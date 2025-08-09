Ведомости
Родина - Арсенал, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Встряска пойдет на пользу «Родине»?
Валентин Васильев

Самый поздний временной слот в субботней программе Лиги PARI по футболу отдан встрече в ближнем Подмосковье. В Химках «Родина» примет тульский «Арсенал». Поможет ли столичным футболистам «шоковая терапия» от руководства одержать первую победу в сезоне?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

09.08.2025, Сб

18:30 МСК

 «Арсенал» (Тула) 

П1 - 2.25

Х - 3.00

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 4-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Галимов (Екатеринбург)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»3319-7
 «Арсенал»1337-9

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак» Кс

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Родина»

Первая лига

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.08.2025«Черноморец»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

25.07.2025«Арсенал»

1:1

«Шинник»

Лига PARI

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

24.05.2025«Арсенал»

0:0

«Балтика»

Первая лига

Место в турнирной таблице

После третьего тура «Арсенал» опережает «Родину» в таблице на 10 позиций и четыре очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал33006-39
2. Факел33003-09
3. КАМАЗ32105-37
4. СКА-Хабаровск32104-27
5. Челябинск32015-46
6. Чайка31204-15
7. Арсенал31204-35
8. Спартак-Кострома31114-34
9. Ротор31112-24
10. Уфа31112-24
11. Нефтехимик30301-13
12. Сокол30210-12
13. Черноморец30124-61
14. Волга30123-51
15. Торпедо30122-41
16. Шинник30121-31
17. Родина30123-61
18. Енисей30121-51

Прогноз на матч

«Родина» - одно из главных разочарований старта сезона в Лиге PARI наряду со столичным же «Торпедо» и «Енисеем». Команда, которой предрекали борьбу за путевки  в РПЛ, за три стартовых тура набрала всего одно очко из девяти возможных и первой в чемпионате лишилась главного тренера. Словенский специалист Зоран Зелькович покинул клуб на этой неделе. К матчу с тульским «Арсеналом» «Родину» готовил Барсег Киракосян.

От «Арсенала», наоборот, вроде бы не ждали ничего экстраординарного, а он с новым тренером Дмитрием Гунько еще не проигрывал. Таких команд в первенстве осталось всего семь. Домашние потери (ничьи с «КАМАЗом» и «Шинником») туляки компенсировали победой в Новороссийске. 

Обратим особое внимание на общий для соперников тренд: во всех трех турах они как забивали, так и пропускали. А в PARI на ОЗ коэффициент выше двойки. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Игру в Химках покажет официальный сайт «Матч ТВ». Альтернативная трансляция онлайн - на платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Родина»: Андреев, Абдусаламов (оба - травмы) 

«Арсенал»: нет

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI оценила вероятность выигрыша москвичей коэффициентом 2.25, а туляков - 3.30. Ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Родина» - «Арсенал»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) предлагается на счет 0:0. Хотя его у соперников в этом сезоне еще не встречалось.

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Арсенал»?

В России посмотреть игру можно на сайте «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Родина» - «Арсенал»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте московского клуба. Минимальная стоимость билета составляет 300 рублей.

Кто тренирует «Родину» и «Арсенал»?

Исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. «Арсенал» с лета 2025 года возглавляет Дмитрий Гунько.

