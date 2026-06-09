Бо Никал – Кайл Дакас, 15 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена в полной мере раскрываются на нижнем этаже. Никал демонстрирует агрессивную силовую борьбу, Дакас работает терпеливо и расчетливо, делая ставку на техничные сабмишены. В стойке козырей у них меньше. Никал обладает большей силой удара и порой брутально задавливает соперников физической мощью. Дакас грамотно обороняется и умеет выматывать оппонентов, чтобы затем финишировать их в партере.

Резюмируя, видим больше опций для победы у Никала. Но после первого поражения он меньше рискует, поэтому экстремально быстрого финиша не ждем. Скорее, оба спортсмена, особенно Дакас, на старте будут осторожничать. До клинчей и борьбы тоже наверняка дойдет, и там мы вправе ждать конкурентное противостояние.

При таких вводных рискнем предположить, что поединок как минимум дойдет до второго раунда. Соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.