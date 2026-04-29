Тай Туйваса – Луи Сазерленд, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Туйваса – олицетворение кризиса тяжелого дивизиона UFC. Когда его серия поражений достигла шести боев, австралиец хотя бы оказался вне топ-15. Но график результатов, разумеется, больше ассоциируется с увольнением из лиги. Можно сделать скидку на высокий уровень оппозиции, но сам Туйваса в последних поединках выглядел бледной тенью себя. Про его нокаутирующий удар все в курсе, а других аргументов австралиец так и не находит.

Впрочем, в предстоящем поединке Туйваса идет явным фаворитом по коэффициентам букмекеров. Дело в том, что Сазерленд как боец выглядит ещё хуже. Он стартовал в UFC с двух досрочных поражений, суммарно проведя в октагоне около трех минут. Теперь англичанин вынужден выходить на коротком уведомлении против довольно статусного соперника, чтобы хоть как-то улучшить свое положение в промоушене.

При этом в профессиональном смысле Сазерленд во многом похож на Туйвасу. Англичанин – тоже довольно прямолинейный ударник, который ищет нокауты. К выносливости обоих есть вопросы, поэтому вряд ли стоит ждать полную дистанцию. С высокой вероятностью кто-то из спортсменов найдет тот самый нокаут. Коэффициенты на досрочное завершение боя появятся ближе к турниру.