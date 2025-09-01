Ведомости
Тейлор Таунсенд — Мирра Андреева, 30 августа: прогноз на матч US Open

За два матча россиянка отдала лишь пять геймов
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

Первая ракетка России в женском одиночном разряде Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата США 2025 года встретится с американкой Тейлор Таунсенд — лидером мирового рейтинга среди парниц. Сумеет ли отечественная теннисистка продолжить борьбу за титул?

Дата / Время: 30.08.2025, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эта (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Тейлор Таунсенд (29 лет, 139-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Антония Ружич (Хорватия) — 6:4, 6:4
  • 2-й круг: Елена Остапенко (Латвия, 25) — 7:5, 6:1

Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:1
  • 2-й круг: Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Эмма Наварро (США, 10) — Барбора Крейчикова (Чехия)

Тейлор Таунсенд

Действующая первая ракетка мира в парном разряде, в индивидуальном рейтинге не поднималась выше 46-й позиции. В одиночном разряде не брала титулов. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на харде в Вашингтоне, на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 30 побед при семи поражениях. На US Open лучший результат показала в 2019-м, когда дошла до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, а на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 38 побед при 12 поражениях. На US Open уже показала лучший результат — в двух прошлых розыгрышах вылетала во втором круге.

Личные встречи

Спортсменки провели официальный очный матч. В 2024 году на грунтовом турнире в Мадриде Андреева обыграла Таунсенд со счетом 4:6, 6:1, 7:5.

Ставки на исход

Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,18 на её победу и 4,90 на успех американки.

Ставки на тоталы

Единственный очный матч спортсменок продлился 29 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,76 на ТБ (19,5) и 2,04 на ТМ (19,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ТаунсендПобеда АндреевойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE4,901,181,762,04

Прогноз и ставка

За два матча на US Open Андреева проиграла лишь пять геймов. Беспокойство, вызванное недавней травмой спортсменки, окончательно ушло на задний план. В нынешних кондициях ей по силам пройти Таунсенд без особых проблем. Американка, конечно, шикарна в парном разряде, но в одиночном выше определенного уровня не поднимается. И уровень этот у Андреевой заметно выше.

Резюмируя, пробуем ставку на победу россиянки в двух сетах. Вероятно, локальную борьбу Таунсенд навяжет, но вряд ли сумеет зацепить хотя бы сет.

