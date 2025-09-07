Янник Синнер — Карлос Алькарас, 7 сентября: прогноз на финал US Open

Партнерский проект
На третьем подряд турнире Большого шлема в финале встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Теперь они оспорят титул на US Open. Чем завершится очередное противостояние первой и второй ракеток мира?
Дата / Время: 07.09.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт) и в Цинциннати (хард). Всего в 2025 году одержал 37 побед при четырех поражениях.
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 60 побед при шести поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетел во втором круге.
Соперники провели 14 официальных очных матчей. Синнер выиграл обе встречи на траве, на грунте победил один раз, на харде — два. Алькарас трижды был сильнее на грунте и шесть раз на харде.
Букмекеры считают итальянца фаворитом. Так, БЕТСИТИ предлагает коэффициенты 1,74 на его победу и 2,22 на успех испанца.
Все очные матчи спортсменов, которые не были прерваны, продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания БЕТСИТИ дает коэффициенты 1,94 на ТБ (41,5) и 1,97 на ТМ (41,5).
Пожалуй, чересчур подробные расклады здесь будут излишни. На корте вновь встретятся два сильнейших теннисиста мира в моменте. С высокой вероятностью нас ждет очередной конкурентный и красивый матч, который едва ли завершится за минимальные три сета.
Алькарас пока вовсе не проиграл ни сета на нынешнем турнире, но всё равно идет номинальным аутсайдером у букмекеров. Так что можно рассмотреть, например, ставку на фору через испанца, который к тому же имеет солидное преимущество по личным встречам. Но мы остановимся на более классическом варианте с тоталом — ТБ (37,5).