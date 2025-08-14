Ведомости
Шахтер - Панатинаикос, 14 августа: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

Одна из самых представительных пар третьего раунда
Валентин Васильев

На этой неделе определятся участники раунда плей-офф в Лиге Европы УЕФА. Одно из самых интересных и непредсказуемых противостояний пройдет в польском Кракове. Украинский «Шахтер» повторно встретится с греческим «Панатинаикосом». Первый матч победителя не выявил - здесь он будет определен в любом случае, хоть в игровое время, хоть в серии пенальти.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шахтер» (Украина) 

14.08.2025, Чт

21:00 МСК

«Панатинаикос» (Афины, Греция)

П1 - 1.68

Х - 3.70

П2 - 4.60

Турнир:  Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, 2-й матч 

Стадион: «Мейски имени Хенрика Реймана»    (Краков, Польша)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шахтер»0100-0
«Панатинаикос»0100-0

Последние пять матчей «Шахтера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Карпаты» 

3:3

«Шахтер»

УПЛ

07.08.2025«Панатинаикос» 

0:0

«Шахтер»

Лига Европы

03.08.2025«Эпицентр» 

0:1

«Шахтер»

УПЛ

31.07.2025«Шахтер»

2:0

«Бешикташ» 

Лига Европы

24.07.2025«Бешикташ» 

2:4

«Шахтер»

Лига Европы

Последние пять матчей «Панатинаикоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.08.2025«Панатинаикос» 

0:0

«Шахтер»

Лига Европы

30.07.2025«Панатинаикос»

1:1

«Рейнджерс»

Лига чемпионов

22.07.2025«Рейнджерс»

2:0

«Панатинаикос»

Лига чемпионов

16.07.2025«Вестерло» 

1:3

«Панатинаикос»

Товарищеский матч

12.07.2025«Панатинаикос»

1:2

«Брага»

Товарищеский матч

Календарь матчей

14.08.2025. 18:00. «КуПС» (Финляндия) – РФШ (Латвия)
14.08.2025. 19:00. «Мидтьюлланн» (Дания) – «Фредрикстад» (Норвегия)
14.08.2025. 20:00. «Вольфсберг» (Австрия) – ПАОК (Греция)
14.08.2025. 20:00. «Бранн» (Норвегия) – «Хеккен» (Швеция)
14.08.2025. 20:00. «Ноа» (Армения) – «Линкольн» (Гибралтар)
14.08.2025. 20:30. «Брейдаблик» (Исландия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
14.08.2025. 21:00. «Утрехт» (Нидерланды) – «Серветт» (Швейцария)
14.08.2025. 21:00. «Шахтер» (Украина) – «Панатинаикос» (Греция)
14.08.2025. 21:00. «Маккаби»  Т-А (Израиль) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
14.08.2025. 21:00. «Дрита» (Косово) – ФКСБ (Румыния)
14.08.2025. 21:30. «Брага» (Португалия) – «ЧФР Клуж» (Румыния)
14.08.2025. 22:00. «Легия» (Польша) – АЕК (Кипр)

Прогноз на матч

В первом матче команды выдали на пару очень живой, зрелищный, обоюдоострый футбол с равными шансами на успех. Единственное, чего ему не хватило, это забитых мячей. И тут можно говорить как о недоработке атакующих линий, так и о свершениях вратарей. Голкипер гостей Ризнык только в концовке потащил два очень тяжелых мяча. Его польский коллега-соперник Дронговски тоже не раз вступал в игру. Так или иначе, в этой паре, по сути, все начинается заново.  

 «Шахтер» после выезда в Афины выдал веселую ничью с львовскими  «Карпатами» в национальном чемпионате. Команды разделили поровну шесть голов. Фаворит трижды выходил вперед, но в итоге упустил победу уже в компенсированные минуты (3:3). Естественно, что в четверг уровень концентрации у горняков будет на порядок выше.  Впрочем, о греках можно сказать то же самое. 

Полагаем, что если голы в Кракове и будут, то только от одной команды. За 10 последних матчей ставка на «обе забьют» заходила всего в трех играх   «Шахтера» и четырех - «Панатинаикоса».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

За ходом игры можно будет следить на официальном сайте УЕФА и в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт».

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Шахтер»: Крыськив, Удод, Траоре, Кевин (все - травмы)

«Панатинаикос»: Кириопулос (травма)

Коэффициенты букмекеров

Winline присвоила победе оранжево-черных в основное время коэффициент 1.68. Котировка на греческий клуб в два с половиной раза выше. Ничья идет за 3.70.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Шахтер» - «Панатинаикос»?

На два счета аналитики установили коэффициент 5.20 - это 1:0 и 1:1.

Кто выйдет в раунд плей-офф?

Соотношение коэффициентов на проход 1.35-3.10 не оставляет сомнений, кто в этом противостоянии фаворит.   

С кем сыграет победитель пары «Шахтер» - «Панатинаикос»?

В раунде плей-офф победителя украинско-греческого противостояния ждет турецкий «Самсунспор».

