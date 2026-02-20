Осасуна - Реал Мадрид, 21 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Мадридский топ постепенно разыгрался под командованием Альваро Арбелоа. После неожиданного поражения в Лиссабоне в заключительном туре Общего этапа ЛЧ «сливочные» выиграли четыре матча подряд, в том числе у все той же «Бенфики» на ее поле - в первом стыковом матче.

Как ни странно, но беспроигрышная серия «Осасуны» прямо сейчас длиннее - пять матчей (три победы, две ничьи). Правда, среди побежденных ею соперников ни одного топа нет - сплошь середняки и аутсайдеры.