Уфа - Родина, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пятый тур Лиги PARI стартует в субботу, 16 августа, в столице Башкортостана. «Уфа» сразится с «Родиной». Анализируем линии легальных букмекеров на игру в поиске интересных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: Соколов (Воронеж)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|1
|2
|3
|5-7
|«Родина»
|3
|2
|1
|7-5
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|24.06.2025
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Уфа»
Первая лига
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Родина»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Родина»
1:3
«Спартак» Кс
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
Перед очной встречей обе команды расположились в нижней половине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
«Уфа» - одна из самых закрытых команд дивизиона. За 10 последних официальных матчей (с учетом прошлого сезона) у нее восемь «низовых». В этом сезоне три из четырех игр команды Тетрадзе были отмечены всего одним забитым мячом. А на своей территории, на прекрасно знакомой синтетике «Нефтяника» уфимцы тем более смогут навязать противнику свою вязкую игру.
«Родина» забивала и пропускала во всех четырех турах первенства. Но тут рассчитывать на открытый футбол москвичам не приходится. Если пару раз команды на двоих отличатся, уже хорошо будет. Наш прогноз на стартовый матч тура: тотал меньше 2.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Уфе покажут федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Уфа»: нет
«Родина»: нет
БК PARI выкатила высокие коэффициенты на все самые ходовые исхода главного маркета. Успех уфимцев котируется за 2.95, а их соперника - за 2.45. Ничья идет в линии с котировкой 3.15.
В линии PARI нулевая ничья котируется за 6.00, остальные варианты - выше.
Коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 намекает на априори закрытый характер игры.
В этом туре федеральный канал «Матч ТВ» выбрал для показа на широкую аудиторию именно игру в столице Башкортостана.
Билеты на игру доступны на официальном сайте «Уфы». Минимальная цена - 125 рублей, максимальная - 250. При этом существует еще и система скидок для различных категорий граждан.