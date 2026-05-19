Спартак - Краснодар, 24 мая: где смотреть суперфинал Кубка России, прогноз, составы

Весной 2025 года «Краснодар» наконец-то добыл первый чемпионский трофей, но из реально значимых эта чаша остается единственной в клубном музее. Кубковый турнир «быкам» еще не покорялся. До сих пор черно-зеленые дважды достигали финала - и оба проиграли в серии пенальти: в 2014 году - «Ростову», в 2023-м - ЦСКА. В это воскресенье южане предпримут третью попытку завладеть недостающей наградой.

У «Спартака» достижения в кубковом состязании значительно богаче: четыре победы, последняя из которых случилась относительно недавно - в 2022 году (победа над столичным «Динамо» в финале).

Месяц назад команды соперничали на территории красно-белых, и тогда краснодарцы одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Сперцяна и Жубала. Но нужно учитывать, что в чемпионате степень мотивации у сторон была разной: если гости рвались за вторым чемпионским титулом, то хозяева вели борьбу только за бронзу. Сейчас обе команды будут предельно собраны и сконцентрированы.

Пять последних столкновений клубов неизменно выходили результативными (от трех до пяти голов на пару). Ждем чего-то подобного и на главной арене России.

