Янник Синнер — Феликс Оже-Альяссим, 6 сентября: прогноз на полуфинал US Open

Любопытно, что у Оже-Альяссима пока преимущество над Синнером по личным встречам. Но обе победы канадец одержал в 2022 году, когда итальянец был молодым и перспективным, но не ведущим теннисистом мира. А вот в нынешнем сезоне Синнер уже в статусе первой ракетки планеты уничтожил Оже-Альяссима в Цинциннати, отдав тому лишь два гейма.

И есть все основания ожидать, что последний сценарий будет более похож на то, что мы увидим на US Open. К тому же Оже-Альяссим в прошлом матче с де Минауром ошибался непозволительно много для высокой стадии мэйджора. И победу ему, прежде всего, принесло то, что австралиец играл еще хуже. С Синнером расчитывать на подобное не приходится.

Резюмируя, отдадим должное канадцу — в целом он хорош на US Open и провел турнир ярко. Однако итальянец надежнее, стабильнее и попросту сильнее. В лучшем случае Оже-Альяссим, пожалуй, зацепит сет. При этом котировки абсолютно разгромные, поэтому придется рисковать. Пробуем комбинацию с тоталом.