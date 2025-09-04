Украина - Франция, 5 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
В шести из 12 отборочных групп чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА на этой неделе пройдут первые матчи. Одно из самых любопытных противостояний пройдет в польском Вроцлаве. Сборная Украины попытается совладать с третьим номером рейтинга ФИФА - Францией. Положительный опыт такого рода у желто-синих есть, причем относительно свежий.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 1-й тур
Стадион: «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Украина
|1
|5
|6
|8-23
|Франция
|6
|5
|1
|23-8
Последние пять матчей сборной Украины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2024
|Новая Зеландия
1:2
Украина
Товарищеский матч
|07.06.2024
|Канада
4:2
Украина
Товарищеский матч
|23.03.2025
|Бельгия
3:0
Украина
Лига наций
|20.03.2024
|Украина
3:1
Чехия
Лига наций
|19.11.2024
|Албания
1:2
Украина
Лига наций
Последние пять матчей Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.06.2025
|Германия
0:2
Франция
Лига наций
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
|23.03.2025
|Франция
2:0, пен. 5:4
Хорватия
Лига наций
|20.03.2025
|Хорватия
2:0
Франция
Лига наций
|17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
Группа D
05.09.2025. 21:45. Исландия – Азербайджан
05.09.2025. 21:45. Украина – Франция
09.09.2025. 19:00. Азербайджан – Украина
09.09.2025. 21:45. Франция – Исландия
10.10.2025. 21:45. Франция – Азербайджан
10.10.2025. 21:45. Исландия – Украина
13.10.2025. 21:45. Украина – Азербайджан
13.10.2025. 21:45. Исландия – Франция
13.11.2025. 20:00. Азербайджан – Исландия
13.11.2025. 22:45. Франция – Украина
16.11.2025. 20:00. Азербайджан – Франция
16.11.2025. 20:00. Украина – Исландия
Относительно недавно, в 2021 году, эти команды соперничали в отборе Кубка мира 2022 года и с двух попыток не выявили победителя. Оба матча завершились со счетом 1:1. Очевидно, что украинцы были бы не против повторения истории четырехлетней давности. Однако есть сомнения, что французов дележ очков на старте квалификации устроит.
Как бы то ни было, на локальные успехи команда Сергея Реброва рассчитывать может. Зачастую ее матчи проходят результативно. Из 10 последних игр в восьми желто-синие забивали и пропускали. Семь матчей на этом отрезке содержали не менее трех голов. Рискнем предположить, что и во Вроцлава отличатся обе стороны. Номинальные хозяева - на эмоциональном запале, гости - на классе.
Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Андрей Лунин («Реал Мадрид»), Анатолий Трубин («Бенфика»), Дмитрий Ризнык («Шахтер»).
Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен»), Александр Сваток («Остин»), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер»), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – «Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон»).
Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал»), Егор Ярмолюк («Брентфорд»), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Николай Шапаренко («Динамо»), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все «Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зубков («Трабзонспор»).
Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос»), Артем Довбик («Рома»), Владислав Ванат («Динамо»).
Резерв: Георгий Бущан («Аль-Шабаб»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Евгений Чеберко («Коламбус Крю»), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все «Динамо»).
Главный тренер: Сергей Ребров.
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).
Полузащитники: Дезире Дуэ («ПСЖ»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Главный тренер: Дидье Дешам.
Эксперты слабо верят в номинальных хозяев. Коэффициенты красноречивы: 9.00 на победу Украины и всего 1.40 - Франции. Ничья в прематче котируется за 3.50.
Судя по раскладам аналитиков, даже ничья во Вроцлаве станет сенсацией. Единственную победу над французами украинцы одержали еще в 2013 году - 1:0 в отборе ЧМ-2014.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется в PARI за 6.50.
На этот раз де-юре домашней для украинцев станет «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве.