Украина - Азербайджан, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Украинцы на старте нового цикла предсказуемо уступили Франции и неожиданно потеряли очки в Азербайджане. Бакинскую осечку они компенсировали стратегически важнейшей победой в Рейкьявике над Исландией - 5:3. Первой в этой группе Украине не стать, но второе место она, по идее, не должна отдать.

Для азербайджанцев ничья с желто-синими пока остается единственным позитивным моментом в квалификации. От Исландии они получили пять безответных мячей, от Франции - три. В Париже, правда, обидно для гостей получилось: целый тайм они сдерживали звездное нападение «трехцветных», но все-таки не дотянули до перерыва. Уже в компенсированное время Килиан Мбаппе включился и в одиночку сделал гол в ворота Шахрудина Магомедалиева. После перерыва азербайджанцы пропустили еще два и снова уступили крупно.

Очевидно, что у Сергея Реброва гораздо более опытная и классная команда, чем у его коллеги Айхана Аббасова. На этот раз допустить бакинские ошибки номинальные хозяева не должны. Наш прогноз на понедельник: победа Украины с форой (-1.5).