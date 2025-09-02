Янник Синнер — Александр Бублик, 2 сентября: прогноз на матч US Open

Бублик — как много в этом слове! Казахстанец проводит очередной яркий турнир. После двух довольно простых побед его ждал пятисетовый триллер с Полом. При этом Бублик так и не отдал ни одного гейма на своей подаче за три матча. Похоже, он вновь в тех кондициях, которые позволят доставить Синнеру проблем.

А это возможно, что доказал в прошлом матче Шаповалов. Итальянец даже проиграл первый сет, а затем выкарабкивался из кризисной ситуации во втором. В общем, безоблачным путь Синнера к защите титула уже не назовешь. Бублик точно способен побороться не хуже Шаповалова.

Резюмируя, не ждем разгрома, который лидер мирового рейтинга учинил казахстанцу на «Ролан Гаррос», и пробуем ставку на ТБ (30,5).