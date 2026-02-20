Ведомости
Тоттенхэм - Арсенал, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Экстремальная премьера для Игора Тудора
Валентин Васильев

Последний временной слот в воскресной программе Премьер-лиги отдан под потенциально увлекательное лондонское дерби. Подзабывший вкус побед «Тоттенхэм», но от этого не ставший менее амбициозным «Тоттенхэм» принимает «Арсенал». За победу над лидером болельщики простят «шпорам» многое. И те это прекрасно понимают. А для нового тренера хозяев поля Игора Тудора это еще и дебют в АПЛ! Рассмотрим матч на в столице с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

22.02.2026, Вс

19:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)
П1 - 4.60

Х - 4.30

П2 - 1.72

Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»635285267-310
«Арсенал»855263310-267

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

07.02.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

28.01.2026«Айнтрахт»

0:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

24.01.2026«Бернли»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Вулверхэмптон»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

15.02.2026«Арсенал»

4:0

«Уиган»

Кубок Англии

12.02.2026«Брентфорд»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

07.02.2026«Арсенал»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

03.02.2026«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Географических соседей в турнирной таблице АПЛ разделяет пропасть глубиной в 29 очков и 15 позиций.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал27177352-2058
2Манчестер Сити26165554-2453
3Астон Вилла26155637-2750
4Манчестер Юнайтед26129547-3745
5Челси26128647-3044
6Ливерпуль26126841-3542
7Брентфорд261241040-3540
8Борнмут26910743-4537
9Эвертон26107929-3037
10Ньюкасл261061037-3736
11Сандерленд2699827-3036
12Фулхэм261041235-4034
13Кристал Пэлас26881028-3232
14Брайтон26710934-3431
15Лидс26791036-4530
16Тоттенхэм26781136-3729
17Ноттингем Форест26761325-3827
18Вест Хэм26661432-4924
19Бернли26461628-5118
20Вулверхэмптон27171918-5010

Прогноз на матч

Оба лондонских клуба финишировали в топ-5 турнирной таблицы Общего этапа Лиги чемпионов и напрямую, минуя стыковые матчи, вышли в 1/8 финала, причем  «Арсенал» - с первого места. Но вот в национальной лиге дела у земляков идут очень по-разному. Если «канониры» и в этом турнире лидируют, то «шпоры» болтаются среди аутсайдеров. 

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже восемь матчей. Только в одном из них, самом первом, команда сыграла на ноль в обороне (0:0 с «Брентфордом»). Правда, «Арсенал» на этом отрезке тоже допустил многовато потерь: четыре ничьи, поражение от «МЮ» и только три победы. 

Приезд лидера должен вдохновить хозяев поля на запредельную самоотдачу. Гости после двух ничьих тоже будут играть только на победу. Соответственно, вероятность обмена голами возрастает. 

«БЕТСИТИ» дает высокий коэффициент этот исход (1.87).

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Тоттенхэм»: Дэвис, Обобер, Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Кулушевски, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы), Ромеро (дисквалификация)

«Арсенал»: Доумен,  Хаверц, Мерино (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Арсенал»:

Позиция«Тоттенхэм»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Викарио1. РайяВратарь
Защитник3. Дэгушин6. МагальяйнсЗащитник
Защитник6. Пальинья5. ИнкапьеЗащитник
Защитник37. ван де Вен12. ТимберЗащитник
Защитник24. Спенс2. СалибаЗащитник
Полузащитник 14. Грей36. СубимендиПолузащитник
Полузащитник 22. Галлахер41. РайсПолузащитник 
Полузащитник8. Биссума14. ДьекерешПолузащитник
Нападающий7. Симонс11. МартинеллиПолузащитник
Нападающий39. Коло-Муани20. МадуэкеПолузащитник
Нападающий19. Соланке7. СакаНападающий
Главный тренерТомас ФранкМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «БЕТСИТИ» предсказуемо отдают предпочтение вице-чемпиону. Котировка на успех «Арсенала» составляет 1.72. Коэффициенты на победу «Тоттенхэма» и ничью близки - соответственно, 4.60 и 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Тоттенхэм» - «Арсенал»?

Эксперты находят шансы гостей на успех значительно более весомыми. «Арсенал» выиграл у земляков четыре последних официальных матча.

С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм» - «Арсенал»?

В линии точного счета ниже всех котируются два варианта победы лидера - 1:0 (6.50) и 2:0 (6.90). 

