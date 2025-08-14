Фаридун Одилов — Леонардо Силва, 15 августа: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием турнира ACA 190 станет поединок в полутяжелом весе (до 93,4 кг) между таджикистанцем Фаридуном Одиловым и бразильцем Леонардо Силвой. Анализируем коэффициенты букмекеров и ищем варианты для ставки.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Одилов
Силва
Таджикистан
Страна
Бразилия
33
Возраст
33
23
Бои
29
18 (10 / 4 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (12 / 4 / 6)
3 (1 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 1 / 4)
2
Ничьи
0
5
Место в рейтинге среднего дивизиона ACA
4
180,5
Рост (см)
188
188
Размах рук (см)
193
Серебряный призер чемпионата Азии по самбо, участник аналогичного турнира по борьбе. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. Становился чемпионом Eagle FC в среднем весе. С 2023 года выступает в ACA, где выиграл первые четыре боя. В последнем поединке в декабре потерпел поражение от Адлана Ибрагимова удушающим приемом в четвертом раунде и прервал серию из десяти побед.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2013 года. В 2018-м бился в Претендентской серии Дэйны Уайта, но потерпел поражение и остался без контракта с UFC. С 2021-го выступает в ACA, где одержал пять побед и проиграл трижды. В последнем поединке в июне 2024 года нокаутировал Виталия Бигдаша в третьем раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Противостояние достойных друг друга спортсменов, но букмекеры всё же считают Одилова явным фаворитом. Вероятно, это связано с тем, что таджикистанец представляется более универсальным бойцом. У него прекрасная борьба, хороший потенциал в стойке, а до недавнего времени была ещё и впечатляющая победная серия.
Силва тоже может действовать вариативно, но всё же он более ограничен технически. Несмотря на джитсерскую школу, бразилец предпочитает работать в стойке, где регулярно допускает ошибки в обороне. Серьезные соперники вроде Одилова нередко этими пробелами пользуются. Рискнем предположить, что и в предстоящем поединке таджикистанцу удастся навязать свой темп и итоге оформить досрочную победу.
Турнир АСА 190 стартует на московской «ЦСКА Арене» в пятницу, 16 августа, в 16:00 по местному времени. Основной кард начнется в 20:00 мск, поэтому соглавный бой Одилов — Силва стоит ожидать не ранее 21:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 19:30 мск.