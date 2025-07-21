Муслим Салихов — Карлос Леал, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC в Абу-Даби выступит россиянин Муслим Салихов. Его соперником в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг) будет бразилец Карлос Леал. Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.
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Салихов
Леал
Россия
Страна
Бразилия
41
Возраст
31
26
Бои
28
21 (14 / 2 / 5 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
22 (11 / 2 / 7 / 2)
5 (2 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (0 / 1 / 5)
180,5
Рост (см)
180,5
178
Размах рук (см)
188
104
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Дагестана, по национальности кумык. С 11 лет занимается ушу-саньда, многократный чемпион мира в этой дисциплине. Единственный спортсмен не из Китая, которому удалось завоевать титул «Король кунг-фу». В профессиональных MMA выступает с 2011 года, изначально бился в среднем весе, затем спустился в полусредний. С 2017-го бьется в UFC, под эгидой этого промоушена выиграл восемь раз и потерпел четыре поражения, входил в топ-15 дивизиона. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Сонга Кенана в первом раунде.
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В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Бился в Bellator, PFL, UAE Warriors и других промоушенах. Выигрывал Гран-при LFA в полусреднем весе. Дебютирова в UFC в октябре и уступил Ринату Фахретдинову единогласным решением судей. В последнем поединке в марте нокаутировал Алекса Мороно в первом раунде.
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Салихов демонстрирует отличную форму для своего возраста, но всё же не молодеет. На данном этапе карьеры Леал — очень опасный соперник для него. У бразильца большой потенциал и довольно универсальные навыки, а, пожалуй, главный недостаток — нехватка боев с качественной оппозицией.
При этом Леал всё же предпочитает работать в стойке, поэтому не удивимся, если весь предстоящий поединок пройдет на верхнем этаже. Чрезмерно рисковать соперники вряд ли будут, тем более что Салихову необходимо максимально аккуратно распределять силы. Учитывая, что финишировать обоих спортсменов непросто, ждем, что бой как минимум перевалит за экватор.
Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Бой Салихов — Леал стоит ожидать около 20:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы