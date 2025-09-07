Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Матчмейкеры наверняка рассчитывают если не на досрочную развязку в этом поединке, то на жесткое и зрелищное противостояние. И Сен-Дени, и Руффи отличаются агрессивным стилем. Первый все победы одержал досрочно, второй лишь раз выиграл по очкам.

Нередко очные поединки таких спортсменов в итоге проходят всю дистанцию, но склоняемся к тому, что это не тот случай. Дело в том, что оба далеко не идеальны в обороне. Сен-Дени бьется в стойке брутально, но довольно хаотично — сказывается нехватка техники. Ударник высокого уровня, коим является Руффи, вполне может этим воспользоваться.

А вот сам француз потенциально интереснее в партере. Бразилец хорошо защищается от тейкдаунов, но сам бороться не любит. Сен-Дени же умеет и контролировать соперников, и выходить на сабмишены.

Резюмируя, рискнем предположить, что кто-либо из спортсменов найдет вариант для досрочной победы. Но экстремально быструю развязку не ждем.