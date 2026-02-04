Тампа-Бэй – Баффало, 4 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Накануне «Тампа» привела своих болельщиков в экстаз, отыгравшись со счета 1:5 против «Бостона». Примечательно, что три из пяти шайб были забиты в большинстве – в нынешнем сезоне «молниям» нечасто удается воспользоваться численным преимуществом.

Хоккеисты «Баффало» также не скупятся на положительные результаты. За последние семь игр команда одержала шесть побед в основное время. В проигранном матче с «Монреалем» упустили преимущество из-за собственной реализации, хоть и создали больше моментов.

Склонны согласиться с букмекерами относительно выбора фаворита этого матча. «Баффало», несмотря на серию ярких перфомансов в январе, продолжает страдать от избытка травм. «Тампа» тоже не может похвастаться полной заявкой, но имеет определенный запас прочности. Победа хозяев в основное время за коэффициент 1,87 выглядит логичным исходом.