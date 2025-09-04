Украина - Франция, 5 сентября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Относительно недавно, в 2021 году, эти команды соперничали в отборе Кубка мира 2022 года и с двух попыток не выявили победителя. Оба матча завершились со счетом 1:1. Очевидно, что украинцы были бы не против повторения истории четырехлетней давности. Однако есть сомнения, что французов дележ очков на старте квалификации устроит.

Как бы то ни было, на локальные успехи команда Сергея Реброва рассчитывать может. Зачастую ее матчи проходят результативно. Из 10 последних игр в восьми желто-синие забивали и пропускали. Семь матчей на этом отрезке содержали не менее трех голов. Рискнем предположить, что и во Вроцлава отличатся обе стороны. Номинальные хозяева - на эмоциональном запале, гости - на классе.