Тоттенхэм - Арсенал, 22 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Последний временной слот в воскресной программе Премьер-лиги отдан под потенциально увлекательное лондонское дерби. Подзабывший вкус побед «Тоттенхэм», но от этого не ставший менее амбициозным «Тоттенхэм» принимает «Арсенал». За победу над лидером болельщики простят «шпорам» многое. И те это прекрасно понимают. А для нового тренера хозяев поля Игора Тудора это еще и дебют в АПЛ! Рассмотрим матч на в столице с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига, 27-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|63
|52
|85
|267-310
|«Арсенал»
|85
|52
|63
|310-267
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|07.02.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|28.01.2026
|«Айнтрахт»
0:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Вулверхэмптон»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|15.02.2026
|«Арсенал»
4:0
«Уиган»
Кубок Англии
|12.02.2026
|«Брентфорд»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|07.02.2026
|«Арсенал»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|03.02.2026
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
Географических соседей в турнирной таблице АПЛ разделяет пропасть глубиной в 29 очков и 15 позиций.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|27
|17
|7
|3
|52-20
|58
|2
|Манчестер Сити
|26
|16
|5
|5
|54-24
|53
|3
|Астон Вилла
|26
|15
|5
|6
|37-27
|50
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|12
|9
|5
|47-37
|45
|5
|Челси
|26
|12
|8
|6
|47-30
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|41-35
|42
|7
|Брентфорд
|26
|12
|4
|10
|40-35
|40
|8
|Борнмут
|26
|9
|10
|7
|43-45
|37
|9
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29-30
|37
|10
|Ньюкасл
|26
|10
|6
|10
|37-37
|36
|11
|Сандерленд
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|12
|Фулхэм
|26
|10
|4
|12
|35-40
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|8
|8
|10
|28-32
|32
|14
|Брайтон
|26
|7
|10
|9
|34-34
|31
|15
|Лидс
|26
|7
|9
|10
|36-45
|30
|16
|Тоттенхэм
|26
|7
|8
|11
|36-37
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|7
|6
|13
|25-38
|27
|18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|32-49
|24
|19
|Бернли
|26
|4
|6
|16
|28-51
|18
|20
|Вулверхэмптон
|27
|1
|7
|19
|18-50
|10
Оба лондонских клуба финишировали в топ-5 турнирной таблицы Общего этапа Лиги чемпионов и напрямую, минуя стыковые матчи, вышли в 1/8 финала, причем «Арсенал» - с первого места. Но вот в национальной лиге дела у земляков идут очень по-разному. Если «канониры» и в этом турнире лидируют, то «шпоры» болтаются среди аутсайдеров.
Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже восемь матчей. Только в одном из них, самом первом, команда сыграла на ноль в обороне (0:0 с «Брентфордом»). Правда, «Арсенал» на этом отрезке тоже допустил многовато потерь: четыре ничьи, поражение от «МЮ» и только три победы.
Приезд лидера должен вдохновить хозяев поля на запредельную самоотдачу. Гости после двух ничьих тоже будут играть только на победу. Соответственно, вероятность обмена голами возрастает.
«БЕТСИТИ» дает высокий коэффициент этот исход (1.87).
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Тоттенхэм»: Дэвис, Обобер, Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Кулушевски, Удоджи, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы), Ромеро (дисквалификация)
«Арсенал»: Доумен, Хаверц, Мерино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|3. Дэгушин
|6. Магальяйнс
|Защитник
|Защитник
|6. Пальинья
|5. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|37. ван де Вен
|12. Тимбер
|Защитник
|Защитник
|24. Спенс
|2. Салиба
|Защитник
|Полузащитник
|14. Грей
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Галлахер
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Биссума
|14. Дьекереш
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Симонс
|11. Мартинелли
|Полузащитник
|Нападающий
|39. Коло-Муани
|20. Мадуэке
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Соланке
|7. Сака
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Микель Артета
|Главный тренер
Эксперты «БЕТСИТИ» предсказуемо отдают предпочтение вице-чемпиону. Котировка на успех «Арсенала» составляет 1.72. Коэффициенты на победу «Тоттенхэма» и ничью близки - соответственно, 4.60 и 4.30.
Эксперты находят шансы гостей на успех значительно более весомыми. «Арсенал» выиграл у земляков четыре последних официальных матча.
В линии точного счета ниже всех котируются два варианта победы лидера - 1:0 (6.50) и 2:0 (6.90).