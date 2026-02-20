Осасуна - Реал Мадрид, 21 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В начале этой неделе в испанской Ла Лиге неожиданно сменился лидер. Первую игру в этом качестве мадридский «Реал» проведет в Памплоне против крепкой «Осасуны». Анализируем шансы команд на успех и выбираем интересный вариант для пари на субботнее противостояние.
Турнир: чемпионат Испании, 25-й тур
Стадион: «Эль-Садар» (Памплона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Осасуна»
|13
|20
|63
|87-217
|«Реал»
|63
|20
|13
|217-87
Последние пять матчей «Осасуны»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Эльче»
0:0
«Осасуна»
Ла Лига
|06.02.2026
|«Сельта»
1:2
«Осасуна»
Ла Лига
|31.01.2026
|«Осасуна»
2:2
«Вильярреал»
Ла Лига
|24.01.2026
|«Райо Вальекано»
1:3
«Осасуна»
Ла Лига
|17.01.2026
|«Осасуна»
3:2
«Овьедо»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|«Бенфика»
0:1
«Реал»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Реал»
4:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|08.02.2026
|«Валенсия»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|01.02.2026
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Бенфика»
4:2
«Реал»
Лига чемпионов
«Реал» обошел «Барселону» в турнирной таблице Ла Лиги. «Осасуна» занимает 10-е место.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|24
|19
|3
|2
|53-19
|60
|2
|Барселона
|24
|19
|1
|4
|64-25
|58
|3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-21
|45
|4
|Вильярреал
|23
|14
|3
|6
|44-26
|45
|5
|Бетис
|24
|11
|8
|5
|39-29
|41
|6
|Эспаньол
|24
|10
|5
|9
|29-33
|35
|7
|Сельта
|24
|8
|10
|6
|32-27
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|8
|7
|9
|34-35
|31
|9
|Атлетик
|24
|9
|4
|11
|27-34
|31
|10
|Осасуна
|24
|8
|6
|10
|28-28
|30
|11
|Хетафе
|24
|8
|5
|11
|20-28
|29
|12
|Жирона
|24
|7
|8
|9
|24-38
|29
|13
|Севилья
|24
|7
|5
|12
|31-39
|26
|14
|Алавес
|24
|7
|5
|12
|21-30
|26
|15
|Валенсия
|24
|6
|8
|10
|25-37
|26
|16
|Эльче
|24
|5
|10
|9
|31-35
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|6
|7
|10
|21-30
|25
|18
|Мальорка
|24
|6
|6
|12
|29-39
|24
|19
|Леванте
|23
|4
|6
|13
|26-40
|18
|20
|Овьедо
|23
|3
|7
|13
|13-36
|16
Мадридский топ постепенно разыгрался под командованием Альваро Арбелоа. После неожиданного поражения в Лиссабоне в заключительном туре Общего этапа ЛЧ «сливочные» выиграли четыре матча подряд, в том числе у все той же «Бенфики» на ее поле - в первом стыковом матче.
Как ни странно, но беспроигрышная серия «Осасуны» прямо сейчас длиннее - пять матчей (три победы, две ничьи). Правда, среди побежденных ею соперников ни одного топа нет - сплошь середняки и аутсайдеры.
Тем не менее, памплонский клуб в бодром настроении подходит к приезду нового лидера сезона и наверняка даст ему бой. В семи из 10 последних матчей «Осасуны» заходила ставка на «обе забьют». У «Реала» на аналогичном отрезке таких игр шесть. PARI оценила вероятность такого исхода коэффициентом 1.67.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Осасуна»: Бенито (травма)
«Реал Мадрид»: Милитао, Беллингем, Родриго (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал Мадрид»:
|Позиция
|«Осасуна»
|«Реал Мадрид»
|Позиция
|Вратарь
|1. Эррера
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|24. Катена
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|20. Галан
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|5. Эррандо
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|19. Розье
|6. Камавинга
|Защитник
|Полузащитник
|10. Орос
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Гарсия
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Торро
|21. Диас
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. И. Муньос
|7. Винисиус
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. В. Муньос
|16. Гарсия
|Нападающий
|Нападающий
|17. Будимир
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Алессио Лиши
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер