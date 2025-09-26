Иржи Прохазка — Халил Раунтри-младший, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде UFC 320 пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и американцем Халилом Раунтри-младшим. Кто окажется сильнее в противостоянии бывших претендентов на пояс?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Прохазка
Раунтри-младший
Чехия
Страна
США
32
Возраст
35
37
Бои
21
31 (27 / 3 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (9 / 0 / 5)
5 (4 / 1 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (3 / 1 / 2)
1
Ничьи
0
0
Без результата
1
2
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
4
190,5
Рост (см)
185,5
203
Размах рук (см)
194,5
114,5
Размах ног (см)
112
В детстве начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в 2013-м стал первым чемпионом GFC в полутяжелом весе. С 2015-го бился в Rizin, в том числе в тяжелой категории. В 2019 году стал первым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Защитив пояс один раз, перешел в UFC, где с 2020-го выиграл первые три боя, в том числе титульный против Гловера Тейшейры. В ноябре 2022 года освободил пояс в полутяжелом весе, так как не мог защищать его из-за травмы. Вернувшись, в ноябре 2023-го уступил Алексу Перейре в титульном поединке. В июне 2024-го вновь проиграл бразильцу нокаутом во втором раунде и не смог вернуть пояс. В последнем поединке в январе нокаутировал Джамала Хилла в третьем раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена одержал десять побед при четырех поражениях и одном поединке без результата. Шел на серии из пяти выигранных боев и получил титульный шанс, но в прошлом октябре уступил Алексу Перейре и не смог забрать пояс. В последнем поединке в июне единогласным решением судей победил Джамала Хилла.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Прохазка — один из самых ярких бойцов в UFC. Его ударный стиль крайне непредсказуем и порой даже хаотичен, а технический арсенал очень богат. С Перейрой конкурировать не получилось, но других топовых соперников в лиге чех финишировал.
Тяжело с ним будет и Раунтри-младшему. Козыри американца тоже кроются в стойке, при этом по габаритам и технике он уступает Прохазке. Впрочем, сила удара у американца как минимум не ниже, и его взрывные атаки могут иметь успех — особенно на фоне огромных дыр в защите чеха.
Резюмируя, ожидаем, что поединок пройдет в стойке. В партере оба совсем не беспомощны, но это не их профиль. При этом потенциально на нижнем этаже преимущество должно быть у Прохазки. В стойке чех тоже опаснее, потому что гораздо мобильнее и вариативнее, чем Раунтри-младший. Но ставить на победу Прохазки всегда рискованно из-за тех самых пробелов в обороне — уж слишком часто он летит вперед с открытым забралом.
Так что остановимся на варианте с досрочным завершением боя — вероятно, это будет нокаут от одного из соперников. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.
Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Прохазка — Раунтри-младший стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы