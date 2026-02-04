Тампа-Бэй – Баффало, 4 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на среду, 4 февраля, «Тампа-Бэй» сыграет на домашней площадке с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды демонстрируют стабильные результаты в последних матчах. Чем завершится их первая личная встреча 2026 года?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: Benchmark International Arena (Тампа, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тампа-Бэй»
|36
|0
|22
|187-159
|«Баффало»
|22
|0
|36
|159-187
Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|02.02.2026
|«Тампа-Бэй»
6:5 (Б)
«Бостон»
|30.01.2026
|«Тампа-Бэй»
4:1
«Виннипег»
|27.01.2026
|«Тампа-Бэй»
2:0
«Юта»
|25.01.2026
|«Коламбус»
4:1
«Тампа-Бэй»
|24.01.2026
|«Чикаго»
1:2
«Тампа-Бэй»
Последние пять матчей «Баффало»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.02.2026
|«Флорида»
3:5
«Баффало»
|01.02.2026
|«Баффало»
2:4
«Монреаль»
|30.01.2026
|«Баффало»
4:1
«Лос-Анджелес»
|28.01.2026
|«Торонто»
4:7
«Баффало»
|24.01.2026
|«Айлендерс»
0:5
«Баффало»
Накануне «Тампа» привела своих болельщиков в экстаз, отыгравшись со счета 1:5 против «Бостона». Примечательно, что три из пяти шайб были забиты в большинстве – в нынешнем сезоне «молниям» нечасто удается воспользоваться численным преимуществом.
Хоккеисты «Баффало» также не скупятся на положительные результаты. За последние семь игр команда одержала шесть побед в основное время. В проигранном матче с «Монреалем» упустили преимущество из-за собственной реализации, хоть и создали больше моментов.
Склонны согласиться с букмекерами относительно выбора фаворита этого матча. «Баффало», несмотря на серию ярких перфомансов в январе, продолжает страдать от избытка травм. «Тампа» тоже не может похвастаться полной заявкой, но имеет определенный запас прочности. Победа хозяев в основное время за коэффициент 1,87 выглядит логичным исходом.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты БК «МАРАФОН» отдали небольшое преимущество «Тампе», предложив за их победу в основное время коэффициент 1,87. Успех гостей котируется за 3,58, а ничейный исход - 4,45.
