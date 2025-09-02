Ведомости
Арина Соболенко — Кристина Букша, 1 сентября: прогноз на матч US Open

Действующая чемпионка из Беларуси против испанской сенсации
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису 2025 года встретится с испанкой Кристиной Букшей. Сумеет ли белоруска без проблем пробиться в четвертьфинал?

Дата / Время: 01.09.2025, не ранее 00:10 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Луи Армстронга (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Арина Соболенко (27 лет, 1-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1
  • 2-й круг: Полина Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 3-й круг: Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6 (7:2)

Кристина Букша (27 лет, 95-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Клэр Лю (США) — 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Александра Эала (Филиппины) — 6:4, 6:3
  • 3-й круг: Элизе Мертенс (Бельгия, 19) — 3:6, 7:5, 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия)

Арина Соболенко

Победительница 20 турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе трех мэйджоров — Australian Open 2023 и 2024 годов, а также US Open 2024 года. На харде взяла 17 титулов. В нынешнем сезоне на этом покрытии была сильнейшей в Брисбене и Майами, также выиграла трофей на грунте в Мадриде. На Australian Open, «Ролан Гаррос», в Индиан-Уэллсе (хард) и Штутгарте (грунт) дошла до финала, на Уимблдоне — до полуфинала. Всего в 2025 году одержала 53 победы при десяти поражениях.

Кристина Букша

Не брала титулов на уровне WTA в одиночном разряде и не поднималась выше 56-й позиции в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне не доходила до высоких стадиях на соревнованиях. На Australian Open, как и на ряде других турниров, вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом, на Уимблдоне — в третьем.  Всего в 2025 году одержала 27 побед при 25 поражениях. На US Open уже показала свой лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге.

Личные встречи

Спортсменки ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают белоруску явной фавориткой. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,05 на её победу и 10,00 на успех испанки.

Ставки на тоталы

Букмекеры ждут, что матч продлится не более двух десятков геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 1,73 на ТБ (17,5) и 2,10 на ТМ (17,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СоболенкоПобеда БукшиТБ (17,5)ТМ (17,5)
FONBET1,0510,001,732,10

Прогноз и ставка

Букша довольно неожиданно уже выдала прорывной для себя турнир. Впервые она дошла до четвертого круга мэйджора в одиночном разряде. И нельзя сказать, что дело в провалах соперниц и стечении обстоятельств. Испанка действительно выжимает из себя максимум и цепляется за кажды шанс. Да и характер успела проявить, одержав волевую победу над сеяной Мертенс.

Полагаем, на кураже Букша вполне способна избежать разгрома в матче с Соболенко. Хотя даже сет испанка вряд ли заберет. При этом симптоматично, что белоруска на нынешнем турнире не отдала ни сета, но в каждом матче испытывала сложности в одной из партий, выходя на 13-й выигранный гейм. 

Резюмируя, видим основания воспользоваться разгромными коэффициентами и обратить внимание на плюсовую фору по геймам через Букшу или тотал. 

