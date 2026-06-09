Бо Никал – Кайл Дакас, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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На историческом турнире UFC в Белом доме побьются американцы Бо Никал и Кайл Дакас. Оба не входят в топ-15 среднего дивизиона (до 83,9 кг), но приблизятся к этому при победе. Анализируем расклады и котировки букмекеров.
Никал
Дакас
|США
Страна
США
|30
Возраст
33
|9
Бои
22
|8 (3 / 4 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (2 / 12 / 3)
|1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 0 / 2)
|0
Без результата
1
|185,5
Рост (см)
190,5
|193
Размах рук (см)
193
|106,5
Размах ног (см)
109
В пятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, выиграл множество турниров школьного и студенческого уровней, также получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Впоследствии стал чемпионом США и мира (среди молодежи) по вольной борьбе. Проиграл в финале национального отбора на Олимпиаду-2020, вскоре после этого в 2022 г. дебютировал в профессиональных MMA. Уже во втором поединке победил в рамках Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл пять раз при одном поражении. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Родолфо Виейру в третьем раунде.
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Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу и пурпурного – по тайскому боксу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Был чемпионом Сage Fury FC в среднем весе. Победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и дважды защитил титул, после чего перешел в UFC. С 2020 г. под эгидой промоушена одержал две победы при четырех поражениях и одном поединке без результата и был уволен. Вернулся в Cage Fury FC, где выиграл все четыре боя, вновь забрал пояс в среднем весе и защитил его дважды. В прошлом году вернулся в UFC и одержал две победы. Суммарно идет на серии из шести выигрышей. В последнем поединке в ноябре одолел Джеральда Мершарта удушающим приемом за 50 секунд.
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Оба спортсмена в полной мере раскрываются на нижнем этаже. Никал демонстрирует агрессивную силовую борьбу, Дакас работает терпеливо и расчетливо, делая ставку на техничные сабмишены. В стойке козырей у них меньше. Никал обладает большей силой удара и порой брутально задавливает соперников физической мощью. Дакас грамотно обороняется и умеет выматывать оппонентов, чтобы затем финишировать их в партере.
Резюмируя, видим больше опций для победы у Никала. Но после первого поражения он меньше рискует, поэтому экстремально быстрого финиша не ждем. Скорее, оба спортсмена, особенно Дакас, на старте будут осторожничать. До клинчей и борьбы тоже наверняка дойдет, и там мы вправе ждать конкурентное противостояние.
При таких вводных рискнем предположить, что поединок как минимум дойдет до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому бой Никал – Дакас стоит ожидать не ранее 03:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
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