Партнерский проект

Уфа - Ротор, 10 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Парфенов в 2026 году непобедим!
Валентин Васильев
В воскресной программе Лиги PARI обращает на себя внимание встреча в столице Башкортостана. К предпоследнему туру обе команды сохранили турнирную мотивацию и могут досрочно решить каждый свою задачу: «Ротор» - выйти в стыковые матчи РПЛ, «Уфа» - продлить прописку в первом дивизионе. Мониторим линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Уфа»

10.05.2026, Вс

10:00 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 3.45

Х - 3.00

П2 - 2.25

Турнир: Лига PARI, 32-й тур

Стадион: «Нефтяник» (Уфа)

Главный судья: Набока (Краснодар)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Уфа» 84218-7
«Ротор»2487-18

Последние пять матчей «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Родина»

1:0

«Уфа» 

Лига PARI

22.04.2026«Уфа» 

0:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

18.04.2026«Уфа» 

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

12.04.2026«Урал»

0:0

«Уфа» 

Лига PARI

06.04.2026«Уфа» 

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Арсенал»

2:2

«Ротор»

Лига PARI

26.04.2026«Ротор»

0:0

«Волга»

Лига PARI

22.04.2026«Ротор»

2:0

«Родина»

Лига PARI

18.04.2026«СКА-Хабаровск»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

12.04.2026«Ротор»

1:0

«Сокол»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Ротор» идет четвертым в таблице, «Уфа» - 15-й.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел32197641-2264
2Родина321711452-2762
3Урал32177848-2958
4Ротор321411742-2553
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак 321212845-3948
7Енисей3212101036-3446
8Шинник321113831-2546
9Челябинск321013940-3643
10Торпедо321191235-3842
11Нефтехимик3210121038-3742
12Арсенал32815941-3939
13СКА-Хабаровск329111235-4538
14Волга32991433-4336
15Уфа327101530-4031
16Черноморец32781733-4829
17Чайка32572030-6922
18Сокол324101814-4322

Прогноз на матч

«Уфа» - одна из самых скупых на голы команд дивизиона. За 11 матчей 2026 года она всего шесть раз поразила чужие ворота (реже отличался только безнадежный «Сокол» - четырежды). 

Из 10 матчей команды Омари Тетрадзе только один содержал больше двух забитых голов.

«Ротор» после зимней перезагрузки не проигрывает: шесть побед, пять ничьих. 

Здесь и сейчас хозяева чуть больше гостей нуждаются в очках: если «Ротор» практически гарантировал себе место в топ-4 таблицы (преимущество над «КАМАЗом» составляет четыре очка), то «Уфа» еще рискует свалиться в зону вылета. 

Полагаем, что родные стены помогут уфимцам не проиграть. В PARI оформить такую ставку можно с коэффициентом 1.60.

Трансляции

В прямом эфире игру в Уфе покажет сайт БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 3.45, гостей - за 2.25. Ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.

