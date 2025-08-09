Ротор - Уфа, 10 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

К личной встрече команды Дениса Бояринцева и Омари Тетрадзе пришли с одинаковым очковым багажом. Каждая по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью. Даже разница мячей у них идентичная - 2-2. По всем признакам нас ждет противостояние равных соперников.

У «Уфы» все пять последних официальных матчей были «низовыми». Если взять более продолжительный временной отрезок, то из предыдущих 10 игр (включая товарищеские) восемь были на «тотал меньше 2.5». У «Ротора» таких меньше, но тоже больше половины - шесть из 10. При таких вводных перспективным нам кажется комбо: хозяева не проиграют при ТМ 2.5. В PARI собрать взять комплект можно по котировке 1.90.