Пари НН – Оренбург, 13 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Нижегородский клуб в этом году оказался в тяжелейшем положении. В прошлом чемпионате клуб бился за выживание в РПЛ, затем вынужден быть пройти через нервотрепку стыковых матчей, но и на этом его неприятности не закончились. Сложности игровой перестройки команды при новом тренере усугубила ситуация со стадионом. Нижегородская арена до сих пор находится на ремонте, поэтому «Пари НН» вынужден принимать соперников фактически на нейтральных полях. Обе победы второй половины лета - в Кубке и чемпионате - парни Алексея Шпилевского одержали в Тамбове.

«Оренбург» тоже удержался в лиге не совсем по спортивному принципу. Но он таких потрясений на старте новой кампании не испытал. Семь очков за семь туров - вполне достойный результат для официально последней команды прошлого первенства.

В свежих результатах обеих команд четко прослеживается взаимоисключающие тренды. У номинальных хозяев в пяти последних матчах забивала лишь одна команда, а у гостей - обе, причем каждый раз минимум при трех голах. Учитывая, что «Пари НН» саранское поле лучше знакомо, предположим, что нижегородская тенденция перебьет оренбургскую. Наш прогноз: обе забьют - нет.