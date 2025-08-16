Уфа - Родина, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Уфа» - одна из самых закрытых команд дивизиона. За 10 последних официальных матчей (с учетом прошлого сезона) у нее восемь «низовых». В этом сезоне три из четырех игр команды Тетрадзе были отмечены всего одним забитым мячом. А на своей территории, на прекрасно знакомой синтетике «Нефтяника» уфимцы тем более смогут навязать противнику свою вязкую игру.

«Родина» забивала и пропускала во всех четырех турах первенства. Но тут рассчитывать на открытый футбол москвичам не приходится. Если пару раз команды на двоих отличатся, уже хорошо будет. Наш прогноз на стартовый матч тура: тотал меньше 2.5.