Спартак — Оренбург, 25 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На этой неделе «Спартак» продемонстрировал высокую эффективность в нападении – красно-белые добыли уверенную победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в гостях, нанеся восемь ударов в створ. Однако при этом спартаковцы по-прежнему не могут наладить игру в обороне. В предстоящем матче проблемы могут обостриться в связи с отсутствием основного защитника Срджана Бабича и получившего красную карточку Александра Джику.

«Оренбург» после назначения Ахметзянова начал работать над целостностью своей игры. Вынесем за скобки прошедший кубковый матч с «Зенитом» (0:6), когда «газовики» с первых минут остались в меньшинстве с полурезервным составом. Несмотря на ротацию, команде удалось создать несколько опасных моментов у ворот сине-бело-голубых.

«Спартак» выиграл последние четыре матча против «Оренбурга» на своем поле. Считаем, что красно-белые вновь добьются положительного результата, однако гости способны как минимум один раз поразить чужие ворота. Нестабильная линия защиты и травма Бабича должны о себе знать. Наш прогноз – обе забьют.