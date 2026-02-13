Реал Мадрид - Реал Сосьедад, 14 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Семь туров не теряет очков в Ла Лиге «Реал». После неожиданного декабрьского поражения дома от «Сельты» больше таких сюрпризов со своим участием столичный топ не допускал. Обращает на себя внимание еще один «мадридский» тренд: в шести из этих игр «сливочные» ограничивались ровно двумя забитыми мячами.

У «Реала Сосьедад» аналогичная по продолжительности беспроигрышная серия. Только ничьих на этой полосе у басков набралось многовато - целых три, причем все - со счетом 1:1. Что объединяет все эти семь матчей - команда из Сан-Себастьяна неизменно забивала и пропускала.

Это уже четкий маркер, чтобы обратить внимание на рынок голов, если размышляете о пари на матч. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.65 на «обе забьют».