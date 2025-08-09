Родина - Арсенал, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Родина» - одно из главных разочарований старта сезона в Лиге PARI наряду со столичным же «Торпедо» и «Енисеем». Команда, которой предрекали борьбу за путевки в РПЛ, за три стартовых тура набрала всего одно очко из девяти возможных и первой в чемпионате лишилась главного тренера. Словенский специалист Зоран Зелькович покинул клуб на этой неделе. К матчу с тульским «Арсеналом» «Родину» готовил Барсег Киракосян.

От «Арсенала», наоборот, вроде бы не ждали ничего экстраординарного, а он с новым тренером Дмитрием Гунько еще не проигрывал. Таких команд в первенстве осталось всего семь. Домашние потери (ничьи с «КАМАЗом» и «Шинником») туляки компенсировали победой в Новороссийске.

Обратим особое внимание на общий для соперников тренд: во всех трех турах они как забивали, так и пропускали. А в PARI на ОЗ коэффициент выше двойки.