Янник Синнер — Александр Бублик, 2 сентября: прогноз на матч US Open

Их встречи — приятный тренд нынешнего сезона
Александр Бокулёв

В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретятся итальянец Янник Синнер и казахстанец Александр Бублик. В нынешнем сезоне они уже подарили несколько ярких очных матчей. Чего ждать теперь?

Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 18:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Янник Синнер (24 года, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Вит Коприва (Чехия) — 6:1, 6:1, 6:2
  • 2-й круг: Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2
  • 3-й круг: Денис Шаповалов (Канада, 27) — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

Александр Бублик (28 лет, 24-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:1, 6:4
  • 2-й круг: Тристан Скулкейт (Австралия) — 6:3, 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Томми Пол (США, 14) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Хауме Мунар (Испания)

Янник Синнер

Бывший бойфренд российской теннисистки Анны Калинской. Победитель 16 турниров ATP, в том числе 14 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора — два последних Australian Open, прошлый US Open и недавний Уимблдон. В нынешнем сезоне получил трехмесячную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы. После этого, помимо победы на Уимблдоне, дошел до финала в Риме, на «Ролан Гаррос» (оба — грунт) и в Цинциннати (хард). Всего в 2025 году одержал 34 победы при четырех поражениях.

Александр Бублик

До 2016 года представлял Россию. Победитель семи турниров ATP в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы в Халле (трава), Гштаде и Кицбюэле (оба — грунт). На «Ролан Гаррос» дошел до четвертьфинала, на Australian Open и Уимлдоне вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 27 побед при 15 поражениях. На US Open уже повторил свой лучший результат, ранее показанный в 2019-м. В прошлом сезоне вылетел после стартового матча.

Личные встречи

Соперники провели шесть официальных очных матчей. Единственную встречу на грунте и оба противостояния на харде выиграл Синнер. На траве он одержал одну победу, Бублик — две.

Ставки на исход

Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,05 на его победу и 10,00 на успех американца.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменов на турнире Большого шлема (последнем «Ролан Гаррос») продлился 25 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,87 на ТБ (32,5) и 1,93 на ТМ (32,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СиннераПобеда БубликаТБ (32,5)ТМ (32,5)
FONBET1,0510,001,871,93

Прогноз и ставка

Бублик — как много в этом слове! Казахстанец проводит очередной яркий турнир. После двух довольно простых побед его ждал пятисетовый триллер с Полом. При этом Бублик так и не отдал ни одного гейма на своей подаче за три матча. Похоже, он вновь в тех кондициях, которые позволят доставить Синнеру проблем.

А это возможно, что доказал в прошлом матче Шаповалов. Итальянец даже проиграл первый сет, а затем выкарабкивался из кризисной ситуации во втором. В общем, безоблачным путь Синнера к защите титула уже не назовешь. Бублик точно способен побороться не хуже Шаповалова.

Резюмируя, не ждем разгрома, который лидер мирового рейтинга учинил казахстанцу на «Ролан Гаррос», и пробуем ставку на ТБ (30,5).

