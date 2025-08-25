Алисия Паркс — Мирра Андреева, 26 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В ночь на вторник, 26 августа, по московскому времени на Открытом чемпионате США по теннису стартует Мирра Андреева. Оправдает ли юная россиянка статус фаворитки в матче с американкой Алисией Паркс?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 26.08.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победительница этого матча встретится во втором круге с сильнейшей из пары Анастасия Потапова (Россия) — Чжу Линь (Китай).
24 года, 56-я ракетка мира
Не поднималась выше 40-го места в рейтинге WTA. В одиночном разряде выиграла один хардовый турнир на этом уровне. В нынешнем сезоне на данном покрытии пробилась в полуфинал в Окленде и Монтеррее. На «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге, на Уимблдоне — в первом, на Australian Open не прошла квалификацию. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 20 поражениях. На US Open не проходила дальше первого круга, в прошлом сезоне вылетела в квалификации.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
18 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 36 побед при 12 поражениях. На US Open в двух прошлых розыгрышах вылетала во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,15 на её победу и 5,50 на успех американки.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Букмекеры ожидают, что матч продлится не более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,84 на ТБ (19,5) и 1,96 на ТМ (19,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Разумеется, базово Андреева сильнее Паркс и уже покорила те высоты, к которым соперница даже не подбиралась. Но перед стартом US Open есть нюансы. Во-первых, россиянка недавно перенесла неприятную травму. Во-вторых, американка в хороших кондициях, что доказал её выход в полуфинал турнира WTA 500 в Монтеррее — самый статусный результат сезона.
В общем, есть все основания полагать, что Андрееву легкая прогулка не ждет. Тут и пресловутая потеря соревновательного тонуса (лишь частично восстановленного через микст-турнир), и необходимость вкатиться в турнир, и сильная форма соперницы. Играем ТБ (18,5).