Рома - Милан, прогноз на 29 апреля: коэффициенты и ставки на матч Серии А

Полуфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы сразятся в Серии А
Валентин Васильев

В субботу, 29 апреля, в итальянской Серии А состоится один из ключевых поединков в борьбе за места в Лиге чемпионов. В столице встретятся «Рома» с «Миланом», с одинаковым количеством очком делящие четвертое-пятое места в таблице. Кто вырвется вперед?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

29.04.2023, Сб

19:00 МСК

«Милан» 

П1 - 2,80

Х - 3,05

П2 - 2,75

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 32-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»516182219-275
«Милан»826151275-219

Последние пять игр «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.04.2023«Аталанта»

3:1

«Рома»

Серия А

20.04.2023«Рома»

4:1 д.в.

«Фейеноорд»

Лига Европы

16.04.2023«Рома»

3:0

«Удинезе»

Серия А

13.04.2023«Фейеноорд»

1:0

«Рома»

Лига Европы

08.04.2023«Торино»

0:1

«Рома»

Серия А

Последние пять игр «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2023«Милан»

2:0

«Лечче»

Серия А

18.04.2023«Наполи»

1:1

«Милан»

Лига чемпионов

15.04.2023«Болонья»

1:1

«Милан»

Серия А

12.04.2023«Милан»

1:0

«Наполи»

Лига чемпионов

07.04.2023«Милан»

0:0

«Эмполи»

Серия А

Турнирная таблица

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи31253367-2178
2. Лацио31187649-2161
3. Ювентус31185847-2659
4. Милан31168751-3756
5. Рома31175943-2956
6. Интер311731151-3454
7. Аталанта31157951-3652
8. Болонья311281140-3944
9. Удинезе311012942-3942
10. Фиорентина311191137-3642
11. Торино311191132-3642
12. Монца311181238-4341
13. Сассуоло311171338-4640
14. Салернитана317121237-5033
15. Эмполи317111325-4032
16. Лечче316101526-3828
17. Специя315121426-4927
18. Верона31681726-4426
19. Кремонезе313101827-5719
20. Сампдория31382020-5217

Прогноз на матч

Аура родного Олимпийского стадиона вдохновляюще действует на «Рому». Во многом благодаря ей Дибале и компании удалось затащить в экстра-тайм, а затем и выиграть ответный матч с «Фейеноордом» в Лиге Европы. «Милан» римляне давно не побеждали - уже шесть матчей подряд. И это дополнительный повод выложиться по полной в субботу. А колоссальный опыт Жозе Моуринью - сильный козырь перед соперником. В этой паре возможно все что угодно - любой из трех исходов одинаково реален. Поэтому подстрахуемся и возьмем двойной шанс в пользу хозяев.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 10 тысяч рублейБездепозитный в мобильном приложении
«Мелбет»До 15 тысяч рублей100% бонус на первый депозит

БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

В прямом эфире ответный матч «Милан» - «Рома» покажет кабельный канал «Матч Футбол 1». Бесплатно трансляция будет доступна на ресурсах букмекерских контор. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Футбол 1»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 399 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Рома»: Смоллинг, Карсдорп, Вейналдум, Дибала (все - травмы)

«Милан»: Побега, Ибрагимович (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Милан»:

Позиция«Рома»«Милан»Позиция
Вратарь1. Патрисиу 16. МеньянВратарь
Защитник23. Манчини20. КалулуЗащитник
Защитник3. Ибаньес28. ТьявЗащитник
Защитник14. Льоренте23. ТомориЗащитник
Полузащитник8. Матич19. ЭрнандесЗащитник
Полузащитник4. Кристанте33. КруничПолузащитник
Полузащитник 37. Спиаццола8. ТоналиПолузащитник 
Полузащитник19. Челик30. МессиасПолузащитник
Полузащитник18. Сольбаккен 10. ДиасПолузащитник
Полузащитник7. Пеллегрини17. ЛеауПолузащитник
Нападающий9. Абрахам12. РебичНападающий
Главный тренерЖозе МоуриньюСтефано ПиолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Ромы»НичьяПобеда «Милана»
«Фонбет»2,803,052,75
«Марафон»2,753,142,71
«Олимп»2,793,092,84
«Бетсити»2,903,002,85
Winline2,753,053,85

Лучшие букмекеры на матч «Рома» - «Милан»

Все три исхода представлены у легальных российских букмекеров высокими котировками - не ниже 2,70! Лучшие коэффициенты победу «Ромы» в обнаружены в «Бетсити». Наивысшие котировки на выигрыш «Милана» там же и в Winline. Ничью выше всех оценил «Марафон».

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Рома» - «Милан»?

Судя по котировкам букмекерских контор, шансы на успех в этой паре абсолютно равны. Оттого и коэффициенты приличные и вероятность крупного выигрыша выше.

Будет ли бесплатная трансляция?

Бесплатно увидеть матч «Ромы» и «Милана» можно будет на сервисах букмекерских контор (например, в «Лига Ставок»).

Где лучшие коэффициенты на матч?

Выше мы привели сравнительную таблицу коэффициентов. Также на нашем сайте есть специальный рейтинг для выбора букмекерской конторы, которая наиболее вам подходит.

Что будет, если «Рома» выиграет Лигу Европы?

В этом случае римляне получат путевку в Лиге чемпионов вне зависимости от итогового места в Серии А. Если при этом в национальной лиге она  не попадет в топ-4, от Италии в ЛЧ отправятся пять клубов. 

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время: у «Ромы» отличился Тэмми Абрахам, у «Милана» - Алексис Салемакерс.  

