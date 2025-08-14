Шахтер - Панатинаикос, 14 августа: где смотреть матч квалификации Лиги Европы, прогноз, составы

В первом матче команды выдали на пару очень живой, зрелищный, обоюдоострый футбол с равными шансами на успех. Единственное, чего ему не хватило, это забитых мячей. И тут можно говорить как о недоработке атакующих линий, так и о свершениях вратарей. Голкипер гостей Ризнык только в концовке потащил два очень тяжелых мяча. Его польский коллега-соперник Дронговски тоже не раз вступал в игру. Так или иначе, в этой паре, по сути, все начинается заново.

«Шахтер» после выезда в Афины выдал веселую ничью с львовскими «Карпатами» в национальном чемпионате. Команды разделили поровну шесть голов. Фаворит трижды выходил вперед, но в итоге упустил победу уже в компенсированные минуты (3:3). Естественно, что в четверг уровень концентрации у горняков будет на порядок выше. Впрочем, о греках можно сказать то же самое.

Полагаем, что если голы в Кракове и будут, то только от одной команды. За 10 последних матчей ставка на «обе забьют» заходила всего в трех играх «Шахтера» и четырех - «Панатинаикоса».