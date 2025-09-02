Янник Синнер — Александр Бублик, 2 сентября: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и казахстанец Александр Бублик. В нынешнем сезоне они уже подарили несколько ярких очных матчей. Чего ждать теперь?
Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Бублик (28 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Хауме Мунар (Испания)
Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт) и в Цинциннати (хард). Всего в 2025 году одержал 34 победы при четырех поражениях.
До 2016 года представлял Россию. Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы в Халле (трава), Гштаде и Кицбюэле (оба — грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала, на Australian Open и Уимлдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 27 побед при 15 поражениях. На US Open уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2019-м. В прошлом сезоне вылетел после стартового матча.
Соперники провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте и оба противостояния на харде выиграл Синнер. На траве он одержал одну победу, Бублик — две.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,05 на его победу и 10,00 на успех американца.
Единственный очный матч спортсменов на турнире Большого шлема (последнем «Ролан Гаррос») продлился 25 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,87 на ТБ (32,5) и 1,93 на ТМ (32,5).
Бублик — как много в этом слове! Казахстанец проводит очередной яркий турнир. После двух довольно простых побед его ждал пятисетовый триллер с Полом. При этом Бублик так и не отдал ни одного гейма на своей подаче за три матча. Похоже, он вновь в тех кондициях, которые позволят доставить Синнеру проблем.
А это возможно, что доказал в прошлом матче Шаповалов. Итальянец даже проиграл первый сет, а затем выкарабкивался из кризисной ситуации во втором. В общем, безоблачным путь Синнера к защите титула уже не назовешь. Бублик точно способен побороться не хуже Шаповалова.
Резюмируя, не ждем разгрома, который лидер мирового рейтинга учинил казахстанцу на «Ролан Гаррос», и пробуем ставку на ТБ (30,5).