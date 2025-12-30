Шанхайские драконы - СКА, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Этой зимой делегат Китая в КХЛ еще не покидал пределы Санкт-Петербурга, к которому временно приписан. За это время он провел шесть домашних и один формально выездной матч - против СКА в «Ледовом дворце». Теперь уже «драконы» будут за хозяев в противостоянии с армейцами, хотя команды и играют на «СКА Арене».

Хорошо знакомый лед не очень-то помогает парням Жерара Галлана: за весь декабрь они одержали всего две победы, причем последнюю, над «Спартаком», в серии буллитов.

СКА никак не обретет стабильность, которую от него ждут болельщики. Команда Игоря Ларионова чередует победы с поражениями. Более-менее продолжительная выигрышная серия (четыре матча) у армейцев случилась еще в сентябре.

Лучшая новость декабря для СКА - неожиданная победа в Минске над «Динамо», на своей территории играющем очень мощно (московские динамовцы подтвердят).

Есть надежда, что в заключительном матче года обе команды постараются порадовать зрителя ярким и результативным зрелищем. Наш прогноз на игру: тотал больше пяти голов.