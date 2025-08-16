Елена Рыбакина — Ига Швентек, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Партнерский проект
В полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати на корте встретятся казахстанка Елена Рыбакина и полька Ига Швёнтек. Чем завершится одно из самых принципиальных противостояний в современном женском теннисе?
Дата / Время: 17.08.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия, 7)
Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне и Монреале. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 41 победу при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 47 побед при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м и 2024-м.
Спортсменки провели девять официальных очных матчей. На грунте Рыбакина выиграла дважды, Швёнтек — один раз. На харде казахстанка также одержала две победы, а полька — четыре.
Букмекеры считают Швёнтек фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на её победу и 2,30 на успех Рыбакиной.
Восемь из девяти очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).
Пока общественность резонно переживала за физические и эмоциональные ресурсы Рыбакиной после трех подряд тяжелейших волевых побед, казахстанка в четвертьфинале снесла Соболенко и вновь доказала, что периодически может включать выдающиеся обороты и выглядеть лучшей теннисисткой мира в моменте. Проблема только в стабильности — в последнее время всё сложнее угадать, когда уроженка Москвы способна демонстрировать подобный уровень.
Но даже если полуфинал удастся Рыбакиной не так хорошо, как прошлый матч, она наверняка навяжет борьбу Швёнтек. Тем более что сетка в Цинциннати у польки получилась довольно легкой, поэтому переоценивать её актуальные кондиции не стоит.
Очные матчи этих спортсменок — почти всегда гарантированная борьба. Рискнем предположить, что в этот раз букмекеры недооценивают Рыбакину, и пробуем ставку на плюсовую фору по геймам через нее.