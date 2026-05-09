Уфа - Ротор, 10 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В воскресной программе Лиги PARI обращает на себя внимание встреча в столице Башкортостана. К предпоследнему туру обе команды сохранили турнирную мотивацию и могут досрочно решить каждый свою задачу: «Ротор» - выйти в стыковые матчи РПЛ, «Уфа» - продлить прописку в первом дивизионе. Мониторим линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективного варианта для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 32-й тур
Стадион: «Нефтяник» (Уфа)
Главный судья: Набока (Краснодар)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Уфа»
|8
|4
|2
|18-7
|«Ротор»
|2
|4
|8
|7-18
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Родина»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Уфа»
0:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Уфа»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Урал»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
|06.04.2026
|«Уфа»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Арсенал»
2:2
«Ротор»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Ротор»
0:0
«Волга»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Ротор»
2:0
«Родина»
Лига PARI
|18.04.2026
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Ротор»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
«Ротор» идет четвертым в таблице, «Уфа» - 15-й.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|32
|19
|7
|6
|41-22
|64
|2
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|3
|Урал
|32
|17
|7
|8
|48-29
|58
|4
|Ротор
|32
|14
|11
|7
|42-25
|53
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|8
|Шинник
|32
|11
|13
|8
|31-25
|46
|9
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|10
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|11
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|12
|Арсенал
|32
|8
|15
|9
|41-39
|39
|13
|СКА-Хабаровск
|32
|9
|11
|12
|35-45
|38
|14
|Волга
|32
|9
|9
|14
|33-43
|36
|15
|Уфа
|32
|7
|10
|15
|30-40
|31
|16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|17
|Чайка
|32
|5
|7
|20
|30-69
|22
|18
|Сокол
|32
|4
|10
|18
|14-43
|22
«Уфа» - одна из самых скупых на голы команд дивизиона. За 11 матчей 2026 года она всего шесть раз поразила чужие ворота (реже отличался только безнадежный «Сокол» - четырежды).
Из 10 матчей команды Омари Тетрадзе только один содержал больше двух забитых голов.
«Ротор» после зимней перезагрузки не проигрывает: шесть побед, пять ничьих.
Здесь и сейчас хозяева чуть больше гостей нуждаются в очках: если «Ротор» практически гарантировал себе место в топ-4 таблицы (преимущество над «КАМАЗом» составляет четыре очка), то «Уфа» еще рискует свалиться в зону вылета.
Полагаем, что родные стены помогут уфимцам не проиграть. В PARI оформить такую ставку можно с коэффициентом 1.60.
В прямом эфире игру в Уфе покажет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
PARI дает высокие коэффициенты на все самые популярные исходы основного рынка. Победа хозяев котируется за 3.45, гостей - за 2.25. Ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.
