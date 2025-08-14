Фаридун Одилов — Леонардо Силва, 15 августа: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Противостояние достойных друг друга спортсменов, но букмекеры всё же считают Одилова явным фаворитом. Вероятно, это связано с тем, что таджикистанец представляется более универсальным бойцом. У него прекрасная борьба, хороший потенциал в стойке, а до недавнего времени была ещё и впечатляющая победная серия.

Силва тоже может действовать вариативно, но всё же он более ограничен технически. Несмотря на джитсерскую школу, бразилец предпочитает работать в стойке, где регулярно допускает ошибки в обороне. Серьезные соперники вроде Одилова нередко этими пробелами пользуются. Рискнем предположить, что и в предстоящем поединке таджикистанцу удастся навязать свой темп и итоге оформить досрочную победу.