Янник Синнер — Карлос Алькарас, 7 сентября: прогноз на финал US Open

На третьем подряд турнире Большого шлема в финале встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Теперь они оспорят титул на US Open. Чем завершится очередное противостояние первой и второй ракеток мира?

Дата / Время: 07.09.2025, не ранее 21:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)