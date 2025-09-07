Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Маурисио Руффи. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Сен-Дени
Руффи
Франция
Страна
Бразилия
29
Возраст
29
18
Бои
13
14 (4 / 10 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (11 / 0 / 1)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
1
Без результата
0
13
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
15
180,5
Рост (см)
180,5
185,5
Размах рук (см)
190,5
101,5
Размах ног (см)
104
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 года, был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где проиграл первый бой, но затем спустился в легкий дивизион и одержал пять досрочных побед подряд. После этого уступил Дастину Порье и Ренато Мойкано. В последнем поединке в мае победил Кайла Преполеца удушающим приемом во втором раунде.
В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Был чемпионом лиг MFC и Centurion FC. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл все три боя. Всего идет на серии из семи побед. В последнем поединке в мае нокаутировал Кинга (Бобби) Грина в первом раунде.
Матчмейкеры наверняка рассчитывают если не на досрочную развязку в этом поединке, то на жесткое и зрелищное противостояние. И Сен-Дени, и Руффи отличаются агрессивным стилем. Первый все победы одержал досрочно, второй лишь раз выиграл по очкам.
Нередко очные поединки таких спортсменов в итоге проходят всю дистанцию, но склоняемся к тому, что это не тот случай. Дело в том, что оба далеко не идеальны в обороне. Сен-Дени бьется в стойке брутально, но довольно хаотично — сказывается нехватка техники. Ударник высокого уровня, коим является Руффи, вполне может этим воспользоваться.
А вот сам француз потенциально интереснее в партере. Бразилец хорошо защищается от тейкдаунов, но сам бороться не любит. Сен-Дени же умеет и контролировать соперников, и выходить на сабмишены.
Резюмируя, рискнем предположить, что кто-либо из спортсменов найдет вариант для досрочной победы. Но экстремально быструю развязку не ждем.
Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому соглавный бой Сен-Дени — Руффи стоит ожидать около 00:00 мск (7 сентября).
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
