Алисия Паркс — Мирра Андреева, 26 августа: прогноз на матч US Open

В ночь на вторник, 26 августа, по московскому времени на Открытом чемпионате США по теннису стартует Мирра Андреева. Оправдает ли юная россиянка статус фаворитки в матче с американкой Алисией Паркс?

Дата / Время: 26.08.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)