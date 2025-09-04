Словакия - Германия, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 4 сентября, стартует отборочный турнир на ЧМ-2026 по футболу в первой группе. Фаворит четверки A сборная Германии в первом туре протестирует команду Словакии. Разбираемся в выкладках беттинговых аналитиков на матч.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа A, 1-й тур
Стадион: «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Словакия
|3
|0
|8
|12-25
|Германия
|8
|0
|3
|25-12
Последние пять матчей сборной Словакии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2025
|Израиль
1:0
Словакия
Товарищеский матч
|07.06.2025
|Греция
4:1
Словакия
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Словения
1:0
Словакия
Лига наций
|20.03.2025
|Словакия
0:0
Словения
Лига наций
|19.11.2024
|Словакия
1:0
Эстония
Лига наций
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|Германия
0:2
Франция
Лига наций
|04.06.2025
|Германия
1:2
Португалия
Лига наций
|23.03.2025
|Германия
3:3
Италия
Лига наций
|20.03.2025
|Италия
1:2
Германия
Лига наций
|19.11.2024
|Венгрия
1:1
Германия
Лига наций
04.09.2025. 21:45. Словакия – Германия
04.09.2025. 21:45. Люксембург – Северная Ирландия
07.09.2025. 21:45. Люксембург – Словакия
07.09.2025. 21:45. Германия – Северная Ирландия
10.10.2025. 21:45. Северная Ирландия – Словакия
10.10.2025. 21:45. Германия – Люксембург
13.10.2025. 21:45. Северная Ирландия – Германия
13.10.2025. 21:45. Словакия – Люксембург
14.11.2025. 22:45. Люксембург – Германия
14.11.2025. 22:45. Словакия – Северная Ирландия
17.11.2025. 22:45. Северная Ирландия – Люксембург
17.11.2025. 22:45. Германия – Словакия
Для сборной Германии два поражения подряд - чрезвычайное происшествие. И оно в июне с немцами случилось. Страна ждала от своих футболистов победы на домашнем турнире Лиги наций, но вместо триумфа получила пару болезненных неудач - проигрыш в полуфинале от Португалии и в матче за третье место - от Франции. За первое полугодие 2025 года бундестим выиграла всего-навсего один матч - у Италии еще в марте. Стартовать в новом цикле команда Нагельсмана постарается как можно увереннее.
У словаков результаты в последнее время тоже оставляют желать лучшего - при том, что соперники у них были объективно слабее, чем у немцев. В последний раз парни Франческо Кальцоны побеждали еще в ноябре 2024 года - 1:0 Эстонию. Они тоже нуждаются в порции позитивных эмоций.
Немцы пропускали голы во всех пяти последних играх. Так что обмен голами в Братиславе вовсе не выглядит заведомо нереальным сценарием.
Трансляция из словацкой столицы значится в программной сетке Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Словакия: Вавро, Яворчек (оба - травмы)
Германия: нет
0:2 - самый вероятный исход матча, с точки зрения экспертов. На рынке точного счета Winline он котируется за 6.20.
Коэффициент 1.68 на тотал больше 2.5 можно расценивать как предвестник результативной игры.
В тренерском вопросе у обеих команд стабильность: итальянец Франческо Кальцона уже три года возглавляет сборную Словакии. Юлиан Нагельсман с сентября 2023-го рулит «бундесмашиной».