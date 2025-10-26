Спартак — Оренбург, 25 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В субботу, 25 октября, матч «Спартака» и «Оренбурга» откроет программу 13-го тура чемпионата России. Команда Деяна Станковича после поражения в дерби от ЦСКА (2:3) быстро пришла в себя и снова начала набирать очки в национальном первенстве. Испытают ли проблемы красно-белые против «Оренбурга» в родных стенах?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 13-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)
Главный судья: Рафаэль Шафеев
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|8
|2
|5
|24-18
|«Оренбург»
|5
|2
|8
|18-24
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:3
«Спартак»
Кубок России
|18.10.2025
|«Спартак»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|01.10.2025
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
Кубок России
|28.09.2025
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.10.2025
|«Зенит»
6:0
«Оренбург»
Кубок России
|18.10.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|05.10.2025
|«Оренбург»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака» и «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
|21.07.2024
|«Оренбург»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|25.05.2024
|«Оренбург»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|14.03.2024
|«Спартак»
3:1
«Оренбург»
Кубок России
|29.11.2023
|«Оренбург»
1:0
«Спартак»
Кубок России
Перед началом встречи красно-белые располагаются на шестой строчке таблицы РПЛ. «Оренбург» идет в зоне переходных матчей.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|12
|7
|5
|0
|29-16
|26
|2. Краснодар
|12
|8
|2
|2
|24-7
|26
|3. ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|22-13
|24
|4. Зенит
|12
|6
|5
|1
|24-10
|23
|5. Балтика
|12
|6
|5
|1
|18-6
|23
|6. Спартак
|12
|5
|4
|3
|20-18
|19
|7. Рубин
|12
|5
|3
|4
|15-18
|18
|8. Динамо Москва
|12
|4
|4
|4
|20-19
|16
|9. Ахмат
|12
|4
|4
|4
|16-15
|16
|10. Ростов
|12
|3
|5
|4
|10-13
|14
|11. Крылья Советов
|12
|3
|4
|5
|17-22
|13
|12. Акрон
|12
|2
|5
|5
|14-18
|11
|13. Динамо Махачкала
|12
|2
|4
|6
|5-15
|10
|14. Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-23
|8
|15. Пари НН
|12
|2
|0
|10
|9-23
|6
|16. Сочи
|12
|1
|2
|9
|7-28
|5
На этой неделе «Спартак» продемонстрировал высокую эффективность в нападении – красно-белые добыли уверенную победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) в гостях, нанеся восемь ударов в створ. Однако при этом спартаковцы по-прежнему не могут наладить игру в обороне. В предстоящем матче проблемы могут обостриться в связи с отсутствием основного защитника Срджана Бабича и получившего красную карточку Александра Джику.
«Оренбург» после назначения Ахметзянова начал работать над целостностью своей игры. Вынесем за скобки прошедший кубковый матч с «Зенитом» (0:6), когда «газовики» с первых минут остались в меньшинстве с полурезервным составом. Несмотря на ротацию, команде удалось создать несколько опасных моментов у ворот сине-бело-голубых.
«Спартак» выиграл последние четыре матча против «Оренбурга» на своем поле. Считаем, что красно-белые вновь добьются положительного результата, однако гости способны как минимум один раз поразить чужие ворота. Нестабильная линия защиты и травма Бабича должны о себе знать. Наш прогноз – обе забьют.
В прямом эфире игру в Москве покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма), Джику (дисквалификация)
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Овсянников
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|26. Тсенов
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|4. Хотулев
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|27. Дмитриев
|18. Муфи
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|37. Ду Кейрос
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Солари
|16. Томпсон
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Маркиньос
|9. Савельев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|19. Жезус
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Ильдар Ахметзянов
|Главный тренер
Эксперты БЕТСИТИ считают «Спартак» явным фаворитом противостояния, предложив за их победу коэффициент 1.37. Ничья оценивается с вероятностью 5.90. Итоговый успех «Оренбурга» трейдеры дают за 7.90.
Самый низкий коэффициент на точный счет - 8.30 - трейдеры установили на победу красно-белых со счетом 2:0.
Билеты на игру реализуются на официальном сайте столичного клуба.
Билеты на игру реализуются на официальном сайте столичного клуба.