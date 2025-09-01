Роман Сафиуллин — Феликс Оже-Альяссим, 28 августа: прогноз на матч US Open

Сафиуллин проводит довольно бледный сезон, но яркие эпизоды у него всё же случаются. Например, недавно качественно провел турнир в Цинциннати и достойно боролся с Руне. На US Open выдержал пятисетовый матч с опытнейшим Монфисом и впервые в сезоне вышел во второй круг на мэйджоре. В общем, есть все основания ожидать, что хотя бы локальную конкуренцию Оже-Альяссиму россиянин окажет, тем более что канадец отнюдь не идеально провел прошлый матч, несмотря на победу в трех сетах.

Единственная встреча этих спортсменов привела к двум тай-брейкам. Да, дело было три года назад, и тогда Сафиуллин показывал более стабильные и высокие результаты, однако россиянин может получить определенную психологическую уверенность в том, что способен побороться. Играем тотал в расчете на как минимум пару конкурентных и затяжных сетов.