Спартак — Локомотив, 6 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, билеты, составы, прогноз

Деян Станкович продолжает экспериментировать с составом и игровой схемой, а его команда никак не обретет стабильность. Последнюю убедительную победу красно-белые одержали еще в конце сентября - 3:0 над нижегородским аутсайдером РПЛ. В октябре они уступили ЦСКА в дерби и разделили очки дома с «Ростовом», а ноябрь открыли поражением в Краснодаре от одноименного клуба. Шестое место в таблице чемпионата - благодатная почва для спекуляций на тему тренерской отставки. Впрочем, они витают вокруг столичного клуба всю осень. Понятно, что спокойствию внутри коллектива эти слухи никак не способствуют.

«Локомотив» на фоне земляков выглядит просто образцом постоянства. Команда Галактионова только в 14-м туре чемпионата лишилась нуля в графе «поражения». А относительно низкое - пятое - место в таблице РПЛ скорее обусловило обилие ничьих. В этом плане красно-зеленые тоже демонстрируют стабильность.

Из актуальных трендов спартаковцев выделим два: восемь из 10 последних матчей у них были «верховыми» и столько же - с обменом голами. А поскольку первая игра плей-офф предполагает чуть большую свободу помыслов и действий, чем ответная, можно спрогнозировать открытый футбол в Тушино. Полагаем, что на ноль сыграть не смогут ни одни, ни другие.