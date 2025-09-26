Иржи Прохазка — Халил Раунтри-младший, 5 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Прохазка — один из самых ярких бойцов в UFC. Его ударный стиль крайне непредсказуем и порой даже хаотичен, а технический арсенал очень богат. С Перейрой конкурировать не получилось, но других топовых соперников в лиге чех финишировал.

Тяжело с ним будет и Раунтри-младшему. Козыри американца тоже кроются в стойке, при этом по габаритам и технике он уступает Прохазке. Впрочем, сила удара у американца как минимум не ниже, и его взрывные атаки могут иметь успех — особенно на фоне огромных дыр в защите чеха.

Резюмируя, ожидаем, что поединок пройдет в стойке. В партере оба совсем не беспомощны, но это не их профиль. При этом потенциально на нижнем этаже преимущество должно быть у Прохазки. В стойке чех тоже опаснее, потому что гораздо мобильнее и вариативнее, чем Раунтри-младший. Но ставить на победу Прохазки всегда рискованно из-за тех самых пробелов в обороне — уж слишком часто он летит вперед с открытым забралом.

Так что остановимся на варианте с досрочным завершением боя — вероятно, это будет нокаут от одного из соперников. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.