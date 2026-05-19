Спартак - Краснодар, 24 мая: где смотреть суперфинал Кубка России, прогноз, составы

Обновлено:
Суперфутбол на главной арене страны!
Валентин Васильев
В воскресенье, 24 мая, определится победитель самого массового из профессиональных турниров страны - Кубка России по футболу. За хрустальную чашу сразятся «Спартак» с «Краснодаром». Рассмотрим шансы сторон на триумф в «Лужниках», исходя из истории взаимоотношений клубов, их актуальной формы и расчетов трейдеров крупнейших букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

24.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 2.65

Х - 3.50

П2 - 2.60

Турнир: Кубок России по футболу, суперфинал

Стадион: «Лужники» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»2221474-55
«Краснодар»1422255-74

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Динамо» Махачкала

0:0

«Спартак»

РПЛ

11.05.2026«Спартак»

2:1

«Рубин»

РПЛ

06.05.2026«Спартак»

1:0

ЦСКА

Кубок России

01.05.2026«Крылья Советов»

2:1

«Спартак»

РПЛ

26.04.2026«Пари НН»

1:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Краснодар»

3:0

«Оренбург»

РПЛ

11.05.2026«Динамо» Москва

2:1

«Краснодар»

РПЛ

07.05.2025«Краснодар»

0:0, пен. 6:5

«Динамо» Москва

Кубок России

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Прогноз на матч

Весной 2025 года «Краснодар» наконец-то добыл первый чемпионский трофей,  но из реально значимых эта чаша остается единственной в клубном музее. Кубковый турнир «быкам» еще не покорялся. До сих пор черно-зеленые дважды достигали финала - и оба проиграли в серии пенальти: в 2014 году - «Ростову», в 2023-м - ЦСКА. В это воскресенье южане предпримут третью попытку завладеть недостающей наградой.

У «Спартака» достижения в кубковом состязании значительно богаче: четыре победы, последняя из которых случилась относительно недавно - в 2022 году (победа над столичным «Динамо» в финале).

Месяц назад команды соперничали на территории красно-белых, и тогда краснодарцы одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Сперцяна и Жубала. Но нужно учитывать, что в чемпионате степень мотивации у сторон была разной: если гости рвались за вторым чемпионским титулом, то хозяева вели борьбу только за бронзу. Сейчас обе команды будут предельно собраны и сконцентрированы.

Пять последних столкновений клубов неизменно выходили результативными (от трех до пяти голов на пару). Ждем чего-то подобного и на главной арене России. 

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5.

Трансляции

Прямая трансляция суперфинала запланирована на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Бабич (травма)

«Краснодар»: Са, Мукаилов, Стежко, (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Краснодар»:

Позиция«Спартак»«Краснодар»Позиция
Вратарь98. Максименко1. АгкацевВратарь
Защитник97. Денисов20. ГонсалесЗащитник
Защитник3. Ву4. КостаЗащитник
Защитник4. Джику5. ЖубалЗащитник
Защитник47. Зобнин15. ОласаЗащитник
Защитник83. Фернандеш6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник68. Литвинов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник5. Барко88. КривцовПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос11. БатчиПолузащитник
Нападающий9. Угальде9. КордобаНападающий
Главный тренерХуан Карлос КарседоМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы основного времени: 2.65 на победу номинальных хозяев поля и 2.60 - на вице-чемпиона России. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.50.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» - «Краснодар»?

Эксперты находят шансы сторон на победу равными. Котировки на выигрыш трофея тоже предельно близки: «Спартак» - 1.92, «Краснодар» - 1.90.

Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта».

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Краснодар»?

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 1:1. Ставки на этот вариант «БЕТСИТИ» принимает по котировке 6.40.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Краснодар»?

Федеральный «Матч ТВ»  покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Краснодар»?

Билеты на матч можно приобрести на сайте официального билетного партнера РФС – «Яндекс Афиша». Обратите внимание: на суперфинал распространяется действие Паспорта болельщика.

