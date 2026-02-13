Реал Мадрид - Реал Сосьедад, 14 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнее время гранды испанской Ла Лиги идут по дистанции практически вровень. Мадридский «Реал» упорно преследует «Барселону», готовый в любой момент ее обогнать в таблице. В очередном туре столичного топа ожидает встреча с другим «Реалом» - из Сан-Себастьяна. Анализируем шансы команд на успех и выбираем интересный вариант для пари на воскресное противостояние.
Турнир: чемпионат Испании, 24-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|103
|43
|38
|375-223
|«Реал Сосьедад»
|38
|43
|103
|223-375
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2026
|«Валенсия»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|01.02.2026
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Бенфика»
4:2
«Реал»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Вильярреал»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|20.01.2026
|«Реал»
6:1
«Монако»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала Сосьедада»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2026
|«Атлетик»
0:1
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|07.02.2026
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Эльче»
Ла Лига
|04.02.2026
|«Алавес»
2:3
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|01.02.2026
|«Атлетик»
1:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|25.01.2026
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Сельта»
Ла Лига
«Реал» всего на одно очко отстает от «Барселоны» в турнирной таблице. Его соперник продолжает подъем в «зону УЕФА».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|23
|19
|1
|3
|63-23
|58
|2
|Реал Мадрид
|23
|18
|3
|2
|49-18
|57
|3
|Атлетико
|23
|13
|6
|4
|38-18
|45
|4
|Вильярреал
|22
|14
|3
|5
|43-24
|45
|5
|Бетис
|23
|10
|8
|5
|37-28
|38
|6
|Эспаньол
|23
|10
|4
|9
|27-31
|34
|7
|Сельта
|23
|8
|9
|6
|30-25
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|8
|7
|8
|33-31
|31
|9
|Осасуна
|23
|8
|5
|10
|28-28
|29
|10
|Атлетик
|23
|8
|4
|11
|25-33
|28
|11
|Хетафе
|23
|7
|5
|11
|18-27
|26
|12
|Жирона
|23
|6
|8
|9
|22-37
|26
|13
|Севилья
|23
|7
|4
|12
|30-38
|25
|14
|Алавес
|23
|7
|4
|12
|20-29
|25
|15
|Мальорка
|23
|6
|6
|11
|28-37
|24
|16
|Эльче
|23
|5
|9
|9
|31-35
|24
|17
|Валенсия
|23
|5
|8
|10
|23-37
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18-30
|22
|19
|Леванте
|22
|4
|6
|12
|26-38
|18
|20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
Семь туров не теряет очков в Ла Лиге «Реал». После неожиданного декабрьского поражения дома от «Сельты» больше таких сюрпризов со своим участием столичный топ не допускал. Обращает на себя внимание еще один «мадридский» тренд: в шести из этих игр «сливочные» ограничивались ровно двумя забитыми мячами.
У «Реала Сосьедад» аналогичная по продолжительности беспроигрышная серия. Только ничьих на этой полосе у басков набралось многовато - целых три, причем все - со счетом 1:1. Что объединяет все эти семь матчей - команда из Сан-Себастьяна неизменно забивала и пропускала.
Это уже четкий маркер, чтобы обратить внимание на рынок голов, если размышляете о пари на матч. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.65 на «обе забьют».
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч! Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Милитао, Менди, Беллингем, Родриго (все - травмы)
«Реал Сосьедад»: Марреро, Кубо, Захарян (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал Мадрид»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Реал Сосьедад»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Ремиро
|Вратарь
|Защитник
|8. Вальверде
|5. Субельдия
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|16. Чалета-Цар
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|17. Гомес
|Защитник
|Защитник
|6. Камавинга
|20. Одриосола
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|4. Горротксагети
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|18. Солер
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Диас
|15. Марин
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|11. Гедеш
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Гарсия
|24. Сучич
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мбаппе
|10. Оярсабаль
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Пеллегрино Матараццо
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОН» считают явным фаворитом «Реал». Его победа оценивается коэффициентом 1.37. Удачная ставка на басков обещает восьмикратный выигрыш относительно номинала пари. На ничью котировка тоже высокая - 5.65.
На маркете точного счета самый низкий коэффициент - 7.70 - предлагается на два варианта победы хозяев - 2:0 и 2:1.
Коэффициент 1.40 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра в столице должна быть богатой на голы.
Единственный россиянин в Ла Лиге - снова в лазарете. На этот раз - с травмой берцовой кости.