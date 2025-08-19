Брайан Ортега — Алджамейн Стерлинг, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ортега — крайне любопытный спортсмен, который бьется зрелищно, отличается образцовой стойкостью и качественными навыками. Он давно выступает на топовом уровне, но до чемпионских вершин так и не добрался, видимо, достигнув своего потолка.

Стерлинг же как будто не сказал последнего слова в титульной гонке полулегкого дивизиона, и поединок с Ортегой как раз станет для него отличной проверкой. Рисковать бывший чемпион вряд ли намерен, поэтому от него мы вправе ждать довольно «сухую» и осторожную работу.

Не факт, что Стерлинг даже будет инициировать борьбу, ведь в партере Ортега для него, пожалуй, опаснее, чем в стойке. Но если бой всё же перейдет на нижний этаж, мы можем увидеть красивую смесь джиу-джитсу и грэпплинга от обоих.

Вот и получается, что на бумаге Стерлинг, конечно, фаворит, но шансы у Ортеги наверняка появятся и в стойке, и в партере, если до не него дойдет. Играть на исход в таком случае не хочется. Попробуем ставку на тотал, так как быструю развязку ждать не приходится. Бой будет рассчитан на пять раундов, но котировки букмекеров пока не скорректированы — ближе к турниру обновим их и соответствующий маркет.