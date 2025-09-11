Артем Резников — Рауш Манфио, 14 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

У Манфио внушительный послужной список, но в последние годы его карьера пошла под откос. Серия из четырех поражений выглядит пугающе, тем более что три последних — досрочные в первом раунде. Впрочем, и у Резникова сейчас, скорее, темная полоса. Так что для обоих спортсменов предстоящий бой крайне важен.

Казахстанцу потенциально будет проще, так как выступать ему предстоит дома, а Манфио выходит на коротком уведомлении. Но Резников приучил к тому, что может ошибаться в любой момент, поэтому уверенный статус фаворита букмекеров выглядит для него неким авансом.

В сухом остатке казахстанец наверняка в фирменном стиле попробует задавить соперника прессингом и подключать борьбу. Ударник Манфио будет защищаться от тейкдаунов и стремиться удержать поединок в стойке. С учетом того, что у обоих есть проблемы с выносливостью, вряд ли мы увидим все три раунда. Полагаем, чьи-то сильные стороны возьмут верх настолько, что зрители дождутся досрочной развязки. Точный коэффициент на такой маркет появится ближе к бою.