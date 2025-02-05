ПСЖ - Монако, 7 февраля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Флагманы чемпионата Франции встретятся уже третий раз за зиму. Два предыдущих матча остались за парижанами. В Лише 1 «ПСЖ» обыграл «Монако» на выезде со счетом 4:2, а в Суперкубке страны минимально одолел (1:0) на нейтральном поле в Дохе.

Команда Луиса Энрике и к новой встрече подходит явным фаворитом. В последнее время она явно разыгралась. В Лиге чемпионов парижане последовательно обыграли «Ман Сити» со «Штугартом», в чемпионате - «Брест», в Кубке - «Ле Ман». У монегасков результаты скромнее. Команда Головина исправно побеждает дома и столь же регулярно уступает в гостях. Шансов на победу в столице у «Монако» объективно немного, но как минимум на забитый мяч гости могут рассчитывать. Ставка на «обе забьют» в играх «ПСЖ» заходит стабильно: четыре случая за пять предыдущих матчей.