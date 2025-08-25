Анастасия Павлюченкова — Даяна Ястремская, 25 августа: прогноз на матч US Open

Павлюченкова подходит к US Open на серии неудач. На всех трех турнирах после Уимблдона она вылетала уже после стартовых матчей. Но мы прекрасно знаем, как качественно россиянка умеет подходить именно к мэйджорам. Неслучайно в нынешнем сезоне на двух из трех минувших турниров Большого шлема она пробивалась в четвертьфинал.

Ястремская — менее опытная теннисистка, но и в её активе уже немало регалий. Нынешний сезон украинка проводит довольно стабильно, поэтому не удивляет, что именно её букмекеры считают фавориткой.

В целом этот матч может оказаться одним из самых конкурентных и интригующих в первом круге женской сетки. Даже если кондиции Павлюченковой радикально не улучшились, без борьбы она вряд ли покинет корт. Играем ТБ (20,5).