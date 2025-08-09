Ротор - Уфа, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в Лиге PARI увенчает встреча в Волгограде. «Ротор» принимает «Уфу». Изучаем линии легальных букмекеров на игру, анализируем шансы команд, выбираем перспективный вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград)
Главный судья: Хромей (Воронеж)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|1
|4
|8
|6-18
|«Уфа»
|8
|4
|1
|18-6
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2025
|«Ротор»
0:0
«Енисей»
Первая лига
|26.07.2025
|«Челябинск»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Волга»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Ротор»
1:2
«Уфа»
Первая лига
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|24.06.2025
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Уфа»
Первая лига
|24.05.2025
|«Ротор»
0:2
«Уфа»
Первая лига
После трех туров команды занимают соседние места в таблице - соответственно, девятое и десятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
К личной встрече команды Дениса Бояринцева и Омари Тетрадзе пришли с одинаковым очковым багажом. Каждая по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. Даже разница мячей у них идентичная - 2-2. По всем признакам нас ждет противостояние равных соперников.
У «Уфы» все пять последних официальных матчей были «низовыми». Если взять более продолжительный временной отрезок, то из предыдущих 10 игр (включая товарищеские) восемь были на «тотал меньше 2.5». У «Ротора» таких меньше, но тоже больше половины - шесть из 10. При таких вводных перспективным нам кажется комбо: хозяева не проиграют при ТМ 2.5. В PARI собрать взять комплект можно по котировке 1.90.
В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: Макаров (травма)
«Уфа»: нет
Аналитический отдел PARI присвоил высокие коэффициенты всем базовым исходам матча. БК удвоит номинал удачной ставки на победу волжан. Успех уфимцев котируется за 3.85, ничья - за 3.15.
В линии PARI счет 1:0 котируется за 5.50. На остальные исходы коэффициенты выше.
