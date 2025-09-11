Ведомости
Артем Резников — Рауш Манфио, 14 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

Казахстанец прервет серию поражений?
Источник: ACA
Источник: ACA

У казахстанца Артёма Резникова был запланирован бой в Алматы с бразильцем Хакраном Диасом. Однако последний выбыл, и на замену вышел его соотечественник Рауш Манфио. Чем завершится новый поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг), который станет соглавным событием турнира ACA 192?

Статистика

Резников

 

Манфио

Казахстан

Страна

Бразилия

33

Возраст

33

35

Бои

25

25 (10 / 8 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (8 / 0 / 9)

10 (6 / 2 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (2 / 1 / 5)

5 (легкий вес)

Место в рейтинге ACA

13

173

Рост (см)

173

177

Размах рук (см)

185

Артём Резников

Уроженец казахстанского города Риддера, по национальности — русский. Занимался вольной борьбой, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в 2019-м стал чемпионом казахстанской лиги Alash Pride в полусреднем весе. После этого дебютировал в ACA, где выиграл первые пять боев, но затем досрочно уступил Эдуарду Вартаняну и Али Багову. Закрыл серию поражений победой над Мухамедом Коковым, однако впоследствии проиграл еще дважды. В последнем поединке в июне болевым приемом в первом раунде уступил Дауду Шайхаеву.

Рауш Манфио

В профессиональных ММА выступает с 2011 года. В 2017-м стал чемпионом Titan FC в легком весе и защитил титул один раз, после чего потерял его и перешел в PFL, где в 2021-м выиграл Гран-при в том же дивизионе. В 2024-м дебютировал в ACA, где уступил в обоих боях. В последнем поединке июле был нокаутирован в первом раунде Айнди Умахановым. Всего идет на серии из четырех поражений.

Сравнение коэффициентов

 Победа РезниковаПобеда МанфиоТМ (2,5)ТБ (2,5)
FONBET1,303,501,751,95

Прогноз на бой

У Манфио внушительный послужной список, но в последние годы его карьера пошла под откос. Серия из четырех поражений выглядит пугающе, тем более что три последних — досрочные в первом раунде. Впрочем, и у Резникова сейчас, скорее, темная полоса. Так что для обоих спортсменов предстоящий бой крайне важен.

Казахстанцу потенциально будет проще, так как выступать ему предстоит дома, а Манфио выходит на коротком уведомлении. Но Резников приучил к тому, что может ошибаться в любой момент, поэтому уверенный статус фаворита букмекеров выглядит для него неким авансом.

В сухом остатке казахстанец наверняка в фирменном стиле попробует задавить соперника прессингом и подключать борьбу. Ударник Манфио будет защищаться от тейкдаунов и стремиться удержать поединок в стойке. С учетом того, что у обоих есть проблемы с выносливостью, вряд ли мы увидим все три раунда. Полагаем, чьи-то сильные стороны возьмут верх настолько, что зрители дождутся досрочной развязки. Точный коэффициент на такой маркет появится ближе к бою.

Полный кард, где смотреть бой Резников — Манфио

Турнир АСА 192 стартует в Алматы на «Almaty Arena» в воскресенье, 14 сентября, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Резников Манфио стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 20:40 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Бехруз Зухуров (Таджикистан) — Мурад Магомедов (Россия). Полулегкий вес;
  • Оганес Восканян (Армения) — Серик Разгалиев (Казахстан). Полусредний вес;
  • Лом-Али Нальгиев (Россия) — Сидни Аутло (США). Легкий вес;
  • Адиль Боранбаев (Казахстан) — Али Машрапов (Кыргызстан). Полусредний вес;
  • Хасан Анваров (Узбекистан) — Ерасыл Шукатаев (Казахстан). Легчайший вес;
  • Шергазы Кенжебаев (Кыргызстан) — Карлос Агусто (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Мухитдин Холов (Таджикистан) — Чермен Гобаев (Россия). Легчайший вес;
  • Имам Витаханов (Россия) — Заур Гаджиев (Азербайджан). Легкий вес.

