Тоттенхэм - Арсенал, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Оба лондонских клуба финишировали в топ-5 турнирной таблицы Общего этапа Лиги чемпионов и напрямую, минуя стыковые матчи, вышли в 1/8 финала, причем «Арсенал» - с первого места. Но вот в национальной лиге дела у земляков идут очень по-разному. Если «канониры» и в этом турнире лидируют, то «шпоры» болтаются среди аутсайдеров.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже восемь матчей. Только в одном из них, самом первом, команда сыграла на ноль в обороне (0:0 с «Брентфордом»). Правда, «Арсенал» на этом отрезке тоже допустил многовато потерь: четыре ничьи, поражение от «МЮ» и только три победы.

Приезд лидера должен вдохновить хозяев поля на запредельную самоотдачу. Гости после двух ничьих тоже будут играть только на победу. Соответственно, вероятность обмена голами возрастает.

