Роман Сафиуллин — Феликс Оже-Альяссим, 28 августа: прогноз на матч US Open

Россиянин Роман Сафиуллин на старте Открытого чемпионата США 2025 года выбил француза Гаэля Монфиса. Во втором туре он встретится с еще одним статусным соперником — канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Кто окажется сильнее?
Дата / Время: 28.08.2025, не ранее 23:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт №5 (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Роман Сафиуллин (28 лет, 94-я ракетка мира)
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в третьем круге с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, 3) — Джейкоб Фирнли (Великобритания)
Не брал титулов на уровне ATP и не поднимался выше 36-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал семь побед при 16 поражениях. На US Open уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2023-м и 2024-м.
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Аделаиде и Монпелье, дошел до финала в Дубае и полуфинала в Дохе. Также пробился в полуфинал в Гамбурге (грунт), Штутгарте и Мальорке (оба — трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 30 побед при 18 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Ранее соперники провели один официальный очный матч. В 2022 году в полуфинале хардового турнира в Марселе Оже-Альяссим выиграл со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Букмекеры считают канадца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,32 на его победу и 3,40 на успех россиянина.
Единственный очный матч спортсменов продлился 26 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,89 на ТБ (38,5) и 1,91 на ТМ (38,5).
Сафиуллин проводит довольно бледный сезон, но яркие эпизоды у него всё же случаются. Например, недавно качественно провел турнир в Цинциннати и достойно боролся с Руне. На US Open выдержал пятисетовый матч с опытнейшим Монфисом и впервые в сезоне вышел во второй круг на мэйджоре. В общем, есть все основания ожидать, что хотя бы локальную конкуренцию Оже-Альяссиму россиянин окажет, тем более что канадец отнюдь не идеально провел прошлый матч, несмотря на победу в трех сетах.
Единственная встреча этих спортсменов привела к двум тай-брейкам. Да, дело было три года назад, и тогда Сафиуллин показывал более стабильные и высокие результаты, однако россиянин может получить определенную психологическую уверенность в том, что способен побороться. Играем тотал в расчете на как минимум пару конкурентных и затяжных сетов.