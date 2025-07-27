Сокол - Чайка, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В первом туре «Нефтехимик» с «Соколом» выдали довольно-таки скучную игру с тремя попаданиями в створ ворот на двоих. Итоговой ничьей, естественно, в большей степени довольны остались довольны гости. Очко на выезде - хороший результат для 16-й команды прошлого сезона.

Старт же «Чайки» в первенстве превзошел самые смелые ожидания. О будущем клуба в межсезонье ходили разные слухи, вплоть до самых мрачных. Но команда не только сохранилась, но и круто начала новый розыгрыш. Крупная победа южан в Красноярске 3:0 - одна из главных сенсаций первого тура. При всем обилии экс-спартаковцев в составе больше всех в матче преуспел воспитанник донецкого «Шахтера» Станислав Библик. В активе 23-летнего нападающего дубль. Еще один гол «Енисею» добавил 17-летний выпускник академии «Спартака» Пополитов.

После такого феерического начала сезона повышенное внимание «Чайке» гарантировано. Но молодости свойственны перепады в настроении и игре. В этом конкретном матче перспективным кажется комбо из 1Х и тотал меньше 2.5.