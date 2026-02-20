Ведомости
Осасуна - Реал Мадрид, 21 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Сливочные» надолго вернулись на вершину?
Валентин Васильев

В начале этой неделе в испанской Ла Лиге неожиданно сменился лидер. Первую игру в этом качестве  мадридский «Реал» проведет в Памплоне против крепкой «Осасуны». Анализируем шансы команд на успех и выбираем интересный вариант для пари на субботнее противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Осасуна» (Памплона)

21.02.2026, Сб

20:30 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 4.80

Х - 4.05

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат Испании, 25-й тур

Стадион: «Эль-Садар»   (Памплона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Осасуна»13206387-217
«Реал»632013217-87

Последние пять матчей «Осасуны»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Эльче»

0:0

«Осасуна»

Ла Лига

06.02.2026«Сельта»

1:2

«Осасуна»

Ла Лига

31.01.2026«Осасуна»

2:2

«Вильярреал»

Ла Лига

24.01.2026«Райо Вальекано»

1:3

«Осасуна»

Ла Лига

17.01.2026«Осасуна»

3:2

«Овьедо»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026«Бенфика»

0:1

«Реал»

Лига чемпионов

14.02.2026«Реал»

4:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

08.02.2026«Валенсия»

0:2

«Реал»

Ла Лига

01.02.2026«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Ла Лига

28.01.2026«Бенфика»

4:2

«Реал»

Лига чемпионов

Место в таблице

Свернуть

«Реал» обошел «Барселону» в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» занимает 10-е место.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Реал Мадрид24193253-1960
2Барселона24191464-2558
3Атлетико24136538-2145
4Вильярреал23143644-2645
5Бетис24118539-2941
6Эспаньол24105929-3335
7Сельта24810632-2734
8Реал Сосьедад2487934-3531
9Атлетик24941127-3431
10Осасуна24861028-2830
11Хетафе24851120-2829
12Жирона2478924-3829
13Севилья24751231-3926
14Алавес24751221-3026
15Валенсия24681025-3726
16Эльче24510931-3525
17Райо Вальекано23671021-3025
18Мальорка24661229-3924
19Леванте23461326-4018
20Овьедо23371313-3616

Прогноз на матч

Свернуть

Мадридский топ постепенно разыгрался под командованием Альваро Арбелоа. После неожиданного поражения в Лиссабоне в заключительном туре Общего этапа ЛЧ «сливочные» выиграли четыре матча подряд, в том числе у все той же «Бенфики» на ее поле - в первом стыковом матче. 

Как ни странно, но беспроигрышная серия «Осасуны» прямо сейчас длиннее - пять матчей (три победы, две ничьи). Правда, среди побежденных ею соперников ни одного топа нет - сплошь середняки и аутсайдеры.

Тем не менее, памплонский клуб в бодром настроении подходит к приезду нового лидера сезона и наверняка даст ему бой. В семи из 10 последних матчей «Осасуны» заходила ставка на «обе забьют». У «Реала» на аналогичном отрезке таких игр шесть. PARI оценила   вероятность такого исхода коэффициентом 1.67.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Осасуна»: Бенито (травма)

«Реал Мадрид»: Милитао, Беллингем, Родриго (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал Мадрид»:

Позиция«Осасуна»«Реал Мадрид»Позиция
Вратарь1. Эррера1. КуртуаВратарь
Защитник24. Катена8. ВальвердеЗащитник
Защитник20. Галан24. ХейсенЗащитник
Защитник5. Эррандо17. АсенсиоЗащитник
Защитник19. Розье6. КамавингаЗащитник
Полузащитник10. Орос14. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник14. Гарсия15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник6. Торро21. ДиасПолузащитник
Полузащитник8. И. Муньос7. ВинисиусПолузащитник
Полузащитник21. В. Муньос16. ГарсияНападающий
Нападающий17. Будимир10. МбаппеНападающий
Главный тренерАлессио ЛишиАльваро АрбелоаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI» считают явным фаворитом «Реал». Его победа оценивается коэффициентом 1.657. Удачная ставка на хозяев будет рассчитана по котировке 4.80. На ничью коэффициент не намного ниже - 4.05.

