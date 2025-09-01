Тейлор Таунсенд — Мирра Андреева, 30 августа: прогноз на матч US Open

Первая ракетка России в женском одиночном разряде Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата США 2025 года встретится с американкой Тейлор Таунсенд — лидером мирового рейтинга среди парниц. Сумеет ли отечественная теннисистка продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 30.08.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эта (Нью-Йорк, США)