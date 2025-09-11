Ведомости
10 сентября 13:13ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН – Оренбург, 13 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Босельи вернется и все решит?
Валентин Васильев

Субботнюю программу РПЛ откроет битва аутсайдеров. «Пари НН» принимает «Оренбург». Тамбовская аура снова вдохновит нижегородцев на успех? Пока они побеждают только в Мордовии.  

Команда 1

Время начала

Команда 2
«Пари НН» (Нижний Новгород)

13.09.2023, СБ

14:00 МСК

«Оренбург» 

П1 - 2.70

Х - 3.50

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 8-й тур 

Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»2189-18
«Оренбург»81218-9

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Зенит» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва 

3:0

«Пари НН»

РПЛ

18.08.2025«Пари НН»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург» 

3:5

«Зенит»

 Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург» 

РПЛ

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

 Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Оренбург» опережает «Пари НН» в таблице на четыре очка и три позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

Свернуть

Нижегородский клуб в этом году оказался в тяжелейшем положении. В прошлом чемпионате клуб бился за выживание в РПЛ, затем вынужден быть пройти через нервотрепку стыковых матчей, но и на этом его неприятности не закончились. Сложности игровой перестройки команды при новом тренере усугубила ситуация со стадионом. Нижегородская арена до сих пор находится на ремонте, поэтому «Пари НН» вынужден принимать соперников фактически на нейтральных полях.  Обе победы второй половины лета - в Кубке и чемпионате - парни Алексея Шпилевского одержали в Тамбове.

«Оренбург» тоже удержался в лиге не совсем по спортивному принципу. Но он таких потрясений на старте новой кампании не испытал. Семь очков за семь туров - вполне достойный результат для официально последней команды прошлого первенства.

В свежих результатах обеих команд четко прослеживается взаимоисключающие тренды. У номинальных хозяев в пяти последних матчах забивала лишь одна команда, а у гостей - обе, причем каждый раз минимум при трех голах. Учитывая, что «Пари НН» саранское поле лучше знакомо, предположим, что нижегородская тенденция перебьет оренбургскую. Наш прогноз: обе забьют - нет.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между «Рубином» и махачкалинским «Динамо» покажет кабельный канал «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Эктов, Царукян (оба - травмы)

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – «Оренбург»

Позиция«Пари НН»«Оренбург»Позиция
Вратарь30. Медведев99. СысуевВратарь
Защитник70. Шнапцев31. ЗотовЗащитник
Защитник2. Александров44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник22. Каккоев5. ТатаевЗащитник
Защитник23. Кастильо38. КасимовЗащитник
Полузащитник29. Веснер-Тичич3. ВедерниковПолузащитник
Полузащитник8. Майга33. КвеквескириПолузащитник
Полузащитник78. Калинский8. КамиловПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой20. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий40. Олусегун7. ГюрлюкПолузащитник
Нападающий20. Босельи30. ГузинаНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В линии PARI наблюдаются высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи.  Победа первой команды котируется за 2.70, второй - за 2.55, а ничья - за 3.55.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Пари НН» – «Оренбург»?

Эксперты ожидают конкурентную борьбу. Разница между коэффициентами на победу настолько несущественна (0.15), что говорить о фаворите в паре не приходится.

С каким счетом завершится матч «Пари НН» – «Оренбург»?

Удачное пари на 1:1 обещает семикратный выигрыш. Остальные варианты на рынке точного счета котируются выше.

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» – «Оренбург»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах Winline как официального партнера лиги.

Где купить билеты на матч «Пари НН» – «Оренбург»?

Информация о билетной программе размещена на  официальном сайте «Мордовия Арены».

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
