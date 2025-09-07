Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 сентября 13:15ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи, 6 сентября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Досрочная развязка обеспечена?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Маурисио Руффи. Какую ставку выбрать на это противостояние? 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Сен-Дени

 

Руффи

Франция

Страна

Бразилия

29

Возраст

29

18

Бои

13

14 (4 / 10 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (11 / 0 / 1)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

1

Без результата

0

13

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

15

180,5

Рост (см)

180,5

185,5

Размах рук (см)

190,5

101,5

Размах ног (см)

104

Бенуа Сен-Дени

Свернуть

В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 года, был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где проиграл первый бой, но затем спустился в легкий дивизион и одержал пять досрочных побед подряд. После этого уступил Дастину Порье и Ренато Мойкано. В последнем поединке в мае победил Кайла Преполеца удушающим приемом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Маурисио Руффи

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2016 года. Был чемпионом лиг MFC и Centurion FC. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл все три боя. Всего идет на серии из семи побед. В последнем поединке в мае нокаутировал Кинга (Бобби) Грина в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа Сен-ДениПобеда РуффиДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,751,481,392,88

Прогноз на бой

Свернуть

Матчмейкеры наверняка рассчитывают если не на досрочную развязку в этом поединке, то на жесткое и зрелищное противостояние. И Сен-Дени, и Руффи отличаются агрессивным стилем. Первый все победы одержал досрочно, второй лишь раз выиграл по очкам.

Нередко очные поединки таких спортсменов в итоге проходят всю дистанцию, но склоняемся к тому, что это не тот случай. Дело в том, что оба далеко не идеальны в обороне. Сен-Дени бьется в стойке брутально, но довольно хаотично — сказывается нехватка техники. Ударник высокого уровня, коим является Руффи, вполне может этим воспользоваться.

А вот сам француз потенциально интереснее в партере. Бразилец хорошо защищается от тейкдаунов, но сам бороться не любит. Сен-Дени же умеет и контролировать соперников, и выходить на сабмишены.

Резюмируя, рискнем предположить, что кто-либо из спортсменов найдет вариант для досрочной победы. Но экстремально быструю развязку не ждем. 

Полный кард, где смотреть бой Сен-Дени Руффи

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому соглавный бой Сен-Дени Руффи стоит ожидать около 00:00 мск (7 сентября).

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Уильям Гомис (Франция) — Роберт Рухала (Польша). Полулегкий вес;
  • Омар Си (Франция) — Брендсон Рибейро (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Марчин Тыбура (Польша) — Анте Делия (Хорватия). Тяжелый вес;
  • Харри Хардвик (Англия) — Кауе Фернандес (Бразилия). Легкий вес;
  • Сэм Паттерсон (Англия) — Трей Уотерс (США). Полусредний вес;
  • Брэд Таварес (США) — Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Андреас Густафссон (Швеция) — Ринат Фахретдинов (Россия). Полусредний вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) — Сэм Хьюз (США). Женский минимальный вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer146 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer480 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer101 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer480 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer115 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё