но результаты всё же затормозили его продвижение в рейтинге. Похоже, в UFC готовы пожертвовать местом американца в топ-15, чтобы туда ворвался Медич. Серб – более яркий боец, все поединки которого завершились досрочно. Ему только предстоят солидные вызовы, тогда как потолок американца уже понятен.
Но значит ли это, что Нил проиграет во второй раз подряд и действительно покинет топ-15 полусреднего дивизиона? Конечно, нет. Опыт и навыки американца вовсе делают его фаворитом в глазах букмекера. Нил умеет работать и первым, и вторым номером, действовать и агрессивно, и рационально. Медич – более односторонний боец, который предпочитает быстро взвинчивать темп и не стесняется идти в размены.
Резюмируя, видим главные шансы серба в стартовом натиске. Если Нил это выдержит и добавит поединку вязкости, то вполне может перехватить инициативу. Рискнем предположить, что как минимум до второго раунда соперники в итоге доберутся.
Турнир UFC Fight Night 267 пройдет на арене «Toyota Center» в Хьюстоне (штат Техас, США). Шоу стартует в воскресенье, 22 февраля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00, поэтому бой Нил – Медич стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
