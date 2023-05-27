Тьяго Уайлд — Даниил Медведев, прогноз на теннис: ставки и коэффициенты на Ролан Гаррос

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Даниил Медведев стартует на втором в сезоне турнире Большого шлема матчем с бразильцем Тьяго Уайлдом. Легкое начало «Ролан Гаррос» для первой ракетки России?
ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ», СРАВНЕНИЯ С КУРНИКОВОЙ И ШАРАПОВОЙ. В РОССИЙСКОМ ТЕННИСЕ НОВАЯ ЗВЕЗДА?
Дата / Время: станут известны позднее
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Тьяго Уайлд (23 года, 172-я ракетка мира)
Квалификация
Даниил Медведев (27 лет, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Напрямую попал в основную сетку.
Победитель этого матча сыграет во втором круге с сильнейшим из пары Кентен Алис (Франция) - Гидо Пелья (Аргентина).
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Победитель юниорского US Open 2018 года. Никогда не входил в топ-100 мирового рейтинга, ранее не выступал в основной сетке взрослых турниров Большого шлема. Единственный титул уровня ATP выиграл как раз на грунте - в Сантьяго-2020. В нынешнем сезоне на этом покрытии победил на «Челленджерах» в Винья-дель-Мар и Буэнос-Айресе.
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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров уровня ATP, в том числе одного мэйджора - US Open 2021 года. В нынешнем сезоне завоевал пять титулов, впервые выиграл трофей на грунте - на последнем «Мастерсе» в Риме. Всего в 2023 году на счету Медведева 39 побед при пяти поражениях. Лучший результат россиянина на «Ролан Гаррос» - четвертьфинал в 2021-м. В прошлом году он вылетел на этом турнире в четвертом круге.
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Соперники никогда не играли друг с другом.
Букмекеры почти не оставляют шансов Уайлду. Так, «Фонбет» предлагает коэффициент 10,00 на его победу против мизерных 1,05 на успех Медведева.
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Букмекеры ожидают, что матч, скорее всего, продлится минимум три десятка геймов. Например, «Бетсити» дает коэффициенты 1,82 на ТБ (29,5) и 2,00 на ТМ (29,5).
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У Медведева прорывной сезон на грунте, и россиянин сам подчеркивает, что в хорошей форме подошел к «Ролан Гаррос». Однако в первом круге его вряд ли ждет легкая прогулка. Уайлд - настолько профильный грунтовик, что в нынешнем сезоне выступает исключительно на этом покрытии. Впрочем, успехи бразильца довольно локальны и на дистанции всей карьеры, как правило, ограничиваются победами на «Челленджерах».
Однако определенные проблемы Медведеву Уайлд может доставить. Тем более что бразилец в хорошем соревновательном тонусе после довольно уверенно пройденной квалификации. Полагаем, хотя бы в паре сетов, пока будет хватать сил, он может взять минимум четыре гейма. Так что пробуем комбинированную ставку через победу Медведева и довольно надежный низовой тотал.
Уайлд выиграл со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.