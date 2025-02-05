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5 февраля 9:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

ПСЖ - Монако, 7 февраля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Сафонов с Головиным встретятся в Париже. Но сыграют ли друг против друга - вопрос
Валентин Васильев

21-й тур чемпионата Франции по футболу стартует двумя матчами в пятницу, 7 февраля. И в первый же игровой день любителей Лиги 1 ждет суперматч. «ПСЖ» принимает «Монако». В России этой игре тоже гарантировано повышенное внимание - ведь есть вероятность встречи на поле Матвея Сафонова и Александра Головина. Анализируем шансы сторон на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж)

07.02.2025, Пт

23:05 МСК

«Монако» (Монако)

П1 - 1.43

Х - 5.20

П2 - 6.10

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 21-й тур

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»332948128-145
«Монако»482933145-128

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Ле Ман»

0:2

«ПСЖ»

Кубок Франции

01.02.2025«Брест»

2:5

«ПСЖ»

Лига 1

29.01.2025«Штутгарт»

1:4

«ПСЖ»

Лига чемпионов

25.01.2025«ПСЖ»

1:1

«Реймс»

Лига 1

22.01.2025«ПСЖ»

4:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Монако»

4:2

«Осер»

Лига 1

27.01.2025«Интер»

3:0

«Монако»

Лига чемпионов

25.01.2025«Монако»

3:2

«Ренн»

Лига 1

21.01.2025«Монако»

1:0

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

17.01.2025«Монпелье»

2:1

«Монако»

Лига 1

Место в турнирной таблице

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В турнирной таблице команды разделяют две позиции и целых 13 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ20155054-1950
2. Марсель20124443-2540
3. Монако20114536-2437
4. Лилль2098333-2035
5. Ницца2097439-2634
6. Ланс2096525-1833
7. Лион2086632-2630
8. Брест20911031-3628
9. Страсбур2076733-3227
10. Тулуза2075821-2226
11. Осер2065927-3323
12. Анже2065922-2923
13. Реймс2057826-2922
14. Нант2049724-3021
15. Ренн20621227-3020
16. Сент-Этьен20531219-4318
17. Монпелье20431320-4615
18. Гавр20421415-3914

Прогноз на матч

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Флагманы чемпионата Франции встретятся уже третий раз за зиму. Два предыдущих матча остались за парижанами. В Лише 1 «ПСЖ» обыграл «Монако» на выезде со счетом 4:2, а в Суперкубке страны минимально одолел (1:0) на нейтральном поле в Дохе.

Команда Луиса Энрике и к новой встрече подходит явным фаворитом. В последнее время она явно разыгралась. В Лиге чемпионов парижане последовательно обыграли «Ман Сити» со «Штугартом», в чемпионате - «Брест», в Кубке - «Ле Ман». У монегасков результаты скромнее. Команда Головина исправно побеждает дома и столь же регулярно уступает в гостях. Шансов на победу в столице у «Монако» объективно немного, но как минимум на забитый мяч гости могут рассчитывать. Ставка на «обе забьют» в играх «ПСЖ» заходит стабильно: четыре случая за пять предыдущих матчей.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ матч легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«ПСЖ»: Заир-Эмери, Мбайе (оба - травмя)

«Монако»: Балогун, Иленикена (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Монако»:

Позиция«ПСЖ»«Монако»

Позиция

Вратарь1. Доннарумма16. Кен

Вратарь

Защитник2. Хакими4. Тезе

Защитник

Защитник5. Маркиньос5. Керер

Защитник

Защитник51. Пачо22. Салису

Защитник

Защитник87. Невеш12. Энрике

Защитник

Полузащитник 17. Витинья15. Камара

Полузащитник 

Полузащитник 8. Руис88. Магасса

Полузащитник 

Полузащитник10. Ли2. Вандерсон

Полузащитник

Нападающий7. Кварацхелия10. Головин

Полузащитник

Нападающий10. Дембеле7. Бен-Сегир

Полузащитник

Нападающий29. Баркола36. Эмболо

Нападающий

Главный тренерЛуис ЭнрикеАдольф Хюттер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК PARI находят наиболее вероятным исходом встречи победу чемпиона. Коэффициент на победу «Монако» более чем в четыре раза выше (соответственно, 1.43 и 6.10). Ничья котируется за 5.20.

Вопросы и ответы

 Сыграют ли Матвей Сафонов и Александр Головин?

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Посреди недели российский голкипер внес существенный вклад в «сухую» кубковую победу «ПСЖ» над «Ле Маном». Но в чемпионате Луис Энрике, скорее всего, снова поменяет Сафонова и Доннарумму местами. Позиции Головина в основе «Монако» сомнениям не подвергаются. 

Где смотреть бесплатно матч «ПСЖ» - «Монако»?

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Следить за игрой в режиме онлайн можно на сайтах букмекерских контор - например, в PARI. Вариант №2 - оформить пробную подписку в Okko за 1 рубль.

Кто станет чемпионом Франции?

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С фаворитом Лиги 1 все ясно. Букмекеры принимают ставки на очередной триумф парижан с чисто символическим коэффициентом 1.01. Вероятность чемпионства «Марселя» оценивается котировкой 25.00, а «Монако» - в два раза выше.

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