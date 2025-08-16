Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 августа 7:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Уфа - Родина, 16 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пятый тур стартует в столице Башкортостана
Валентин Васильев

Пятый тур Лиги PARI стартует в субботу, 16 августа, в столице Башкортостана. «Уфа» сразится с «Родиной». Анализируем линии легальных букмекеров на игру в поиске интересных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Уфа»

16.08.2025, Сб

12:30 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 2.90

Х - 3.15

П2 - 2.45

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион: «Нефтяник» (Уфа)

Главный судья: Соколов (Воронеж)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Уфа»1235-7
«Родина»3217-5

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Ротор»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

02.08.2025«Уфа»

1:0

«Шинник»

Лига PARI

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

24.06.2025«Динамо» Махачкала

0:0

«Уфа»

Первая лига

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Родина»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

27.07.2025«Родина»

1:3

«Спартак» Кс

Лига PARI

21.07.2025«Родина»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей обе команды расположились в нижней половине таблицы.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

Свернуть

«Уфа» - одна из самых закрытых команд дивизиона. За 10 последних официальных матчей (с учетом прошлого сезона) у нее восемь «низовых». В этом сезоне три из четырех игр команды Тетрадзе были отмечены всего одним забитым мячом. А на своей территории, на прекрасно знакомой синтетике «Нефтяника» уфимцы тем более смогут навязать противнику свою вязкую игру.   

«Родина» забивала и пропускала во всех четырех турах первенства. Но тут рассчитывать на открытый футбол москвичам не приходится. Если пару раз команды на двоих отличатся, уже хорошо будет. Наш прогноз на стартовый матч тура: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Уфе покажут федеральный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция  Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Уфа»: нет

«Родина»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI выкатила высокие коэффициенты на все самые ходовые исхода главного маркета. Успех уфимцев котируется за 2.95, а их соперника - за 2.45. Ничья идет в линии с котировкой 3.15.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Уфа» - «Родина»?

В линии PARI нулевая ничья котируется за 6.00, остальные варианты - выше.

Матч «Уфа» - «Родина» будет результативным?

Коэффициент 2.35 на тотал больше 2.5 намекает на априори закрытый характер игры. 

Где смотреть бесплатно матч «Уфа» - «Родина»?

В этом туре федеральный канал «Матч ТВ» выбрал для показа на широкую аудиторию именно игру в столице Башкортостана. 

Где купить билет на матч «Уфа» - «Родина»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте «Уфы». Минимальная цена - 125 рублей, максимальная - 250. При этом существует еще и система скидок для различных категорий граждан.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 17 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё