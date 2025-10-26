Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 октября 17:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак — Оренбург, 25 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Красно-белые продолжают погоню за лидерами таблицы
Руслан Ипполитов

В субботу, 25 октября, матч «Спартака» и «Оренбурга» откроет программу 13-го тура чемпионата России. Команда Деяна Станковича после поражения в дерби от ЦСКА (2:3) быстро пришла в себя и снова начала набирать очки в национальном первенстве. Испытают ли проблемы красно-белые против «Оренбурга» в родных стенах?

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

25.10.2025, Сб

14:00 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.37

Х - 5,90

П2 - 7.90

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 13-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)

Главный судья: Рафаэль Шафеев

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»82524-18
«Оренбург»52818-24

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.10.2025«Динамо» Махачкала

1:3

«Спартак»

Кубок России

18.10.2025«Спартак»

1:1

«Ростов»

РПЛ

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

01.10.2025«Пари НН»

1:2

«Спартак»

Кубок России

28.09.2025«Спартак»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.10.2025«Зенит»

6:0

«Оренбург»

Кубок России

18.10.2025«Крылья Советов» 

1:1

«Оренбург»

РПЛ

05.10.2025«Оренбург»

0:1

«Ростов»

РПЛ

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург»

Кубок России

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака» и «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Спартак»

2:0

«Оренбург»

РПЛ

21.07.2024«Оренбург» 

2:0

«Спартак»

РПЛ

25.05.2024«Оренбург»

0:0

«Спартак»

РПЛ

14.03.2024«Спартак»

3:1

«Оренбург»

Кубок России

29.11.2023«Оренбург» 

1:0

«Спартак»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом встречи красно-белые располагаются на шестой строчке таблицы РПЛ. «Оренбург» идет в зоне переходных матчей.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив1275029-1626
2. Краснодар1282224-726
3. ЦСКА1273222-1324
4. Зенит1265124-1023
5. Балтика1265118-623
6. Спартак1254320-1819
7. Рубин1253415-1818
8. Динамо Москва1244420-1916
9. Ахмат1244416-1516
10. Ростов1235410-1314
11. Крылья Советов1234517-2213
12. Акрон1225514-1811
13. Динамо Махачкала122465-1510
14. Оренбург1215614-238
15. Пари НН1220109-236
16. Сочи121297-285

Прогноз на матч

Свернуть

На этой неделе «Спартак» продемонстрировал высокую эффективность в нападении – красно-белые добыли уверенную победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в гостях, нанеся восемь ударов в створ. Однако при этом спартаковцы по-прежнему не могут наладить игру в обороне. В предстоящем матче проблемы могут обостриться в связи с отсутствием основного защитника Срджана Бабича и получившего красную карточку Александра Джику.

«Оренбург» после назначения Ахметзянова начал работать над целостностью своей игры. Вынесем за скобки прошедший кубковый матч с «Зенитом» (0:6), когда «газовики» с первых минут остались в меньшинстве с полурезервным составом. Несмотря на ротацию, команде удалось создать несколько опасных моментов у ворот сине-бело-голубых.

«Спартак» выиграл последние четыре матча против «Оренбурга» на своем поле. Считаем, что красно-белые вновь добьются положительного результата, однако гости способны как минимум один раз поразить чужие ворота. Нестабильная линия защиты и травма Бабича должны о себе знать. Наш прогноз – обе забьют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Бабич (травма), Джику (дисквалификация) 

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:

Позиция«Спартак»«Оренбург»Позиция
Вратарь98. Максименко1. ОвсянниковВратарь
Защитник97. Денисов26. ТсеновЗащитник
Защитник68. Литвинов4. ХотулевЗащитник
Защитник6. Бабич44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник27. Дмитриев18. МуфиЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш57. БолотовПолузащитник
Полузащитник 5. Барко37. Ду КейросПолузащитник 
Полузащитник18. Умяров20. РыбчинскийПолузащитник
Полузащитник7. Солари16. ТомпсонПолузащитник
Нападающий10. Маркиньос9. СавельевНападающий
Нападающий9. Угальде19. ЖезусНападающий
Главный тренерДеян СтанковичИльдар АхметзяновГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БЕТСИТИ считают «Спартак» явным фаворитом противостояния, предложив за их победу коэффициент 1.37. Ничья оценивается с вероятностью 5.90. Итоговый успех «Оренбурга» трейдеры дают за 7.90.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится  матч «Спартак» - «Оренбург»?

Самый низкий коэффициент на точный счет - 8.30 - трейдеры установили на победу красно-белых со счетом 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Оренбург»?

Бесплатно игру покажет беттинговый партнер РПЛ и столичного клуба.

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Оренбург»?

Билеты на игру реализуются на официальном сайте столичного клуба

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer97 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer431 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer52 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer431 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer66 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё