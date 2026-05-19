Спартак - Краснодар, 24 мая: где смотреть суперфинал Кубка России, прогноз, составы

В воскресенье, 24 мая, определится победитель самого массового из профессиональных турниров страны - Кубка России по футболу. За хрустальную чашу сразятся «Спартак» с «Краснодаром». Рассмотрим шансы сторон на триумф в «Лужниках», исходя из истории взаимоотношений клубов, их актуальной формы и расчетов трейдеров крупнейших букмекерских компаний.
Турнир: Кубок России по футболу, суперфинал
Стадион: «Лужники» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|22
|2
|14
|74-55
|«Краснодар»
|14
|2
|22
|55-74
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Спартак»
РПЛ
|11.05.2026
|«Спартак»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|06.05.2026
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
Кубок России
|01.05.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.04.2026
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Краснодар»
3:0
«Оренбург»
РПЛ
|11.05.2026
|«Динамо» Москва
2:1
«Краснодар»
РПЛ
|07.05.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 6:5
«Динамо» Москва
Кубок России
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Весной 2025 года «Краснодар» наконец-то добыл первый чемпионский трофей, но из реально значимых эта чаша остается единственной в клубном музее. Кубковый турнир «быкам» еще не покорялся. До сих пор черно-зеленые дважды достигали финала - и оба проиграли в серии пенальти: в 2014 году - «Ростову», в 2023-м - ЦСКА. В это воскресенье южане предпримут третью попытку завладеть недостающей наградой.
У «Спартака» достижения в кубковом состязании значительно богаче: четыре победы, последняя из которых случилась относительно недавно - в 2022 году (победа над столичным «Динамо» в финале).
Месяц назад команды соперничали на территории красно-белых, и тогда краснодарцы одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам Сперцяна и Жубала. Но нужно учитывать, что в чемпионате степень мотивации у сторон была разной: если гости рвались за вторым чемпионским титулом, то хозяева вели борьбу только за бронзу. Сейчас обе команды будут предельно собраны и сконцентрированы.
Пять последних столкновений клубов неизменно выходили результативными (от трех до пяти голов на пару). Ждем чего-то подобного и на главной арене России.
«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5.
Прямая трансляция суперфинала запланирована на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
«Краснодар»: Са, Мукаилов, Стежко, (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|4. Джику
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|47. Зобнин
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|83. Фернандеш
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карлос Карседо
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил высокие коэффициенты на все базовые исходы основного времени: 2.65 на победу номинальных хозяев поля и 2.60 - на вице-чемпиона России. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.50.
Эксперты находят шансы сторон на победу равными. Котировки на выигрыш трофея тоже предельно близки: «Спартак» - 1.92, «Краснодар» - 1.90.
По мнению аналитиков, наиболее вероятный счет в матче - 1:1. Ставки на этот вариант «БЕТСИТИ» принимает по котировке 6.40.
Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на матч можно приобрести на сайте официального билетного партнера РФС – «Яндекс Афиша». Обратите внимание: на суперфинал распространяется действие Паспорта болельщика.