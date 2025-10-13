Ведомости
Украина - Азербайджан, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Этого соперника украинцы еще не побеждали
Валентин Васильев

В четвертом туре отборочного цикла ЧМ-2026 по футболу нас ожидает любопытное «постсоветское» противостояние. Сборная Украины сыграет с командой Азербайджана. Попробуем предугадать развитие событий во Вроцлаве, опираясь на расклады аналитиков букмекерских компаний.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 28

13.10.2025, Пн

21:45 МСК

Азербайджан

Место в рейтинге ФИФА: 124 

П1 - 1.24

Х - 6.20

П2 - 14.50

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 4-й тур

Стадион:  «Тарчиньски Арена»   (Вроцлав, Польша)

Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Форма команд



История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Украина0201-1
Азербайджан0201-1

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Исландия

3:5

Украина

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Украина

0:2

Франция

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Новая Зеландия

1:2

Украина

Товарищеский матч

07.06.2025Канада

4:2

Украина

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Азербайджана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Франция

3:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Азербайджан

1:1

Украина

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Исландия

5:0

Азербайджан

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Азербайджан

1:2

Венгрия

Товарищеский матч

07.06.2025Латвия

0:0

Азербайджан

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице



После трех туров украинцы набрали четыре очка, их соперник - одно.

КомандыИВНПМО
1. Франция33007-19
2. Украина31116-64
3. Исландия31029-73
4. Азербайджан30121-91

Прогноз на матч



Украинцы на старте нового цикла предсказуемо уступили Франции и неожиданно потеряли очки в Азербайджане.  Бакинскую осечку они компенсировали стратегически важнейшей победой в Рейкьявике над Исландией - 5:3. Первой в этой группе Украине не стать, но второе место она, по идее, не должна отдать. 

Для азербайджанцев ничья с желто-синими пока остается единственным позитивным моментом в квалификации. От Исландии они получили пять безответных мячей, от Франции - три. В Париже, правда, обидно для гостей получилось: целый тайм они сдерживали звездное нападение «трехцветных», но все-таки не дотянули до перерыва. Уже в компенсированное время Килиан Мбаппе включился и в одиночку сделал гол в ворота Шахрудина Магомедалиева. После перерыва азербайджанцы пропустили еще два и снова уступили крупно.

Очевидно, что у Сергея Реброва гораздо более опытная и классная команда, чем у его коллеги Айхана Аббасова. На этот раз допустить бакинские ошибки номинальные хозяева не должны. Наш прогноз на понедельник: победа Украины с форой (-1.5).

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Марафон»До 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции



Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Марафон»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд



Сборная Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Георгий Бущан («Полесье»).

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Тымчик («Динамо»), Илья Забарный («ПСЖ», Франция), Александр Сваток («Остин», США), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Богдан Михайличенко («Полесье»).

Полузащитники: Георгий Судаков («Бенфика», Португалия), Руслан Малиновский («Дженоа», Италия), Артем Бондаренко («Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Аннглия), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко (все — «Динамо»).

Нападающие: Артем Довбик («Рома», Италия), Владислав Ванат («Жирона», Испания).

Главный тренер: Сергей Ребров.

Сборная Азербайджана

Вратари: Шахруддин Магомедалиев («Карабах»), Айдын Байрамов («Зиря»), Рза Джафаров («Нефтчи»);

Защитники: Бахлул Мустафазаде («Карабах»), Антон Кривоцюк («Тэджон Хана Ситизен», Южная Корея), Эльвин Бадалов («Нефтчи»), Джалал Гусейнов («Арда», Болгария), Рахман Дашдемиров («Сабах»), Аббас Гусейнов («Карабах»), Фаиг Гаджиев («Туран Товуз»), Гисмет Алиев («Зиря»), Эльвин Джафаргулиев («Карабах»), Рахиль Мамедов («Араз-Нахчыван»);

Полузащитники: Эмин Махмудов («Нефтчи»), Мурад Хачаев («Нефтчи»), Сабухи Абдуллазаде («Сумгайыт»), Исмайыл Ибрагимли («Зиря»), Абдулла Хайбуллаев («Сабах»), Торал Байрамов («Карабах»), Джейхун Нуриев («Зиря»);

Нападающие: Рустам Ахмедзаде («Сумгайыт»), Анатолий Нуриев («Сабах»), Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия), Ренат Дадашов («Мотор», Польша), Муса Гурбанлы («Карабах»), Нариман Ахундзаде («Карабах»).

Главный тренер: Айхан Аббасов.

Коэффициенты букмекеров



«Марафон» предлагает повышенные коэффициенты на два из трех основных исходов матча: 6.20 на ничью и 14:50 - на победу Азербайджана. Успех украинцев котируется за 1.24.

Получить до 100 000 рублей от «Марафон»

Вопросы и ответы



Кто победит в матче Украина - Азербайджан?

Котировки аналитиков не сулят сборной Азербайджана ничего хорошего в Польше. 

С каким счетом завершится матч Украина - Азербайджан?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу украинцев со счетом 2:0. Этот вариант котируется в «Марафоне» за 5.30.

Где бесплатно смотреть матч Украина - Азербайджан?

Игру во Вроцлаве покажет онлайн-кинотеатр Okko.

