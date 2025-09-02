Арина Соболенко — Кристина Букша, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Букша довольно неожиданно уже выдала прорывной для себя турнир. Впервые она дошла до четвертого круга мэйджора в одиночном разряде. И нельзя сказать, что дело в провалах соперниц и стечении обстоятельств. Испанка действительно выжимает из себя максимум и цепляется за кажды шанс. Да и характер успела проявить, одержав волевую победу над сеяной Мертенс.

Полагаем, на кураже Букша вполне способна избежать разгрома в матче с Соболенко. Хотя даже сет испанка вряд ли заберет. При этом симптоматично, что белоруска на нынешнем турнире не отдала ни сета, но в каждом матче испытывала сложности в одной из партий, выходя на 13-й выигранный гейм.

Резюмируя, видим основания воспользоваться разгромными коэффициентами и обратить внимание на плюсовую фору по геймам через Букшу или тотал.