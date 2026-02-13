Ведомости
Реал Мадрид - Реал Сосьедад, 14 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Оба «Реала» в 2026 году непобедимы в Примере
Валентин Васильев

В последнее время гранды испанской Ла Лиги идут по дистанции практически вровень. Мадридский «Реал» упорно преследует «Барселону», готовый в любой момент ее обогнать в таблице. В очередном туре столичного топа ожидает встреча с другим «Реалом» - из Сан-Себастьяна. Анализируем шансы команд на успех и выбираем интересный вариант для пари на воскресное противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

14.02.2026, Сб

23:00 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 1.37

Х - 5.65

П2 - 8.00

Турнир: чемпионат Испании, 24-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1034338375-223
«Реал Сосьедад» 3843103223-375

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2026«Валенсия»

0:2

«Реал»

Ла Лига

01.02.2026«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Ла Лига

28.01.2026«Бенфика»

4:2

«Реал»

Лига чемпионов

24.01.2026«Вильярреал»

0:2

«Реал»

Ла Лига

20.01.2026«Реал»

6:1

«Монако»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала Сосьедада»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2026«Атлетик»

0:1

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

07.02.2026«Реал Сосьедад»

3:1

«Эльче»

Ла Лига

04.02.2026«Алавес»

2:3

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

01.02.2026«Атлетик»

1:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

25.01.2026«Реал Сосьедад»

3:1

«Сельта»

Ла Лига

Место в таблице

Свернуть

«Реал» всего на одно очко отстает от «Барселоны» в турнирной таблице. Его соперник продолжает подъем в «зону УЕФА».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона23191363-2358
2Реал Мадрид23183249-1857
3Атлетико23136438-1845
4Вильярреал22143543-2445
5Бетис23108537-2838
6Эспаньол23104927-3134
7Сельта2389630-2533
8Реал Сосьедад2387833-3131
9Осасуна23851028-2829
10Атлетик23841125-3328
11Хетафе23751118-2726
12Жирона2368922-3726
13Севилья23741230-3825
14Алавес23741220-2925
15Мальорка23661128-3724
16Эльче2359931-3524
17Валенсия23581023-3723
18Райо Вальекано22571018-3022
19Леванте22461226-3818
20Овьедо22371212-3416

Прогноз на матч

Свернуть

Семь туров не теряет очков в Ла Лиге «Реал». После неожиданного декабрьского поражения дома от «Сельты» больше таких сюрпризов со своим участием столичный топ не допускал. Обращает на себя внимание еще один «мадридский» тренд: в шести из этих игр «сливочные» ограничивались ровно двумя забитыми мячами.

У «Реала Сосьедад» аналогичная по продолжительности беспроигрышная серия. Только ничьих на этой полосе у басков набралось многовато - целых три, причем все - со счетом 1:1. Что объединяет все эти семь матчей - команда из Сан-Себастьяна неизменно забивала и пропускала.   

Это уже четкий маркер, чтобы обратить внимание на рынок голов, если размышляете о пари на матч.  «МАРАФОН» дает коэффициент 1.65 на «обе забьют».

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч! Футбол 2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал Мадрид»: Милитао, Менди, Беллингем, Родриго (все - травмы)

«Реал Сосьедад»: Марреро, Кубо, Захарян (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал Мадрид»:

Позиция«Реал Мадрид»«Реал Сосьедад»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. РемироВратарь
Защитник8. Вальверде5. СубельдияЗащитник
Защитник24. Хейсен16. Чалета-ЦарЗащитник
Защитник17. Асенсио17. ГомесЗащитник
Защитник6. Камавинга20. ОдриосолаЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени4. ГорротксагетиПолузащитник
Полузащитник15. Гюлер18. СолерПолузащитник
Полузащитник21. Диас15. МаринПолузащитник
Нападающий7. Винисиус11. Гедеш Полузащитник
Нападающий16. Гарсия24. СучичНападающий
Нападающий10. Мбаппе10. ОярсабальНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаПеллегрино МатараццоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «МАРАФОН» считают явным фаворитом «Реал». Его победа оценивается коэффициентом 1.37. Удачная ставка на басков обещает восьмикратный выигрыш относительно номинала пари. На ничью котировка тоже высокая - 5.65.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Реал Сосьедад»?

На маркете точного счета самый низкий коэффициент - 7.70 - предлагается на два варианта победы хозяев - 2:0 и 2:1.

Будет ли матч «Реал» - «Реал Сосьедад» результативным?

Коэффициент 1.40 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра в столице должна быть богатой на голы.  

Будет ли играть Арсен Захарян?

Единственный россиянин в Ла Лиге - снова в лазарете. На этот раз - с травмой берцовой кости. 

