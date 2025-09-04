Ведомости
3 сентября 11:15ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Украина - Франция, 5 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

В отборе прошлого Кубка мира фавориту двух попыток для победы не хватило
Валентин Васильев

В шести из 12 отборочных групп чемпионата мира по футболу в зоне УЕФА на этой неделе пройдут первые матчи. Одно из самых любопытных противостояний пройдет в польском Вроцлаве. Сборная Украины попытается совладать с третьим номером рейтинга ФИФА - Францией. Положительный опыт такого рода у желто-синих есть, причем относительно свежий. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Украина

Место в рейтинге ФИФА: 26

05.09.2025, Пт

21:45 МСК

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 3

П1 - 9.00

Х - 4.70

П2 - 1.40

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа D, 1-й тур

Стадион:  «Тарчиньски Арена»  (Вроцлав, Польша)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Украина1568-23
Франция65123-8

Последние пять матчей сборной Украины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2024Новая Зеландия

1:2

Украина

Товарищеский матч

07.06.2024Канада

4:2

Украина

Товарищеский матч

23.03.2025Бельгия

3:0

Украина

Лига наций

20.03.2024Украина

3:1

Чехия

Лига наций

19.11.2024Албания

1:2

Украина

Лига наций

Последние пять матчей Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.06.2025Германия

0:2

Франция

Лига наций

05.06.2025Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025Франция

2:0, пен. 5:4

Хорватия

Лига наций

20.03.2025Хорватия

2:0

Франция

Лига наций

17.11.2024Италия

1:3

Франция

Лига наций

Календарь игр

Группа D
05.09.2025.   21:45. Исландия – Азербайджан
05.09.2025.   21:45. Украина – Франция
09.09.2025.   19:00. Азербайджан – Украина
09.09.2025.   21:45. Франция – Исландия
10.10.2025.   21:45. Франция – Азербайджан
10.10.2025.   21:45. Исландия – Украина
13.10.2025.   21:45. Украина – Азербайджан
13.10.2025.   21:45. Исландия – Франция
13.11.2025.   20:00. Азербайджан – Исландия
13.11.2025.   22:45. Франция – Украина
16.11.2025.   20:00. Азербайджан – Франция
16.11.2025.   20:00. Украина – Исландия

Прогноз на матч

Относительно недавно, в 2021 году, эти команды соперничали в отборе Кубка мира 2022 года и с двух попыток не выявили победителя. Оба матча завершились со счетом 1:1. Очевидно, что украинцы были бы не против повторения истории четырехлетней давности. Однако есть сомнения, что французов дележ очков на старте квалификации устроит.

Как бы то ни было, на локальные успехи команда Сергея Реброва рассчитывать может. Зачастую ее матчи проходят результативно. Из 10 последних игр в восьми желто-синие забивали и пропускали. Семь матчей на этом отрезке содержали не менее трех голов. Рискнем предположить, что и  во Вроцлава отличатся обе стороны. Номинальные хозяева - на эмоциональном запале, гости - на классе.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Эксклюзивными правами на показ матчей Кубка мира по футболу на территории РФ владеет сервис Okko. Следить за игрой онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Украины

Вратари: Андрей Лунин («Реал Мадрид»),  Анатолий Трубин («Бенфика»),  Дмитрий Ризнык («Шахтер»).

Защитники: Илья Забарный («Пари Сен-Жермен»),    Александр Сваток («Остин»),   Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер»),  Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба – «Динамо»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

Полузащитники: Александр Зинченко («Арсенал»),   Егор Ярмолюк («Брентфорд»),  Иван Калюжный («Металлист 1925»),   Николай Шапаренко («Динамо»),   Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все «Шахтер»),  Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье»),   Виктор Цыганков («Жирона», Испания),   Александр Зубков («Трабзонспор»).

Нападающие: Роман Яремчук («Олимпиакос»),   Артем Довбик («Рома»),   Владислав Ванат («Динамо»).

Резерв: Георгий Бущан («Аль-Шабаб»),   Богдан Михайличенко («Полесье»),    Евгений Чеберко («Коламбус Крю»),   Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все «Динамо»). ​​​​

Главный тренер: Сергей Ребров.

Сборная Франции

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники: Дезире Дуэ («ПСЖ»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Главный тренер: Дидье Дешам.

Коэффициенты букмекеров

Эксперты слабо верят в номинальных хозяев. Коэффициенты красноречивы: 9.00 на победу Украины и всего 1.40 - Франции. Ничья в прематче котируется за 3.50.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Украина - Франция?

Судя по раскладам аналитиков, даже ничья во Вроцлаве станет сенсацией. Единственную победу над французами украинцы одержали еще в 2013 году - 1:0 в отборе ЧМ-2014. 

С каким счетом завершится матч Украина - Франция?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется в PARI за 6.50.

Где бесплатно смотреть матч Украина - Франция?

Отборочный турнир ЧМ-2026 максимально широко освещает сервис Okko.

Где играет сборная Украины?

На этот раз де-юре домашней для украинцев станет «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве.

