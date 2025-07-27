Сокол - Чайка, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Саратовский «Сокол» по спортивному принципу выбыл из «лучшей лиги мира» по итогам сезона-2024/25, но благодаря краху «Химок» в РПЛ и последовавшим за этим реорганизациям избежал вылета. Во втором туре нового сезона команду Младена Кашчелана ожидает встреча с «Чайкой». Попробуем предугадать, чего ждать от субботней игры, исходя из актуальной формы команд и расчетов аналитиков.
Турнир: Лига PARI, 1-й тур
Стадион: «Локомотив» (Саратов)
Главный судья: Лапатухин (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|1
|1
|0
|2-1
|«Чайка»
|0
|1
|1
|1-2
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Енисей»
1:1
«Сокол»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Сокол»
1:0
«Чайка»
Первая лига
|18.05.2025
|«Шинник»
0:4
«Сокол»
Первая лига
|10.05.2025
|«Енисей»
2:1
«Сокол»
Первая лига
Последние пять матчей «Чайки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Сокол»
1:0
«Чайка»
Первая лига
|17.05.2025
|«Чайка»
1:0
«Ротор»
Первая лига
|11.05.2025
|«Тюмень»
1:1
«Чайка»
Первая лига
|03.05.2025
|«Чайка»
0:3
«Алания»
Первая лига
После первого тура во главе таблицы два клуба с названием на букву «Ч».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
В первом туре «Нефтехимик» с «Соколом» выдали довольно-таки скучную игру с тремя попаданиями в створ ворот на двоих. Итоговой ничьей, естественно, в большей степени довольны остались довольны гости. Очко на выезде - хороший результат для 16-й команды прошлого сезона.
Старт же «Чайки» в первенстве превзошел самые смелые ожидания. О будущем клуба в межсезонье ходили разные слухи, вплоть до самых мрачных. Но команда не только сохранилась, но и круто начала новый розыгрыш. Крупная победа южан в Красноярске 3:0 - одна из главных сенсаций первого тура. При всем обилии экс-спартаковцев в составе больше всех в матче преуспел воспитанник донецкого «Шахтера» Станислав Библик. В активе 23-летнего нападающего дубль. Еще один гол «Енисею» добавил 17-летний выпускник академии «Спартака» Пополитов.
После такого феерического начала сезона повышенное внимание «Чайке» гарантировано. Но молодости свойственны перепады в настроении и игре. В этом конкретном матче перспективным кажется комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Официальные ресурсы «Матч ТВ» и БК PARI бесплатно покажут игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Чайка»: Ужгин (травма)
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу саратовского клуба. На успех гостей коэффициент в два раза выше (4.05). Ничья идет в конторе за 3.30.
Получить до 25 000 рублей от PARI