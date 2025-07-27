Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 июля 6:32ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Сокол - Чайка, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Комбаров мощно дебютировал в «лучшей лиге мира»
Валентин Васильев

Саратовский «Сокол» по спортивному принципу выбыл из «лучшей лиги мира» по итогам сезона-2024/25, но благодаря краху «Химок» в РПЛ и последовавшим за этим реорганизациям избежал вылета. Во втором туре нового сезона команду Младена Кашчелана ожидает встреча с «Чайкой». Попробуем предугадать, чего ждать от субботней игры, исходя из актуальной формы команд и расчетов аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сокол» (Саратов)

26.07.2025, Сб

18:00 МСК

«Чайка» (Песчанокопское)

П1 - 2.00

Х - 3.30

П2 - 4.05

Турнир: Лига PARI, 1-й тур

Стадион: «Локомотив» (Саратов)

Главный судья: Лапатухин (Москва)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сокол»1102-1
«Чайка»0111-2

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

29.06.2025«Енисей»

1:1

«Сокол»

Товарищеский матч

24.05.2025«Сокол»

1:0

«Чайка»

Первая лига

18.05.2025«Шинник»

0:4

«Сокол»

Первая лига

10.05.2025«Енисей»

2:1

«Сокол»

Первая лига

Последние пять матчей «Чайки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Енисей»

0:3

«Чайка»

Лига PARI

24.05.2025«Сокол»

1:0

«Чайка»

Первая лига

17.05.2025«Чайка»

1:0

«Ротор»

Первая лига

11.05.2025«Тюмень»

1:1

«Чайка»

Первая лига

03.05.2025«Чайка»

0:3

«Алания»

Первая лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура во главе таблицы два клуба с названием на букву «Ч». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

Свернуть

В первом туре «Нефтехимик» с «Соколом» выдали довольно-таки скучную игру с тремя попаданиями в створ ворот на двоих. Итоговой ничьей, естественно, в большей степени довольны остались довольны гости. Очко на выезде - хороший результат для 16-й команды прошлого сезона.

Старт же «Чайки» в первенстве превзошел самые смелые ожидания. О будущем клуба в межсезонье ходили разные слухи, вплоть до самых мрачных. Но команда не только сохранилась, но и круто начала новый розыгрыш. Крупная победа южан в Красноярске 3:0 - одна из главных сенсаций первого тура. При всем обилии экс-спартаковцев в составе больше всех в матче преуспел воспитанник донецкого «Шахтера» Станислав Библик. В активе 23-летнего нападающего дубль. Еще один гол «Енисею» добавил 17-летний выпускник академии «Спартака» Пополитов.

После такого феерического начала сезона повышенное внимание «Чайке» гарантировано. Но молодости свойственны перепады в настроении и игре. В этом конкретном матче перспективным кажется комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Официальные ресурсы «Матч ТВ» и БК PARI бесплатно покажут игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Сокол»: нет

«Чайка»: Ужгин (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу саратовского клуба. На успех гостей коэффициент в два раза выше (4.05). Ничья идет в конторе за 3.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer522 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer522 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer157 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё