29 декабря 11:30

Шанхайские драконы - СКА, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Последний матч 2025 года!
Валентин Васильев

На предпоследний день 2025 года Континентальная хоккейная лига запланировала восемь матчей регулярного чемпионата. В предпраздничном Санкт-Петербурге сойдутся хоккеисты «Шанхайских драконов» и СКА. При этом номинальными хозяевами выступят не армейцы, а де-юре китайский коллектив. Рассмотрим котировки крупнейших букмекеров на это противостояние.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Шанхайские драконы» (Шанхай)

30.12.2025, Вт

19:30 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 3.30

Х - 4.20

П2 - 1.95

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Шанхайские драконы»612061-119
СКА2016119-61

Последние пять матчей  «Шанхайских драконов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.12.2025«Шанхайские драконы»

3:4 ОТ

«Нефтехимик»

КХЛ

24.12.2025«Шанхайские драконы»

4:3 Б

«Спартак»

КХЛ

22.12.2025«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

19.12.2025«Шанхайские драконы»

2:4

«Лада» 

КХЛ

16.12.2025СКА

4:1

«Шанхайские драконы» 

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025«Сочи» 

8:4

СКА

КХЛ

26.12.2025«Динамо» Мн 

1:4

СКА

КХЛ

20.12.2025СКА

1:2

«Спартак» 

КХЛ

18.12.2025СКА

3:2

«Ак Барс» 

КХЛ

16.12.2025СКА

4:1

«Шанхайские драконы» 

КХЛ

Место в турнирной таблице



В таблице западной конференции соперников разделяют шесть очков.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Динамо Мн382113328139-8055
2Северсталь4020511112114-9254
3Локомотив4120231312115-8754
4Динамо М4016272013115-9952
5Торпедо3917332212108-10550
6ЦСКА4118106115103-10345
7СКА3816402313111-9945
8Спартак4015232315121-13145
9Шанхайские Драконы3811316314101-12739
10ХК Сочи37902062088-12928
11Лада39911312484-14226

Прогноз на матч



Этой зимой делегат Китая в КХЛ еще не покидал пределы Санкт-Петербурга, к которому временно приписан. За это время он провел шесть домашних и один формально выездной матч - против СКА в «Ледовом дворце». Теперь уже «драконы» будут за хозяев в противостоянии с армейцами, хотя команды и играют на «СКА Арене».

Хорошо знакомый лед не очень-то помогает парням Жерара Галлана: за весь декабрь они одержали всего две победы, причем последнюю, над «Спартаком», в серии буллитов.

СКА никак не обретет стабильность, которую от него ждут болельщики. Команда Игоря Ларионова чередует победы с поражениями. Более-менее продолжительная выигрышная серия (четыре матча) у армейцев случилась еще в сентябре.

Лучшая новость декабря для СКА - неожиданная победа в Минске над «Динамо», на своей территории играющем очень мощно (московские динамовцы подтвердят).

Есть надежда, что в заключительном матче года обе команды постараются порадовать зрителя ярким и результативным зрелищем. Наш прогноз на игру: тотал больше пяти голов.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный

Игру покажет кабельный канал «KHL Prime».

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Потери

«Шанхайские драконы»: нет

СКА: нет

Аналитики PARI установил коэффициент 3.30 на успех «драконов». Победа СКА котируется за 1.95, а ничья - за 4.20.

Кто выиграет в матче «Шанхайские драконы» - СКА?

Аналитики отдают предпочтение номинальным гостям. Два последних личных матча завершились в пользу армейцев. 

Где играют «Шанхайские драконы»?

Представитель китайского мегаполиса в КХЛ временно принимает соперников в Санкт-Петербурге.

