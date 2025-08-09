Ведомости
Ротор - Уфа, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Крайне неудобный соперник для волгоградцев: всего одна победа за 13 матчей!
Валентин Васильев

Субботний игровой день в Лиге PARI увенчает встреча в Волгограде. «Ротор» принимает «Уфу». Изучаем линии легальных букмекеров на игру, анализируем шансы команд, выбираем перспективный вариант для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

10.08.2025, Вс

18:30 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 2.00

Х - 3.15

П2 - 3.85

Турнир: Лига PARI, 4-й тур

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград) 

Главный судья: Хромей (Воронеж)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор»1486-18
«Уфа»84118-6

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2025«Ротор»

0:0

«Енисей»

Первая лига

26.07.2025«Челябинск»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

19.07.2025«Волга»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

24.05.2025«Ротор»

1:2

«Уфа»

Первая лига

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

24.06.2025«Динамо» Махачкала

0:0

«Уфа»

Первая лига

24.05.2025«Ротор»

0:2

«Уфа»

Первая лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После трех туров команды занимают соседние места в таблице - соответственно, девятое и десятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал33006-39
2. Факел33003-09
3. КАМАЗ32105-37
4. СКА-Хабаровск32104-27
5. Челябинск32015-46
6. Чайка31204-15
7. Арсенал31204-35
8. Спартак-Кострома31114-34
9. Ротор31112-24
10. Уфа31112-24
11. Нефтехимик30301-13
12. Сокол30210-12
13. Черноморец30124-61
14. Волга30123-51
15. Торпедо30122-41
16. Шинник30121-31
17. Родина30123-61
18. Енисей30121-51

Прогноз на матч

Свернуть

К личной встрече команды Дениса Бояринцева и Омари Тетрадзе пришли с одинаковым очковым багажом. Каждая по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. Даже разница мячей у них идентичная - 2-2. По всем признакам нас ждет противостояние равных соперников.

У «Уфы» все пять последних официальных матчей были «низовыми». Если взять более продолжительный временной отрезок, то из предыдущих 10 игр (включая товарищеские) восемь были на «тотал меньше 2.5». У  «Ротора» таких меньше, но тоже больше половины - шесть из 10. При таких вводных перспективным нам кажется комбо: хозяева не проиграют при ТМ 2.5. В PARI собрать взять комплект можно по котировке 1.90.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Волгограде покажут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ротор»: Макаров (травма)

«Уфа»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитический отдел PARI присвоил высокие коэффициенты всем базовым исходам матча. БК удвоит номинал удачной ставки на победу волжан. Успех уфимцев котируется за 3.85, ничья - за 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Ротор» - «Уфа»?

В линии PARI счет 1:0 котируется за 5.50. На остальные исходы коэффициенты выше.

Матч «Ротор» - «Уфа» будет результативным?

Коэффициент 1.40 на тотал меньше 2.5 оставляет в этом большие сомнения. 

Где смотреть бесплатно матч «Ротор» - «Уфа»?

Букмекерская контора PARI легально транслирует матчи ЛЛМ на своем сайте.

Где купить билет на матч «Ротор» - «Уфа»?

Приобрести билет на первый матч сезона в Волгограде можно через официальный сайт «Ротора».

