Артем Резников — Рауш Манфио, 14 сентября: прогноз на бой ACA, трансляция и полный кард

У казахстанца Артёма Резникова был запланирован бой в Алматы с бразильцем Хакраном Диасом. Однако последний выбыл, и на замену вышел его соотечественник Рауш Манфио. Чем завершится новый поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг), который станет соглавным событием турнира ACA 192?
Резников
Манфио
Казахстан
Страна
Бразилия
33
Возраст
33
35
Бои
25
25 (10 / 8 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (8 / 0 / 9)
10 (6 / 2 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (2 / 1 / 5)
5 (легкий вес)
Место в рейтинге ACA
13
173
Рост (см)
173
177
Размах рук (см)
185
Уроженец казахстанского города Риддера, по национальности — русский. Занимался вольной борьбой, после чего перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, в 2019-м стал чемпионом казахстанской лиги Alash Pride в полусреднем весе. После этого дебютировал в ACA, где выиграл первые пять боев, но затем досрочно уступил Эдуарду Вартаняну и Али Багову. Закрыл серию поражений победой над Мухамедом Коковым, однако впоследствии проиграл еще дважды. В последнем поединке в июне болевым приемом в первом раунде уступил Дауду Шайхаеву.
В профессиональных ММА выступает с 2011 года. В 2017-м стал чемпионом Titan FC в легком весе и защитил титул один раз, после чего потерял его и перешел в PFL, где в 2021-м выиграл Гран-при в том же дивизионе. В 2024-м дебютировал в ACA, где уступил в обоих боях. В последнем поединке июле был нокаутирован в первом раунде Айнди Умахановым. Всего идет на серии из четырех поражений.
У Манфио внушительный послужной список, но в последние годы его карьера пошла под откос. Серия из четырех поражений выглядит пугающе, тем более что три последних — досрочные в первом раунде. Впрочем, и у Резникова сейчас, скорее, темная полоса. Так что для обоих спортсменов предстоящий бой крайне важен.
Казахстанцу потенциально будет проще, так как выступать ему предстоит дома, а Манфио выходит на коротком уведомлении. Но Резников приучил к тому, что может ошибаться в любой момент, поэтому уверенный статус фаворита букмекеров выглядит для него неким авансом.
В сухом остатке казахстанец наверняка в фирменном стиле попробует задавить соперника прессингом и подключать борьбу. Ударник Манфио будет защищаться от тейкдаунов и стремиться удержать поединок в стойке. С учетом того, что у обоих есть проблемы с выносливостью, вряд ли мы увидим все три раунда. Полагаем, чьи-то сильные стороны возьмут верх настолько, что зрители дождутся досрочной развязки. Точный коэффициент на такой маркет появится ближе к бою.
Турнир АСА 192 стартует в Алматы на «Almaty Arena» в воскресенье, 14 сентября, в 15:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому соглавный бой Резников — Манфио стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты). На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 20:40 мск.