Тампа-Бэй – Баффало, 4 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Первое столкновение команд в нынешнем сезоне
Валентин Васильев

В ночь на среду, 4 февраля, «Тампа-Бэй» сыграет на домашней площадке с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды демонстрируют стабильные результаты в последних матчах. Чем завершится их первая личная встреча 2026 года?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

04.02.2026, Ср

03:30 МСК

«Баффало Сейбрз»

П1 - 1.84

Х - 4.45

П2 - 3.58

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: Benchmark International Arena (Тампа, США)

Форма команд

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тампа-Бэй»36022187-159
«Баффало»22036159-187

Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

02.02.2026«Тампа-Бэй»

6:5 (Б)

«Бостон»

30.01.2026«Тампа-Бэй»

4:1

«Виннипег»

27.01.2026«Тампа-Бэй»

2:0

«Юта»

25.01.2026«Коламбус»

4:1

«Тампа-Бэй»

24.01.2026«Чикаго»

1:2

«Тампа-Бэй»

Последние пять матчей «Баффало»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.02.2026«Флорида»

3:5

«Баффало»

01.02.2026«Баффало»

2:4

«Монреаль»

30.01.2026«Баффало»

4:1

«Лос-Анджелес»

28.01.2026«Торонто»

4:7

«Баффало»

24.01.2026«Айлендерс»

0:5

«Баффало»

Прогноз на матч

Накануне «Тампа» привела своих болельщиков в экстаз, отыгравшись со счета 1:5 против «Бостона». Примечательно, что три из пяти шайб были забиты в большинстве – в нынешнем сезоне «молниям» нечасто удается воспользоваться численным преимуществом.

Хоккеисты «Баффало» также не скупятся на положительные результаты. За последние семь игр команда одержала шесть побед в основное время. В проигранном матче с «Монреалем» упустили преимущество из-за собственной реализации, хоть и создали больше моментов.

Склонны согласиться с букмекерами относительно выбора фаворита этого матча. «Баффало», несмотря на серию ярких перфомансов в январе, продолжает страдать от избытка травм. «Тампа» тоже не может похвастаться полной заявкой, но имеет определенный запас прочности. Победа хозяев в основное время за коэффициент 1,87 выглядит логичным исходом.

Бонусы на матч

Трансляции

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Эксперты БК «МАРАФОН» отдали небольшое преимущество «Тампе», предложив за их победу в основное время коэффициент 1,87. Успех гостей котируется за 3,58, а ничейный исход - 4,45.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

БК «МАРАФОН» оценила шансы команд завоевать главный трофей сезона. Тройка фаворитов сейчас выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 3.88

«Тампа-Бэй» - 6.05

«Каролина» - 8.30

