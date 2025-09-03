Рома - Милан, прогноз на 29 апреля: коэффициенты и ставки на матч Серии А

Партнерский проект
В субботу, 29 апреля, в итальянской Серии А состоится один из ключевых поединков в борьбе за места в Лиге чемпионов. В столице встретятся «Рома» с «Миланом», с одинаковым количеством очком делящие четвертое-пятое места в таблице. Кто вырвется вперед?
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 32-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|51
|61
|82
|219-275
|«Милан»
|82
|61
|51
|275-219
Последние пять игр «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.04.2023
|«Аталанта»
3:1
«Рома»
Серия А
|20.04.2023
|«Рома»
4:1 д.в.
«Фейеноорд»
Лига Европы
|16.04.2023
|«Рома»
3:0
«Удинезе»
Серия А
|13.04.2023
|«Фейеноорд»
1:0
«Рома»
Лига Европы
|08.04.2023
|«Торино»
0:1
«Рома»
Серия А
Последние пять игр «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2023
|«Милан»
2:0
«Лечче»
Серия А
|18.04.2023
|«Наполи»
1:1
«Милан»
Лига чемпионов
|15.04.2023
|«Болонья»
1:1
«Милан»
Серия А
|12.04.2023
|«Милан»
1:0
«Наполи»
Лига чемпионов
|07.04.2023
|«Милан»
0:0
«Эмполи»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|2. Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|3. Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|4. Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|5. Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|6. Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|7. Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|8. Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|9. Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|10. Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|11. Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|12. Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|13. Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|14. Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|15. Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|16. Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|17. Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|18. Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|19. Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20. Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
Аура родного Олимпийского стадиона вдохновляюще действует на «Рому». Во многом благодаря ей Дибале и компании удалось затащить в экстра-тайм, а затем и выиграть ответный матч с «Фейеноордом» в Лиге Европы. «Милан» римляне давно не побеждали - уже шесть матчей подряд. И это дополнительный повод выложиться по полной в субботу. А колоссальный опыт Жозе Моуринью - сильный козырь перед соперником. В этой паре возможно все что угодно - любой из трех исходов одинаково реален.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 10 тысяч рублей
|Бездепозитный в мобильном приложении
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
В прямом эфире ответный матч «Милан» - «Рома» покажет кабельный канал «Матч Футбол 1». Бесплатно трансляция будет доступна на ресурсах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Футбол 1»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 399 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Рома»: Смоллинг, Карсдорп, Вейналдум, Дибала (все - травмы)
«Милан»: Побега, Ибрагимович (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Милан»:
|Позиция
|«Рома»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|1. Патрисиу
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|23. Манчини
|20. Калулу
|Защитник
|Защитник
|3. Ибаньес
|28. Тьяв
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|23. Томори
|Защитник
|Полузащитник
|8. Матич
|19. Эрнандес
|Защитник
|Полузащитник
|4. Кристанте
|33. Крунич
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Спиаццола
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Челик
|30. Мессиас
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Сольбаккен
|10. Диас
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
|17. Леау
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Абрахам
|12. Ребич
|Нападающий
|Главный тренер
|Жозе Моуринью
|Стефано Пиоли
|Главный тренер
Все три исхода представлены у легальных российских букмекеров высокими котировками - не ниже 2,70! Лучшие коэффициенты победу «Ромы» в обнаружены в «Бетсити». Наивысшие котировки на выигрыш «Милана» там же и в Winline. Ничью выше всех оценил «Марафон».
Судя по котировкам букмекерских контор, шансы на успех в этой паре абсолютно равны. Оттого и коэффициенты приличные и вероятность крупного выигрыша выше.
Бесплатно увидеть матч «Ромы» и «Милана» можно будет на сервисах букмекерских контор (например, в «Лига Ставок»).
Выше мы привели сравнительную таблицу коэффициентов. Также на нашем сайте есть специальный рейтинг для выбора букмекерской конторы, которая наиболее вам подходит.
В этом случае римляне получат путевку в Лиге чемпионов вне зависимости от итогового места в Серии А. Если при этом в национальной лиге она не попадет в топ-4, от Италии в ЛЧ отправятся пять клубов.
Наша ставка выиграла. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Оба гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время: у «Ромы» отличился Тэмми Абрахам, у «Милана» - Алексис Салемакерс.