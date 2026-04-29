Тай Туйваса – Луи Сазерленд, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Фактурный австралиец идет на серии из шести поражений
Александр Бокулёв
У австралийца Тая Туйвасы был запланирован поединок с американцем Шоном Шарафом, но представитель США снялся из-за перелома носа. На замену вышел англичанин Луи Сазерленд. Чем завершится новое противостояние в тяжелом весе (до 120,2 кг)?

Туйваса

 

Сазерленд

Австралия

Страна

Англия

33

Возраст

32

23

Бои

15

14 (13 / 0 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

10 (8 / 0 / 2)

9 (3 / 3 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (1 / 1 / 3)

188

Рост (см)

190,5

190,5

Размах рук (см)

193

100,5

Размах ног (см)

113

Тай Туйваса

В детстве и юности занимался регби, затем перешел в боевые искусства. Профессионально выступал в боксе и кикбоксинге, в 2012 г. дебютировал в MMA. В 2016-м забрал чемпионский пояс AFC в тяжелом весе и защитил его один раз, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при девяти проигрышах. Идет на серии из шести поражений. В последнем поединке в феврале уступил Таллисону Тейшейре единогласным решением судей.

Луи Сазерленд

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Был чемпионом LFL в тяжелом весе. В 2025 г. дебютировал в UFC, где проиграл оба боя. В последнем поединке в марте уступил Брэндо Перичичу техническим нокаутом в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ТуйвасыПобеда СазерлендаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,552,522,201,63

Туйваса – олицетворение кризиса тяжелого дивизиона UFC. Когда его серия поражений достигла шести боев, австралиец хотя бы оказался вне топ-15. Но график результатов, разумеется, больше ассоциируется с увольнением из лиги. Можно сделать скидку на высокий уровень оппозиции, но сам Туйваса в последних поединках выглядел бледной тенью себя. Про его нокаутирующий удар все в курсе, а других аргументов австралиец так и не находит.

Впрочем, в предстоящем поединке Туйваса идет явным фаворитом по коэффициентам букмекеров. Дело в том, что Сазерленд как боец выглядит ещё хуже. Он стартовал в UFC с двух досрочных поражений, суммарно проведя в октагоне около трех минут. Теперь англичанин вынужден выходить на коротком уведомлении против довольно статусного соперника, чтобы хоть как-то улучшить свое положение в промоушене.

При этом в профессиональном смысле Сазерленд во многом похож на Туйвасу. Англичанин – тоже довольно прямолинейный ударник, который ищет нокауты. К выносливости обоих есть вопросы, поэтому вряд ли стоит ждать полную дистанцию. С высокой вероятностью кто-то из спортсменов найдет тот самый нокаут. Коэффициенты на досрочное завершение боя появятся ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Туйваса – Сазерленд

Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, его откроет именно бой Туйваса – Сазерленд.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».

  • Кэмерон Роустон (Австралия) – Роберт Брычек (Польша). Средний вес;
  • Джуниор Тафа (Австралия) – Кевин Кристиан (Бразилия). Полутяжелый вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) – Джеральд Мёршарт (США). Средний вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) – Винс Моралес (США). Легчайший вес;
  • Бен Джонстон (Австралия) – Уэсли Шульц (США). Средний вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) – Темба Горимбо (Зимбабве). Полусредний вес;
  • Дом Мар Фан (Австралия) – Коди Стил (США). Легкий вес.

