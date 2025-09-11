Пари НН – Оренбург, 13 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Субботнюю программу РПЛ откроет битва аутсайдеров. «Пари НН» принимает «Оренбург». Тамбовская аура снова вдохновит нижегородцев на успех? Пока они побеждают только в Мордовии.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 8-й тур
Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|2
|1
|8
|9-18
|«Оренбург»
|8
|1
|2
|18-9
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|18.08.2025
|«Пари НН»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
«Оренбург» опережает «Пари НН» в таблице на четыре очка и три позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
Нижегородский клуб в этом году оказался в тяжелейшем положении. В прошлом чемпионате клуб бился за выживание в РПЛ, затем вынужден быть пройти через нервотрепку стыковых матчей, но и на этом его неприятности не закончились. Сложности игровой перестройки команды при новом тренере усугубила ситуация со стадионом. Нижегородская арена до сих пор находится на ремонте, поэтому «Пари НН» вынужден принимать соперников фактически на нейтральных полях. Обе победы второй половины лета - в Кубке и чемпионате - парни Алексея Шпилевского одержали в Тамбове.
«Оренбург» тоже удержался в лиге не совсем по спортивному принципу. Но он таких потрясений на старте новой кампании не испытал. Семь очков за семь туров - вполне достойный результат для официально последней команды прошлого первенства.
В свежих результатах обеих команд четко прослеживается взаимоисключающие тренды. У номинальных хозяев в пяти последних матчах забивала лишь одна команда, а у гостей - обе, причем каждый раз минимум при трех голах. Учитывая, что «Пари НН» саранское поле лучше знакомо, предположим, что нижегородская тенденция перебьет оренбургскую. Наш прогноз: обе забьют - нет.
В прямом эфире встречу между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Царукян (оба - травмы)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Оренбург»
|Позиция
|«Пари НН»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|38. Касимов
|Защитник
|Полузащитник
|29. Веснер-Тичич
|3. Ведерников
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|8. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|40. Олусегун
|7. Гюрлюк
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Босельи
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
В линии PARI наблюдаются высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи. Победа первой команды котируется за 2.70, второй - за 2.55, а ничья - за 3.55.
Эксперты ожидают конкурентную борьбу. Разница между коэффициентами на победу настолько несущественна (0.15), что говорить о фаворите в паре не приходится.
Удачное пари на 1:1 обещает семикратный выигрыш. Остальные варианты на рынке точного счета котируются выше.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline как официального партнера лиги.
Информация о билетной программе размещена на официальном сайте «Мордовия Арены».