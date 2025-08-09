Родина - Арсенал, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Самый поздний временной слот в субботней программе Лиги PARI по футболу отдан встрече в ближнем Подмосковье. В Химках «Родина» примет тульский «Арсенал». Поможет ли столичным футболистам «шоковая терапия» от руководства одержать первую победу в сезоне?
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Галимов (Екатеринбург)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|3
|3
|1
|9-7
|«Арсенал»
|1
|3
|3
|7-9
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак» Кс
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|25.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«Шинник»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Арсенал»
0:0
«Балтика»
Первая лига
После третьего тура «Арсенал» опережает «Родину» в таблице на 10 позиций и четыре очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
«Родина» - одно из главных разочарований старта сезона в Лиге PARI наряду со столичным же «Торпедо» и «Енисеем». Команда, которой предрекали борьбу за путевки в РПЛ, за три стартовых тура набрала всего одно очко из девяти возможных и первой в чемпионате лишилась главного тренера. Словенский специалист Зоран Зелькович покинул клуб на этой неделе. К матчу с тульским «Арсеналом» «Родину» готовил Барсег Киракосян.
От «Арсенала», наоборот, вроде бы не ждали ничего экстраординарного, а он с новым тренером Дмитрием Гунько еще не проигрывал. Таких команд в первенстве осталось всего семь. Домашние потери (ничьи с «КАМАЗом» и «Шинником») туляки компенсировали победой в Новороссийске.
Обратим особое внимание на общий для соперников тренд: во всех трех турах они как забивали, так и пропускали. А в PARI на ОЗ коэффициент выше двойки.
Игру в Химках покажет официальный сайт «Матч ТВ». Альтернативная трансляция онлайн - на платформе БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: Андреев, Абдусаламов (оба - травмы)
«Арсенал»: нет
Букмекерская контора PARI оценила вероятность выигрыша москвичей коэффициентом 2.25, а туляков - 3.30. Ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.
В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) предлагается на счет 0:0. Хотя его у соперников в этом сезоне еще не встречалось.
В России посмотреть игру можно на сайте «Матч ТВ».
Билеты можно приобрести на официальном сайте московского клуба. Минимальная стоимость билета составляет 300 рублей.
Исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. «Арсенал» с лета 2025 года возглавляет Дмитрий Гунько.