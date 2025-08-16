Ведомости
Елена Рыбакина — Ига Швентек, 17 августа: прогноз на полуфинал турнира в Цинциннати

Скрытый финал?
Александр Бокулёв
Рыбакина - Швентек
Рыбакина - Швентек

В полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати на корте встретятся казахстанка Елена Рыбакина и полька Ига Швёнтек. Чем завершится одно из самых принципиальных противостояний в современном женском теннисе?

Дата / Время: 17.08.2025, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Елена Рыбакина (26 лет, 10-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Рената Сарасуа (Мексика) — 4:6, 6:0, 7:5
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:3, 7:5
  • 4-й круг: Мэдисон Киз (США, 6) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
  • 1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:1, 6:4

Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:4
  • 3-й круг: Марта Костюк (Украина, 25) — отказ
  • 4-й круг: Сорана Кырстя (Румыния) — 6:4, 6:3
  • 1/4 финала: Анна Калинская (Россия, 28) — 6:3, 6:4

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Вероника Кудерметова (Россия) — Жасмин Паолини (Италия, 7)

Елена Рыбакина

Свернуть

Бывшая третья ракетка мира. Победительница девяти турниров уровня WTA, в том числе Уимблдона-2022. Четыре титула взяла на харде. В нынешнем сезоне стала победительницей грунтового турнира в Страсбурге, а на харде дошла до полуфинала в Абу-Даби, Вашингтоне и Монреале. На Australian Open и «Ролан Гаррос» вылетела в четвертом круге, на Уимблдоне — в третьем. Всего в 2025 году одержала 41 победу при 15 поражениях. На турнире в Цинциннати уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Ига Швёнтек

Свернуть

Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 47 побед при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м и 2024-м.

Личные встречи

Свернуть

Спортсменки провели девять официальных очных матчей. На грунте Рыбакина выиграла дважды, Швёнтек — один раз. На харде казахстанка также одержала две победы, а полька — четыре.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают Швёнтек фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,65 на её победу и 2,30 на успех Рыбакиной.

Ставки на тоталы

Свернуть

Восемь из девяти очных матчей спортсменок продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,96 на ТБ (22,5) и 1,84 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа РыбакинойПобеда ШвёнтекТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,301,651,961,84

Прогноз и ставка

Свернуть

Пока общественность резонно переживала за физические и эмоциональные ресурсы Рыбакиной после трех подряд тяжелейших волевых побед, казахстанка в четвертьфинале снесла Соболенко и вновь доказала, что периодически может включать выдающиеся обороты и выглядеть лучшей теннисисткой мира в моменте. Проблема только в стабильности — в последнее время всё сложнее угадать, когда уроженка Москвы способна демонстрировать подобный уровень.

Но даже если полуфинал удастся Рыбакиной не так хорошо, как прошлый матч, она наверняка навяжет борьбу Швёнтек. Тем более что сетка в Цинциннати у польки получилась довольно легкой, поэтому переоценивать её актуальные кондиции не стоит. 

Очные матчи этих спортсменок — почти всегда гарантированная борьба. Рискнем предположить, что в этот раз букмекеры недооценивают Рыбакину, и пробуем ставку на плюсовую фору по геймам через нее. 

