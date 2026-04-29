Тай Туйваса – Луи Сазерленд, 2 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У австралийца Тая Туйвасы был запланирован поединок с американцем Шоном Шарафом, но представитель США снялся из-за перелома носа. На замену вышел англичанин Луи Сазерленд. Чем завершится новое противостояние в тяжелом весе (до 120,2 кг)?
Туйваса
Сазерленд
|Австралия
Страна
Англия
|33
Возраст
32
|23
Бои
15
|14 (13 / 0 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (8 / 0 / 2)
|9 (3 / 3 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (1 / 1 / 3)
|188
Рост (см)
190,5
|190,5
Размах рук (см)
193
|100,5
Размах ног (см)
113
В детстве и юности занимался регби, затем перешел в боевые искусства. Профессионально выступал в боксе и кикбоксинге, в 2012 г. дебютировал в MMA. В 2016-м забрал чемпионский пояс AFC в тяжелом весе и защитил его один раз, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал семь побед при девяти проигрышах. Идет на серии из шести поражений. В последнем поединке в феврале уступил Таллисону Тейшейре единогласным решением судей.
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Был чемпионом LFL в тяжелом весе. В 2025 г. дебютировал в UFC, где проиграл оба боя. В последнем поединке в марте уступил Брэндо Перичичу техническим нокаутом в первом раунде.
Туйваса – олицетворение кризиса тяжелого дивизиона UFC. Когда его серия поражений достигла шести боев, австралиец хотя бы оказался вне топ-15. Но график результатов, разумеется, больше ассоциируется с увольнением из лиги. Можно сделать скидку на высокий уровень оппозиции, но сам Туйваса в последних поединках выглядел бледной тенью себя. Про его нокаутирующий удар все в курсе, а других аргументов австралиец так и не находит.
Впрочем, в предстоящем поединке Туйваса идет явным фаворитом по коэффициентам букмекеров. Дело в том, что Сазерленд как боец выглядит ещё хуже. Он стартовал в UFC с двух досрочных поражений, суммарно проведя в октагоне около трех минут. Теперь англичанин вынужден выходить на коротком уведомлении против довольно статусного соперника, чтобы хоть как-то улучшить свое положение в промоушене.
При этом в профессиональном смысле Сазерленд во многом похож на Туйвасу. Англичанин – тоже довольно прямолинейный ударник, который ищет нокауты. К выносливости обоих есть вопросы, поэтому вряд ли стоит ждать полную дистанцию. С высокой вероятностью кто-то из спортсменов найдет тот самый нокаут. Коэффициенты на досрочное завершение боя появятся ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 275 пройдет на «RAC Arena» в Перте (штат Западная Австралия, Австралия). Шоу стартует в субботу, 2 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, его откроет именно бой Туйваса – Сазерленд.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и федеральный телеканал «Матч ТВ».
Основной кард
Прелимы