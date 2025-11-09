Ведомости
6 ноября 6:49ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Спартак — Локомотив, 6 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, билеты, составы, прогноз

Дерби обещает быть зажигательным
Валентин Васильев

Одна из четвертьфинальных пар Пути РПЛ в  FONBET Кубке России получилась сугубо московской. В четверг, 6 ноября, «Спартак» с «Локомотивом» в первый раз столкнутся на этой стадии. Прикинем шансы сторон, ориентируясь на актуальные тренды и расчеты трейдеров букмекерских компаний. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

06.11.2025, Чт

169:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.00

Х - 3.60

П2 - 3.95

Турнир: FONBET Кубок России  по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»983943344-210
«Локомотив»433998210-344

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак»

РПЛ

25.10.2025«Спартак»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

21.10.2025«Динамо» Махачкала

1:3

«Спартак»

Кубок России

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

26.10.2025«Акрон»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

18.10.2025«Локомотив»

3:0

ЦСКА

РПЛ

04.10.2025«Динамо»

3:5

«Локомотив»

РПЛ

Результаты и календарь матчей

Путь РПЛ. 1/4 финала. Первые матчи
05.11.2025, 16:00. «Оренбург» – «Краснодар» - 1 : 3  
05.11.2025, 18:15. «Динамо»  Мх – ЦСКА - 1 : 0  
05.11.2025, 20:30. «Зенит» – «Динамо» М - 1 : 3  
06.11.2025, 19:30. «Спартак» – «Локомотив»

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург»  
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак»
27.11.2025, 20:30. «Динамо»  М – «Зенит»

Путь регионов. 1/4 финала

25.11.2025, 20:30. «Арсенал» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  

Прогноз на матч

Деян Станкович продолжает экспериментировать с составом и игровой схемой, а его команда никак не обретет стабильность. Последнюю убедительную победу красно-белые одержали еще в конце сентября - 3:0 над нижегородским аутсайдером РПЛ. В октябре они уступили ЦСКА в дерби и разделили очки дома с «Ростовом», а ноябрь открыли поражением в Краснодаре от одноименного клуба. Шестое место в таблице чемпионата - благодатная почва для спекуляций на тему тренерской отставки. Впрочем, они витают вокруг столичного клуба всю осень. Понятно, что спокойствию внутри коллектива эти слухи никак не способствуют.

«Локомотив» на фоне земляков выглядит просто образцом постоянства. Команда Галактионова только в 14-м туре чемпионата лишилась нуля в графе «поражения». А относительно низкое - пятое - место в таблице РПЛ скорее обусловило обилие ничьих. В этом плане красно-зеленые тоже демонстрируют стабильность.

Из актуальных трендов спартаковцев выделим два: восемь из 10 последних матчей у них были «верховыми» и столько же - с обменом голами. А поскольку первая игра плей-офф предполагает чуть большую свободу помыслов и действий, чем ответная, можно спрогнозировать открытый футбол в Тушино. Полагаем, что на ноль сыграть не смогут ни одни, ни другие.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

В прямом эфире игру в Москве покажут общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также титульный букмекер Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно на сайте телеканала
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Бабич (травма)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Локомотив»:

Позиция«Спартак»«Локомотив»Позиция
Вратарь1. Помазун 22. ЛантратовВратарь
Защитник2. Рябчук 2. РамиресЗащитник
Защитник88. Гузиев23. МонтесЗащитник
Защитник3. Ву59. ПогостновЗащитник
Защитник14. Самошников45. Сильянов Полузащитник
Полузащитник47. Зобнин94. ТимофеевПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник35. Мартинс7. БакаевПолузащитник
Полузащитник83. Фернандеш 83. БатраковПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос8. СарвелиНападающий
Нападающий11. Гарсия27. КомличенкоНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Спартака» в основное время. Предложения партнера РФС на два других основных исхода игры выглядят еще более привлекательно: 3.60 - на ничью и 3.95 - на викторию железнодорожников.

💰 Получить фрибет 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» - «Локомотив»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение хозяевам поля.

Будет ли серия пенальти?

Нет, в плей-офф Пути РПЛ она возможна только в ответных матчах. 

Где бесплатно смотреть матч «Спартак» - «Локомотив»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Спартак» - «Локомотив» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Лукойл Арена» или онлайн - на официальном сайте «Спартака». Минимальная стоимость составляет 900 рублей. 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, на Кубок России действие паспорта болельщика не распространяется.

