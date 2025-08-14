Шахтер - Панатинаикос, 14 августа: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся участники раунда плей-офф в Лиге Европы УЕФА. Одно из самых интересных и непредсказуемых противостояний пройдет в польском Кракове. Украинский «Шахтер» повторно встретится с греческим «Панатинаикосом». Первый матч победителя не выявил - здесь он будет определен в любом случае, хоть в игровое время, хоть в серии пенальти.
Турнир: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, 2-й матч
Стадион: «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шахтер»
|0
|1
|0
|0-0
|«Панатинаикос»
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять матчей «Шахтера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Карпаты»
3:3
«Шахтер»
УПЛ
|07.08.2025
|«Панатинаикос»
0:0
«Шахтер»
Лига Европы
|03.08.2025
|«Эпицентр»
0:1
«Шахтер»
УПЛ
|31.07.2025
|«Шахтер»
2:0
«Бешикташ»
Лига Европы
|24.07.2025
|«Бешикташ»
2:4
«Шахтер»
Лига Европы
Последние пять матчей «Панатинаикоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.08.2025
|«Панатинаикос»
0:0
«Шахтер»
Лига Европы
|30.07.2025
|«Панатинаикос»
1:1
«Рейнджерс»
Лига чемпионов
|22.07.2025
|«Рейнджерс»
2:0
«Панатинаикос»
Лига чемпионов
|16.07.2025
|«Вестерло»
1:3
«Панатинаикос»
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Панатинаикос»
1:2
«Брага»
Товарищеский матч
В первом матче команды выдали на пару очень живой, зрелищный, обоюдоострый футбол с равными шансами на успех. Единственное, чего ему не хватило, это забитых мячей. И тут можно говорить как о недоработке атакующих линий, так и о свершениях вратарей. Голкипер гостей Ризнык только в концовке потащил два очень тяжелых мяча. Его польский коллега-соперник Дронговски тоже не раз вступал в игру. Так или иначе, в этой паре, по сути, все начинается заново.
«Шахтер» после выезда в Афины выдал веселую ничью с львовскими «Карпатами» в национальном чемпионате. Команды разделили поровну шесть голов. Фаворит трижды выходил вперед, но в итоге упустил победу уже в компенсированные минуты (3:3). Естественно, что в четверг уровень концентрации у горняков будет на порядок выше. Впрочем, о греках можно сказать то же самое.
Полагаем, что если голы в Кракове и будут, то только от одной команды. За 10 последних матчей ставка на «обе забьют» заходила всего в трех играх «Шахтера» и четырех - «Панатинаикоса».
За ходом игры можно будет следить на официальном сайте УЕФА и в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Шахтер»: Крыськив, Удод, Траоре, Кевин (все - травмы)
«Панатинаикос»: Кириопулос (травма)
Winline присвоила победе оранжево-черных в основное время коэффициент 1.68. Котировка на греческий клуб в два с половиной раза выше. Ничья идет за 3.70.
На два счета аналитики установили коэффициент 5.20 - это 1:0 и 1:1.
Соотношение коэффициентов на проход 1.35-3.10 не оставляет сомнений, кто в этом противостоянии фаворит.
В раунде плей-офф победителя украинско-греческого противостояния ждет турецкий «Самсунспор».