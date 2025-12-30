Шанхайские драконы - СКА, прогноз на 30 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
На предпоследний день 2025 года Континентальная хоккейная лига запланировала восемь матчей регулярного чемпионата. В предпраздничном Санкт-Петербурге сойдутся хоккеисты «Шанхайских драконов» и СКА. При этом номинальными хозяевами выступят не армейцы, а де-юре китайский коллектив. Рассмотрим котировки крупнейших букмекеров на это противостояние.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «СКА Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Шанхайские драконы»
|6
|1
|20
|61-119
|СКА
|20
|1
|6
|119-61
Последние пять матчей «Шанхайских драконов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.12.2025
|«Шанхайские драконы»
3:4 ОТ
«Нефтехимик»
КХЛ
|24.12.2025
|«Шанхайские драконы»
4:3 Б
«Спартак»
КХЛ
|22.12.2025
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
|19.12.2025
|«Шанхайские драконы»
2:4
«Лада»
КХЛ
|16.12.2025
|СКА
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|«Сочи»
8:4
СКА
КХЛ
|26.12.2025
|«Динамо» Мн
1:4
СКА
КХЛ
|20.12.2025
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|18.12.2025
|СКА
3:2
«Ак Барс»
КХЛ
|16.12.2025
|СКА
4:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
В таблице западной конференции соперников разделяют шесть очков.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Динамо Мн
|38
|21
|1
|3
|3
|2
|8
|139-80
|55
|2
|Северсталь
|40
|20
|5
|1
|1
|1
|12
|114-92
|54
|3
|Локомотив
|41
|20
|2
|3
|1
|3
|12
|115-87
|54
|4
|Динамо М
|40
|16
|2
|7
|2
|0
|13
|115-99
|52
|5
|Торпедо
|39
|17
|3
|3
|2
|2
|12
|108-105
|50
|6
|ЦСКА
|41
|18
|1
|0
|6
|1
|15
|103-103
|45
|7
|СКА
|38
|16
|4
|0
|2
|3
|13
|111-99
|45
|8
|Спартак
|40
|15
|2
|3
|2
|3
|15
|121-131
|45
|9
|Шанхайские Драконы
|38
|11
|3
|1
|6
|3
|14
|101-127
|39
|10
|ХК Сочи
|37
|9
|0
|2
|0
|6
|20
|88-129
|28
|11
|Лада
|39
|9
|1
|1
|3
|1
|24
|84-142
|26
Этой зимой делегат Китая в КХЛ еще не покидал пределы Санкт-Петербурга, к которому временно приписан. За это время он провел шесть домашних и один формально выездной матч - против СКА в «Ледовом дворце». Теперь уже «драконы» будут за хозяев в противостоянии с армейцами, хотя команды и играют на «СКА Арене».
Хорошо знакомый лед не очень-то помогает парням Жерара Галлана: за весь декабрь они одержали всего две победы, причем последнюю, над «Спартаком», в серии буллитов.
СКА никак не обретет стабильность, которую от него ждут болельщики. Команда Игоря Ларионова чередует победы с поражениями. Более-менее продолжительная выигрышная серия (четыре матча) у армейцев случилась еще в сентябре.
Лучшая новость декабря для СКА - неожиданная победа в Минске над «Динамо», на своей территории играющем очень мощно (московские динамовцы подтвердят).
Есть надежда, что в заключительном матче года обе команды постараются порадовать зрителя ярким и результативным зрелищем. Наш прогноз на игру: тотал больше пяти голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
Игру покажет кабельный канал «KHL Prime».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Шанхайские драконы»: нет
СКА: нет
Аналитики PARI установил коэффициент 3.30 на успех «драконов». Победа СКА котируется за 1.95, а ничья - за 4.20.
Найти фрибет без депозита можно на специальной странице нашего проекта.
Аналитики отдают предпочтение номинальным гостям. Два последних личных матча завершились в пользу армейцев.
Представитель китайского мегаполиса в КХЛ временно принимает соперников в Санкт-Петербурге.