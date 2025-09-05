Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим, 6 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Партнерский проект
В ночь на субботу, 6 сентября, по московскому времени в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису 2025 года итальянец Янник Синнер встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Сумеет ли первая ракетка мира вновь пробиться в финал турнира Большого шлема?
Дата / Время: 06.09.2025, не ранее 02:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Феликс Оже-Альяссим (25 лет, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в финале с сильнейшим из пары Новак Джокович (Сербия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт) и в Цинциннати (хард). Всего в 2025 году одержал 36 побед при четырех поражениях.
Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл семь турниров ATP, все — на харде. В нынешнем сезоне на этом покрытии взял титулы в Аделаиде и Монпелье, дошел до финала в Дубае и полуфинала в Дохе. Также пробился в полуфинал в Гамбурге (грунт), Штутгарте и Мальорке (оба — трава). На Australian Open и Уимблдоне вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в сезоне одержал 34 победы при 18 поражениях. На US Open уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2021-м. В прошлом сезоне вылетел в первом круге.
Соперники провели три официальных очных матча. Оже-Альяссим выиграл единственную встречу на грунте. Также спортсмены обменялись победами на харде.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,04 на его победу и 13,00 на успех канадца.
Букмекеры ожидают, что матч продлится около трех десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (30,5) и 1,94 на ТМ (30,5).
Любопытно, что у Оже-Альяссима пока преимущество над Синнером по личным встречам. Но обе победы канадец одержал в 2022 году, когда итальянец был молодым и перспективным, но не ведущим теннисистом мира. А вот в нынешнем сезоне Синнер уже в статусе первой ракетки планеты уничтожил Оже-Альяссима в Цинциннати, отдав тому лишь два гейма.
И есть все основания ожидать, что последний сценарий будет более похож на то, что мы увидим на US Open. К тому же Оже-Альяссим в прошлом матче с де Минауром ошибался непозволительно много для высокой стадии мэйджора. И победу ему, прежде всего, принесло то, что австралиец играл еще хуже. С Синнером расчитывать на подобное не приходится.
Резюмируя, отдадим должное канадцу — в целом он хорош на US Open и провел турнир ярко. Однако итальянец надежнее, стабильнее и попросту сильнее. В лучшем случае Оже-Альяссим, пожалуй, зацепит сет. При этом котировки абсолютно разгромные, поэтому придется рисковать. Пробуем комбинацию с тоталом.