Словакия - Германия, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Для сборной Германии два поражения подряд - чрезвычайное происшествие. И оно в июне с немцами случилось. Страна ждала от своих футболистов победы на домашнем турнире Лиги наций, но вместо триумфа получила пару болезненных неудач - проигрыш в полуфинале от Португалии и в матче за третье место - от Франции. За первое полугодие 2025 года бундестим выиграла всего-навсего один матч - у Италии еще в марте. Стартовать в новом цикле команда Нагельсмана постарается как можно увереннее.

У словаков результаты в последнее время тоже оставляют желать лучшего - при том, что соперники у них были объективно слабее, чем у немцев. В последний раз парни Франческо Кальцоны побеждали еще в ноябре 2024 года - 1:0 Эстонию. Они тоже нуждаются в порции позитивных эмоций.

Немцы пропускали голы во всех пяти последних играх. Так что обмен голами в Братиславе вовсе не выглядит заведомо нереальным сценарием.