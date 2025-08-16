Елена Рыбакина — Ига Швентек, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Пока общественность резонно переживала за физические и эмоциональные ресурсы Рыбакиной после трех подряд тяжелейших волевых побед, казахстанка в четвертьфинале снесла Соболенко и вновь доказала, что периодически может включать выдающиеся обороты и выглядеть лучшей теннисисткой мира в моменте. Проблема только в стабильности — в последнее время всё сложнее угадать, когда уроженка Москвы способна демонстрировать подобный уровень.

Но даже если полуфинал удастся Рыбакиной не так хорошо, как прошлый матч, она наверняка навяжет борьбу Швёнтек. Тем более что сетка в Цинциннати у польки получилась довольно легкой, поэтому переоценивать её актуальные кондиции не стоит.

Очные матчи этих спортсменок — почти всегда гарантированная борьба. Рискнем предположить, что в этот раз букмекеры недооценивают Рыбакину, и пробуем ставку на плюсовую фору по геймам через нее.