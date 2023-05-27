Тьяго Уайлд — Даниил Медведев, прогноз на теннис: ставки и коэффициенты на Ролан Гаррос

У Медведева прорывной сезон на грунте, и россиянин сам подчеркивает, что в хорошей форме подошел к «Ролан Гаррос». Однако в первом круге его вряд ли ждет легкая прогулка. Уайлд - настолько профильный грунтовик, что в нынешнем сезоне выступает исключительно на этом покрытии. Впрочем, успехи бразильца довольно локальны и на дистанции всей карьеры, как правило, ограничиваются победами на «Челленджерах».

Однако определенные проблемы Медведеву Уайлд может доставить. Тем более что бразилец в хорошем соревновательном тонусе после довольно уверенно пройденной квалификации. Полагаем, хотя бы в паре сетов, пока будет хватать сил, он может взять минимум четыре гейма. Так что пробуем комбинированную ставку через победу Медведева и довольно надежный низовой тотал.