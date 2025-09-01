Тейлор Таунсенд — Мирра Андреева, 30 августа: прогноз на матч US Open

Партнерский проект
Первая ракетка России в женском одиночном разряде Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата США 2025 года встретится с американкой Тейлор Таунсенд — лидером мирового рейтинга среди парниц. Сумеет ли отечественная теннисистка продолжить борьбу за титул?
Дата / Время: 30.08.2025, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эта (Нью-Йорк, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Тейлор Таунсенд (29 лет, 139-я ракетка мира)
Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Эмма Наварро (США, 10) — Барбора Крейчикова (Чехия)
Действующая первая ракетка мира в парном разряде, в индивидуальном рейтинге не поднималась выше 46-й позиции. В одиночном разряде не брала титулов. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Вашингтоне, на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 30 побед при семи поражениях. На US Open лучший результат показала в 2019-м, когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 38 побед при 12 поражениях. На US Open уже показала лучший результат — в двух прошлых розыгрышах вылетала во втором круге.
Спортсменки провели официальный очный матч. В 2024 году на грунтовом турнире в Мадриде Андреева обыграла Таунсенд со счетом 4:6, 6:1, 7:5.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой.
Единственный очный матч спортсменок продлился 29 геймов.
За два матча на US Open Андреева проиграла лишь пять геймов. Беспокойство, вызванное недавней травмой спортсменки, окончательно ушло на задний план. В нынешних кондициях ей по силам пройти Таунсенд без особых проблем. Американка, конечно, шикарна в парном разряде, но в одиночном выше определенного уровня не поднимается. И уровень этот у Андреевой заметно выше.
Резюмируя, пробуем ставку на победу россиянки в двух сетах. Вероятно, локальную борьбу Таунсенд навяжет, но вряд ли сумеет зацепить хотя бы сет.