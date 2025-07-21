Муслим Салихов — Карлос Леал, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Салихов демонстрирует отличную форму для своего возраста, но всё же не молодеет. На данном этапе карьеры Леал — очень опасный соперник для него. У бразильца большой потенциал и довольно универсальные навыки, а, пожалуй, главный недостаток — нехватка боев с качественной оппозицией.

При этом Леал всё же предпочитает работать в стойке, поэтому не удивимся, если весь предстоящий поединок пройдет на верхнем этаже. Чрезмерно рисковать соперники вряд ли будут, тем более что Салихову необходимо максимально аккуратно распределять силы. Учитывая, что финишировать обоих спортсменов непросто, ждем, что бой как минимум перевалит за экватор.