Нассурдин Имавов — Кайо Борральо, 6 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Главным событием ближайшего турнира UFC станет рейтинговый поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между французом Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо. Кто упрочит позицию в титульной гонке?
Имавов
Борральо
Франция
Страна
Бразилия
30
Возраст
32
21
Бои
19
16 (7 / 4 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (5 / 4 / 8)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
1
Без результата
1
2
Место в рейтинге среднего дивизиона UFC
7
190,5
Рост (см)
186,5
190,5
Размах рук (см)
190,5
106,5
Размах ног (см)
106,5
Уроженец Дагестана, по национальности — кумык. В девятилетнем возрасте вместе с семьей переехал во Францию, где начал заниматься боксом. С 19 лет увлекся смешанными единоборствами. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, в 2019-м стал чемпионом TFL в полусреднем весе. В 2020-м перешел в UFC, где сосредоточился на среднем дивизионе. В январе 2023-го провел бой в полутяжелом весе, но уступил Шону Стрикленду, после чего вернулся в среднюю категорию. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Исраэля Адесанью во втором раунде.
В шестилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, в студенческие годы увлекся смешанными единоборствами и из-за этого бросил университет. Получил черные пояса по бразильскому джиу-джитсу и тайскому боксу, а также коричневый — по дзюдо. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, имеет опыт боев в полусредней, средней и полутяжелой весовых категориях. В 2020-м стал чемпионом FFC в среднем дивизионе, после чего дважды выиграл в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл все семь боев, на данный момент идет на серии из 14 побед. В последнем поединке в августе прошлого года одолел Джареда Каннонира единогласным решением судей.
Котировки букмекеров подтверждают, что это может быть один из самых конкурентных рейтинговых поединков за последние месяцы. Соперники выглядят достойными друг друга, оба идут на отличных победных сериях. С высокой вероятностью именно победитель их боя станет следующим оппонентом нового чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева.
Итак, оба спортсмена довольно универсальны, но предпочитают работать в стойке. Борральо чаще действует в агрессивной манере, а у Имавова больше опыта в затяжных противостояниях. При этом и француз способен проводить взрывные атаки и взвинчивать темп.
Защита в стойке у обоих тоже на хорошем уровне, поэтому быструю развязку мы наверняка увидим только при грубых ошибках. Гораздо вероятнее, что старт поединка получится конкурентным и местами осторожным. А уже дальше на первый план выйдут выносливость и тактика. Возможно, возрастет число выматывающих клинчей и борьбы у сетки. Не исключаем, что и до партера дело дойдет, но и там выделить явного фаворита нельзя.
Резюмируя, ждем качественный и затяжной бой без явного риска в первой половине. Считаем вполне вероятным судейское решение, но для большей осторожности заиграем ТБ (4,5).
Турнир UFC Fight Night 258 пройдет на «Accor Arena» в Париже (Франция). Шоу стартует в субботу, 6 сентября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22:00 мск, поэтому главный бой Имавов — Борральо стоит ожидать около 00:30 мск (7 сентября).
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» начнет прямой эфир в 21:00 мск.
