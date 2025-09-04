Ведомости
Словакия - Германия, 4 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

«Бундесмашина» наконец-то наберет ход?
Валентин Васильев

В четверг, 4 сентября, стартует отборочный турнир на ЧМ-2026 по футболу в первой группе. Фаворит четверки A сборная Германии в первом туре протестирует команду Словакии. Разбираемся в выкладках беттинговых аналитиков на матч.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Словакия

Место в рейтинге ФИФА: 52

04.09.2025, Чт

21:45 МСК

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 9

П1 - 7.00

Х - 4.70

П2 - 1.44

Турнир:  квалификация ЧМ-2026, группа A, 1-й тур

Стадион: «Тегельне Поле»  (Братислава, Словакия)

Судьи: еще не определены

История матчей:

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Словакия30812-25
Германия80325-12

Последние пять матчей сборной Словакии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2025Израиль

1:0

Словакия

Товарищеский матч

07.06.2025Греция

4:1

Словакия

Товарищеский матч

23.03.2025Словения

1:0

Словакия

Лига наций

20.03.2025Словакия

0:0

Словения

Лига наций

19.11.2024Словакия

1:0

Эстония

Лига наций

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025Германия

0:2

Франция

Лига наций

04.06.2025Германия

1:2

Португалия

Лига наций

23.03.2025Германия

3:3

Италия

Лига наций

20.03.2025Италия

1:2

Германия

Лига наций

19.11.2024Венгрия

1:1

Германия

Лига наций

Расписание матчей

Свернуть

04.09.2025.   21:45. Словакия – Германия
04.09.2025.   21:45. Люксембург – Северная Ирландия
07.09.2025.   21:45. Люксембург – Словакия
07.09.2025.   21:45. Германия – Северная Ирландия
10.10.2025.   21:45. Северная Ирландия – Словакия
10.10.2025.   21:45. Германия – Люксембург
13.10.2025.   21:45. Северная Ирландия – Германия
13.10.2025.   21:45. Словакия – Люксембург
14.11.2025.   22:45. Люксембург – Германия
14.11.2025.   22:45. Словакия – Северная Ирландия
17.11.2025.   22:45. Северная Ирландия – Люксембург
17.11.2025.   22:45. Германия – Словакия

Прогноз на матч

Свернуть

Для сборной Германии два поражения подряд - чрезвычайное происшествие. И оно в июне с немцами случилось. Страна ждала от своих футболистов победы на домашнем турнире Лиги наций, но вместо триумфа получила пару болезненных неудач - проигрыш  в полуфинале от Португалии и в матче за третье место - от Франции. За первое полугодие 2025 года бундестим выиграла всего-навсего один матч - у Италии еще в марте. Стартовать в новом цикле команда Нагельсмана постарается как можно увереннее. 

У словаков результаты в последнее время тоже оставляют желать лучшего - при том, что соперники у них были объективно слабее, чем у немцев. В последний раз парни Франческо Кальцоны побеждали еще в ноябре 2024 года - 1:0 Эстонию. Они тоже нуждаются в порции позитивных эмоций. 

Немцы пропускали голы во всех пяти последних играх. Так что обмен голами в Братиславе вовсе не выглядит заведомо нереальным сценарием. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Трансляция из словацкой столицы значится в программной сетке Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

Словакия: Вавро, Яворчек (оба - травмы)

Германия: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline обещает семикратный выигрыш при удачной ставке на Словакию.  Ничья в конторе котируется за 3.40, победа немцев - за 1.44.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч Словакия - Германия?

0:2 - самый вероятный исход матча, с точки зрения экспертов. На рынке точного счета Winline он котируется за 6.20.

Матч Словакия - Германия будет результативным?

Коэффициент 1.68 на тотал больше 2.5 можно расценивать как предвестник результативной игры. 

Кто тренирует сборные Словакии и Германии?

В тренерском вопросе у обеих команд стабильность: итальянец Франческо Кальцона уже три года возглавляет сборную Словакии. Юлиан Нагельсман с сентября 2023-го рулит «бундесмашиной».

