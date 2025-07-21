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20 июля 13:50ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Муслим Салихов — Карлос Леал, 26 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Первый поединок россиянина по новому контракту с лигой
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC в Абу-Даби выступит россиянин Муслим Салихов. Его соперником в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг) будет бразилец Карлос Леал. Анализируем коэффициенты букмекеров и выбираем вариант для ставки.

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Статистика

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Салихов

 

Леал

Россия

Страна

Бразилия

41

Возраст

31

26

Бои

28

21 (14 / 2 / 5 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

22 (11 / 2 / 7 / 2)

5 (2 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (0 / 1 / 5)

180,5

Рост (см)

180,5

178

Размах рук (см)

188

104

Размах ног (см)

101,5

Муслим Салихов

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Уроженец Дагестана, по национальности кумык. С 11 лет занимается ушу-саньда, многократный чемпион мира в этой дисциплине. Единственный спортсмен не из Китая, которому удалось завоевать титул «Король кунг-фу». В профессиональных MMA выступает с 2011 года, изначально бился в среднем весе, затем спустился в полусредний. С 2017-го бьется в UFC, под эгидой этого промоушена выиграл восемь раз и потерпел четыре поражения, входил в топ-15 дивизиона. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре нокаутировал Сонга Кенана в первом раунде.

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Карлос Леал

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В профессиональных ММА выступает с 2012 года. Бился в Bellator, PFL, UAE Warriors и других промоушенах. Выигрывал Гран-при LFA в полусреднем весе. Дебютирова в UFC в октябре и уступил Ринату Фахретдинову единогласным решением судей. В последнем поединке в марте нокаутировал Алекса Мороно в первом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа СалиховаПобеда ЛеалаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,851,281,831,92

Прогноз на бой

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Салихов демонстрирует отличную форму для своего возраста, но всё же не молодеет. На данном этапе карьеры Леал — очень опасный соперник для него. У бразильца большой потенциал и довольно универсальные навыки, а, пожалуй, главный недостаток — нехватка боев с качественной оппозицией.

При этом Леал всё же предпочитает работать в стойке, поэтому не удивимся, если весь предстоящий поединок пройдет на верхнем этаже. Чрезмерно рисковать соперники вряд ли будут, тем более что Салихову необходимо максимально аккуратно распределять силы. Учитывая, что финишировать обоих спортсменов непросто, ждем, что бой как минимум перевалит за экватор.

Полный кард, где смотреть бой Салихов Леал

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Турнир UFC on ABC 9 пройдет на «Etihad Arena» на острове Яс (Абу-Даби, ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 26 июля, в 19:00 по московскому времени. Бой Салихов Леал стоит ожидать около 20:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Никита Крылов (Россия) — Богдан Гуськов (Узбекистан). Полутяжелый вес;
  • Аманда Рибас (Бразилия) — Табата Риччи (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Муслим Салихов (Россия) — Карлос Леал (Бразилия). Полусредний вес;
  • Ибо Аслан (Турция) — Билли Элекана (США). Полутяжелый вес;
  • Мартин Будай (Словакия) — Маркус Бучеча (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Мохаммад Яя (ОАЭ) — Стивен Нгуен (США). Полулегкий вес;
  • Дэйви Грант (Англия) — Д'Амон Блэкшир (США). Легчайший вес.

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