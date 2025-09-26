Ведомости
25 сентября 10:44ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Иржи Прохазка — Халил Раунтри-младший, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Два бывших претендента на пояс
Александр Бокулёв
Источник: UFC

В основном карде UFC 320 пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между чехом Иржи Прохазкой и американцем Халилом Раунтри-младшим. Кто окажется сильнее в противостоянии бывших претендентов на пояс?

Статистика

Свернуть

Прохазка

 

Раунтри-младший

Чехия

Страна

США

32

Возраст

35

37

Бои

21

31 (27 / 3 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (9 / 0 / 5)

5 (4 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (3 / 1 / 2)

1

Ничьи

0

0

Без результата

1

2

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

4

190,5

Рост (см)

185,5

203

Размах рук (см)

194,5

114,5

Размах ног (см)

112

Иржи Прохазка

Свернуть

В детстве начал заниматься тайским боксом, впоследствии освоил смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в 2013-м стал первым чемпионом GFC в полутяжелом весе. С 2015-го бился в Rizin, в том числе в тяжелой категории. В 2019 году стал первым чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Защитив пояс один раз, перешел в UFC, где с 2020-го выиграл первые три боя, в том числе титульный против Гловера Тейшейры. В ноябре 2022 года освободил пояс в полутяжелом весе, так как не мог защищать его из-за травмы. Вернувшись, в ноябре 2023-го уступил Алексу Перейре в титульном поединке. В июне 2024-го вновь проиграл бразильцу нокаутом во втором раунде и не смог вернуть пояс. В последнем поединке в январе нокаутировал Джамала Хилла в третьем раунде.

Халил Раунтри-младший

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2014 года. В 2016-м проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter, но получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена одержал десять побед при четырех поражениях и одном поединке без результата. Шел на серии из пяти выигранных боев и получил титульный шанс, но в прошлом октябре уступил Алексу Перейре и не смог забрать пояс. В последнем поединке в июне единогласным решением судей победил Джамала Хилла.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ПрохазкиПобеда Раунтри-младшегоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,522,601,871,87

Прогноз на бой

Свернуть

Прохазка — один из самых ярких бойцов в UFC. Его ударный стиль крайне непредсказуем и порой даже хаотичен, а технический арсенал очень богат. С Перейрой конкурировать не получилось, но других топовых соперников в лиге чех финишировал. 

Тяжело с ним будет и Раунтри-младшему. Козыри американца тоже кроются в стойке, при этом по габаритам и технике он уступает Прохазке. Впрочем, сила удара у американца как минимум не ниже, и его взрывные атаки могут иметь успех — особенно на фоне огромных дыр в защите чеха.

Резюмируя, ожидаем, что поединок пройдет в стойке. В партере оба совсем не беспомощны, но это не их профиль. При этом потенциально на нижнем этаже преимущество должно быть у Прохазки. В стойке чех тоже опаснее, потому что гораздо мобильнее и вариативнее, чем Раунтри-младший. Но ставить на победу Прохазки всегда рискованно из-за тех самых пробелов в обороне — уж слишком часто он летит вперед с открытым забралом. 

Так что остановимся на варианте с досрочным завершением боя — вероятно, это будет нокаут от одного из соперников. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Прохазка Раунтри-младший

Свернуть

Турнир UFC 320 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 5 октября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Прохазка Раунтри-младший стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) — Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Эдмен Шахбазян (США) — Андре Мунис (Бразилия). Средний вес;
  • Крис Гутьеррес (США) — Фарид Башарат (Англия). Легчайший вес;
  • Даниэль Сантос (Бразилия) — Ю Джу Сан (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Мэйси Чиассон (США) — Яна Сантос (Россия). Женский легчайший вес;
  • Патчи Микс (США) — Якуб Виклаж (Польша). Легчайший вес;
  • Вероника Харди (Венесуэла) — Броган Уокер (Гуам). Женский наилегчайший вес;
  • Пунахеле Сориано (США) — Николай Веретенников (Казахстан). Полусредний вес;
  • Рамиз Брахимай (США) — Остин Вандерфорд (США). Полусредний вес.

