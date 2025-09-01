Наоми Осака — Коко Гауфф, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В четвертом круге Открытого чемпионата США 2025 года встретятся японка Наоми Осака и американка Коко Гауфф. Чем завершится противостояние одних из самых популярных теннисисток мира?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Наоми Осака (27 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Марта Костюк (Украина, 27) — Каролина Мухова (Чехия, 11)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне на харде дошла до финала в Окленде и Монреале. На Australian Open и Уимблдоне вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 30 побед при 12 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме, на Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге. Всего в 2025 году одержала 38 побед при 12 поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетела в четвертом круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Спортсменки ранее провели пять официальных очных матчей — все на харде. Осака одержала две победы, Гауфф — три.
Букмекеры считают американку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,60 на её победу и 2,30 на успех японки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Четыре последних очных матча спортсменок продлились не менее 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Гауфф тяжеловато стартовала на US Open, но с каждым матчем прибавляла и одерживала всё более уверенные победы. Однако Осака на нынешнем этапе сезона выглядит точно не хуже. Японка, пожалуй, находится в лучшей форме с момента возобновления карьеры и уже длительное время удерживает высокий уровень игры.
Рассчитывать на односторонний формат предстоящего матча едва ли стоит. Вероятно, нас ожидает конкурентное и интригующее противостояние. Последние четыре очных матча Осаки и Гауфф длились минимум 19 геймов, а в предстоящей встрече уж пару десятков они наверняка разменяют.