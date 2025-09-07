Нассурдин Имавов — Кайо Борральо, 6 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Котировки букмекеров подтверждают, что это может быть один из самых конкурентных рейтинговых поединков за последние месяцы. Соперники выглядят достойными друг друга, оба идут на отличных победных сериях. С высокой вероятностью именно победитель их боя станет следующим оппонентом нового чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.

Итак, оба спортсмена довольно универсальны, но предпочитают работать в стойке. Борральо чаще действует в агрессивной манере, а у Имавова больше опыта в затяжных противостояниях. При этом и француз способен проводить взрывные атаки и взвинчивать темп.

Защита в стойке у обоих тоже на хорошем уровне, поэтому быструю развязку мы наверняка увидим только при грубых ошибках. Гораздо вероятнее, что старт поединка получится конкурентным и местами осторожным. А уже дальше на первый план выйдут выносливость и тактика. Возможно, возрастет число выматывающих клинчей и борьбы у сетки. Не исключаем, что и до партера дело дойдет, но и там выделить явного фаворита нельзя.

Резюмируя, ждем качественный и затяжной бой без явного риска в первой половине. Считаем вполне вероятным судейское решение, но для большей осторожности заиграем ТБ (4,5).