ПСЖ - Монако, 7 февраля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
21-й тур чемпионата Франции по футболу стартует двумя матчами в пятницу, 7 февраля. И в первый же игровой день любителей Лиги 1 ждет суперматч. «ПСЖ» принимает «Монако». В России этой игре тоже гарантировано повышенное внимание - ведь есть вероятность встречи на поле Матвея Сафонова и Александра Головина. Анализируем шансы сторон на успех.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСЖ» (Париж)
07.02.2025, Пт
23:05 МСК
«Монако» (Монако)
|П1 - 1.43
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 21-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|33
|29
|48
|128-145
|«Монако»
|48
|29
|33
|145-128
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Ле Ман»
0:2
«ПСЖ»
Кубок Франции
|01.02.2025
|«Брест»
2:5
«ПСЖ»
Лига 1
|29.01.2025
|«Штутгарт»
1:4
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«ПСЖ»
1:1
«Реймс»
Лига 1
|22.01.2025
|«ПСЖ»
4:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Монако»
4:2
«Осер»
Лига 1
|27.01.2025
|«Интер»
3:0
«Монако»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Монако»
3:2
«Ренн»
Лига 1
|21.01.2025
|«Монако»
1:0
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|17.01.2025
|«Монпелье»
2:1
«Монако»
Лига 1
В турнирной таблице команды разделяют две позиции и целых 13 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|2. Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|3. Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|4. Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|5. Ницца
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|6. Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|7. Лион
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|8. Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|9. Страсбур
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|10. Тулуза
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|11. Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|12. Анже
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|13. Реймс
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|14. Нант
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|15. Ренн
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|16. Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|17. Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|18. Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
Флагманы чемпионата Франции встретятся уже третий раз за зиму. Два предыдущих матча остались за парижанами. В Лише 1 «ПСЖ» обыграл «Монако» на выезде со счетом 4:2, а в Суперкубке страны минимально одолел (1:0) на нейтральном поле в Дохе.
Команда Луиса Энрике и к новой встрече подходит явным фаворитом. В последнее время она явно разыгралась. В Лиге чемпионов парижане последовательно обыграли «Ман Сити» со «Штугартом», в чемпионате - «Брест», в Кубке - «Ле Ман». У монегасков результаты скромнее. Команда Головина исправно побеждает дома и столь же регулярно уступает в гостях. Шансов на победу в столице у «Монако» объективно немного, но как минимум на забитый мяч гости могут рассчитывать. Ставка на «обе забьют» в играх «ПСЖ» заходит стабильно: четыре случая за пять предыдущих матчей.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
На территории РФ матч легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция
|Пробная подписка - 1 рубль в месяц
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«ПСЖ»: Заир-Эмери, Мбайе (оба - травмя)
«Монако»: Балогун, Иленикена (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Монако»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Монако»
Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|16. Кен
Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|4. Тезе
Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|5. Керер
Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|22. Салису
Защитник
|Защитник
|87. Невеш
|12. Энрике
Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|15. Камара
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|88. Магасса
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
|2. Вандерсон
Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|10. Головин
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|7. Бен-Сегир
Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
|36. Эмболо
Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Адольф Хюттер
Главный тренер
Аналитики БК PARI находят наиболее вероятным исходом встречи победу чемпиона. Коэффициент на победу «Монако» более чем в четыре раза выше (соответственно, 1.43 и 6.10). Ничья котируется за 5.20.
Посреди недели российский голкипер внес существенный вклад в «сухую» кубковую победу «ПСЖ» над «Ле Маном». Но в чемпионате Луис Энрике, скорее всего, снова поменяет Сафонова и Доннарумму местами. Позиции Головина в основе «Монако» сомнениям не подвергаются.
Следить за игрой в режиме онлайн можно на сайтах букмекерских контор - например, в PARI. Вариант №2 - оформить пробную подписку в Okko за 1 рубль.
С фаворитом Лиги 1 все ясно. Букмекеры принимают ставки на очередной триумф парижан с чисто символическим коэффициентом 1.01. Вероятность чемпионства «Марселя» оценивается котировкой 25.00, а «Монако» - в два раза выше.
Партнерский проект