Рома - Милан, прогноз на 29 апреля: коэффициенты и ставки на матч Серии А

Кто победит в матче «Рома» - «Милан»?

Судя по котировкам букмекерских контор, шансы на успех в этой паре абсолютно равны. Оттого и коэффициенты приличные и вероятность крупного выигрыша выше.

Будет ли бесплатная трансляция?

Бесплатно увидеть матч «Ромы» и «Милана» можно будет на сервисах букмекерских контор (например, в «Лига Ставок» ).

Где лучшие коэффициенты на матч?

Выше мы привели сравнительную таблицу коэффициентов. Также на нашем сайте есть специальный рейтинг для выбора букмекерской конторы, которая наиболее вам подходит.

Что будет, если «Рома» выиграет Лигу Европы?

В этом случае римляне получат путевку в Лиге чемпионов вне зависимости от итогового места в Серии А. Если при этом в национальной лиге она не попадет в топ-4, от Италии в ЛЧ отправятся пять клубов.