Спартак — Локомотив, 6 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, билеты, составы, прогноз

Партнерский проект
Одна из четвертьфинальных пар Пути РПЛ в FONBET Кубке России получилась сугубо московской. В четверг, 6 ноября, «Спартак» с «Локомотивом» в первый раз столкнутся на этой стадии. Прикинем шансы сторон, ориентируясь на актуальные тренды и расчеты трейдеров букмекерских компаний.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|98
|39
|43
|344-210
|«Локомотив»
|43
|39
|98
|210-344
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|21.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:3
«Спартак»
Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|26.10.2025
|«Акрон»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|18.10.2025
|«Локомотив»
3:0
ЦСКА
РПЛ
|04.10.2025
|«Динамо»
3:5
«Локомотив»
РПЛ
Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи
05.11.2025, 16:00. «Оренбург» – «Краснодар» - 1 : 3
05.11.2025, 18:15. «Динамо» Мх – ЦСКА - 1 : 0
05.11.2025, 20:30. «Зенит» – «Динамо» М - 1 : 3
06.11.2025, 19:30. «Спартак» – «Локомотив»
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург»
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак»
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит»
Путь регионов. 1/4 финала
25.11.2025, 20:30. «Арсенал» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Деян Станкович продолжает экспериментировать с составом и игровой схемой, а его команда никак не обретет стабильность. Последнюю убедительную победу красно-белые одержали еще в конце сентября - 3:0 над нижегородским аутсайдером РПЛ. В октябре они уступили ЦСКА в дерби и разделили очки дома с «Ростовом», а ноябрь открыли поражением в Краснодаре от одноименного клуба. Шестое место в таблице чемпионата - благодатная почва для спекуляций на тему тренерской отставки. Впрочем, они витают вокруг столичного клуба всю осень. Понятно, что спокойствию внутри коллектива эти слухи никак не способствуют.
«Локомотив» на фоне земляков выглядит просто образцом постоянства. Команда Галактионова только в 14-м туре чемпионата лишилась нуля в графе «поражения». А относительно низкое - пятое - место в таблице РПЛ скорее обусловило обилие ничьих. В этом плане красно-зеленые тоже демонстрируют стабильность.
Из актуальных трендов спартаковцев выделим два: восемь из 10 последних матчей у них были «верховыми» и столько же - с обменом голами. А поскольку первая игра плей-офф предполагает чуть большую свободу помыслов и действий, чем ответная, можно спрогнозировать открытый футбол в Тушино. Полагаем, что на ноль сыграть не смогут ни одни, ни другие.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 «БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
В прямом эфире игру в Москве покажут общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также титульный букмекер Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно на сайте телеканала
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|2. Рябчук
|2. Рамирес
|Защитник
|Защитник
|88. Гузиев
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|59. Погостнов
|Защитник
|Защитник
|14. Самошников
|45. Сильянов
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Зобнин
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|8. Сарвели
|Нападающий
|Нападающий
|11. Гарсия
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
FONBET удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Спартака» в основное время. Предложения партнера РФС на два других основных исхода игры выглядят еще более привлекательно: 3.60 - на ничью и 3.95 - на викторию железнодорожников.
💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение хозяевам поля.
Нет, в плей-офф Пути РПЛ она возможна только в ответных матчах.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Спартак» - «Локомотив» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартака». Минимальная стоимость составляет 900 рублей.
Нет, на Кубок России действие паспорта болельщика не распространяется.