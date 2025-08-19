Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в полулегком весе (до 65,8 кг) между американцами Брайаном Ортегой и Алджамейном Стерлингом. Чем завершится топовое пятираундовое противостояние?
Ортега
Стерлинг
США
Страна
США
34
Возраст
36
21
Бои
29
16 (3 / 8 / 5 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
24 (3 / 8 / 12 / 1)
4 (2 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 0 / 3)
1
Без результата
0
4
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
7
173
Рост (см)
170
175
Размах рук (см)
180,5
99
Размах ног (см)
99
В 13-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, получил черный пояс в этом виде спорта. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. Был чемпионом RTC и RFA в полулегком весе. В 2014-м перешел в UFC, где в 2018-м бился за пояс с Максом Холлоуэем, но уступил. После этого победил Корейского Зомби и вновь получил титульный шанс, но уступил Волкановски. В последнем поединке в сентябре проиграл Диего Лопесу единогласным решением судей.
Базовый борец, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2011 года. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где за первые девять боев потерпел три поражения. Однако затем вышел на победную серию и в 2021 году забрал чемпионский пояс в легчайшем весе у Петра Яна. В реванше одолел россиянина, а затем защитил титул, победил Ти Джея Диллашоу (технический нокаут) и Генри Сехудо (раздельное решение судей). В августе 2023 года уступил Шону О'Мэлли техническим нокаутом во втором раунде и потерял пояс. Затем вернулся в полулегкий дивизион, где сначала одолел Келвина Каттара. Но в последнем поединке в декабре уступил Мовсара Евлоеву единогласным решением судей.
Ортега — крайне любопытный спортсмен, который бьется зрелищно, отличается образцовой стойкостью и качественными навыками. Он давно выступает на топовом уровне, но до чемпионских вершин так и не добрался, видимо, достигнув своего потолка.
Стерлинг же как будто не сказал последнего слова в титульной гонке полулегкого дивизиона, и поединок с Ортегой как раз станет для него отличной проверкой. Рисковать бывший чемпион вряд ли намерен, поэтому от него мы вправе ждать довольно «сухую» и осторожную работу.
Не факт, что Стерлинг даже будет инициировать борьбу, ведь в партере Ортега для него, пожалуй, опаснее, чем в стойке. Но если бой всё же перейдет на нижний этаж, мы можем увидеть красивую смесь джиу-джитсу и грэпплинга от обоих.
Вот и получается, что на бумаге Стерлинг, конечно, фаворит, но шансы у Ортеги наверняка появятся и в стойке, и в партере, если до не него дойдет. Играть на исход в таком случае не хочется. Попробуем ставку на тотал, так как быструю развязку ждать не приходится. Бой будет рассчитан на пять раундов, но котировки букмекеров пока не скорректированы — ближе к турниру обновим их и соответствующий маркет.
Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 13:00 мск, поэтому соглавный бой Ортега — Стерлинг стоит ожидать около 14:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».
