Анастасия Павлюченкова — Даяна Ястремская, 25 августа: прогноз на матч US Open

В понедельник, 25 августа, продолжится первый круг последнего в сезоне турнире Большого шлема. Одним из самых интригующих противостояний стартовой стадии в женской сетке US Open может стать матч россиянки Анастасии Павлюченковой и украинки Даяны Ястремской. Ждем интригу и борьбу?
Дата / Время: 25.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт №6 (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победительница этого матча встретится во втором круге с сильнейшей из пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Хина Иноуэ (США).
34 года, 45-я ракетка мира
Олимпийская чемпионка Токио-2020 в паре с Андреем Рублевым, бывшая 11-я ракетка мира. Победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе девяти хардовых. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала на траве в Истбурне. На Australian Open и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, на «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 13 побед при 12 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2011-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
25 лет, 31-я ракетка мира, 30-й номер посева
Победительница трех турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе двух хардовых. В нынешнем сезоне дошла до финала в Линце (хард) и Ноттингеме (трава), полуфинала в Гамбурге (грунт). На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 31 победу при 17 поражениях. На US Open лучший результат показала в 2019-м, когда дошла до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела после стартового матча.
Единственный официальный очный матч спортсменки провели на хардовом турнире в Осаке в 2019 году. Тогда Павлюченкова выиграла со счетом 6:3, 6:1.
Букмекеры считают украинку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,67 на её победу и 2,19 на успех россиянки.
Единственный очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,81 на ТБ (21,5) и 1,99 на ТМ (21,5).
Павлюченкова подходит к US Open на серии неудач. На всех трех турнирах после Уимблдона она вылетала уже после стартовых матчей. Но мы прекрасно знаем, как качественно россиянка умеет подходить именно к мэйджорам. Неслучайно в нынешнем сезоне на двух из трех минувших турниров Большого шлема она пробивалась в четвертьфинал.
Ястремская — менее опытная теннисистка, но и в её активе уже немало регалий. Нынешний сезон украинка проводит довольно стабильно, поэтому не удивляет, что именно её букмекеры считают фавориткой.
В целом этот матч может оказаться одним из самых конкурентных и интригующих в первом круге женской сетки. Даже если кондиции Павлюченковой радикально не улучшились, без борьбы она вряд ли покинет корт. Играем ТБ (20,5).